丹後蔵 本格焼酎『いもにゃん』「第20回フェミナリーズ世界ワインコンクール」金賞受賞！日本蒸留酒部門 最高評価「TOP OF THE BEST」獲得

株式会社パソナグループ

京都で芋焼酎を専門に酒造する株式会社丹後蔵（本社：京都府京丹後市峰山町、代表取締役社長 中川 正樹）は、フランスで開催された「第20回フェミナリーズ世界ワインコンクール2026」の「日本蒸留酒部門」において、地元・京丹後産のサツマイモを使用した本格芋焼酎『いもにゃん』22°で、金賞を受賞いたしました。

さらに、同部門で最高評価点を獲得し、部門最高峰となる「TOP OF THE BEST」の称号を獲得しました。「TOP OF THE BEST」に輝いたのは京都地域からの出品として初の快挙となります。

▲『いもにゃん』22°と「TOP OF THE BEST」トロフィー

丹後蔵は、京都で芋焼酎を専門に酒造しており、地元産品にこだわった焼酎造りに取り組んでいます。原料芋には、京丹後で栽培された栗のような食感で、貯蔵すると甘みが増すサツマイモ「京かんしょ」を使い、仕込み水には丹後・金刀比羅神社のご神山から湧き出る水を使用。地域の資源を生かした本格焼酎造りを行っています。

『いもにゃん』は、仕込み水に使用している金刀比羅神社にある大変珍しい「狛猫（こまねこ）」さんをモチーフにしたデザインのラベルを使用し、大人の女子会や一人の時間をじっくり楽しめるような 「ちょっとオトナの本格焼酎」をコンセプトに、すっきりとした味わいと華やかな香りが楽しめる逸品です。

丹後蔵は、今後も地域産品を活かした商品開発を行うとともに、国内外への更なる販路開拓を推進し、酒造りの伝統文化の継承・地域の活性化を目指してまいります。

■丹後蔵『いもにゃん』概要

いもにゃん：

『いもにゃん』は、サツマイモ「京かんしょ」の皮を全部むき、日本酒と焼酎のそれぞれの酵母を使用し、手間ひまをかけてすっきりとした味わいに磨きをかけた本格芋焼酎です。

ちょっと大人の女子会や一人の時間をじっくり楽しめるよう、ライトな芋焼酎『いもにゃん』22°と、濃いめの香りと味が楽しめる本格派『いもにゃん』32°の2種類を展開

特長：

京丹後産のサツマイモ「京かんしょ」を原料に、京都・金刀比羅神社のご神山から湧き出る水で仕込んだ芋焼酎。華やかな香りとすっきりとした味わいが特長で、女性にもおすすめ

◆『いもにゃん』22°

内 容 量：500 ml

アルコール度数：22度

価格：1,980円(税込)

◆『いもにゃん』32°

内 容 量：500 ml

アルコール度数：32度

価格：3,300円(税込)

左：いもにゃん32°／右：いもにゃん22°

購入方法：下記 EC サイト「丹後王国こだわり市場」よりご購入いただけます

ＵＲＬ：https://tango-kingdom-onlineshop.com/SHOP/tangokura-imonyan.html

お問合せ：株式会社丹後蔵 Tel 0772-62-0151

※『いもにゃん』は5月上旬頃に、瓶およびキャップのリニューアルを予定しており、それに伴い価格 改定を予定しております。リニューアルおよび価格の詳細については、準備が整い次第、丹後蔵公式ホームページ（https://tangokura.com/）にてご案内いたします。

◆参考／フェミナリーズワインコンクール

ワインの本場フランスで開催される、世界的知名度の高い国際コンクール。世界中から経験豊富な、女性ソムリエ、女性醸造家、女性シェフなどの専門家が集まり、厳正なブラインド・テイスティング審査で評価する。

第20回大会は、2026年3月3日と4日の2日間、フランス・ボーヌで開催された。世界8カ国から2,544アイテム（日本からは295アイテム）が出品され、165名の審査員によって評価が行われた。

ＵＲＬ：https://feminalise-japon.com