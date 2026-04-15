理論と実践をつなぐ音楽教育の新たな推進力として　清水翔太やSIRUPのサウンドプロデュースでも知られる音楽プロデューサー Shingo.S 氏が、大阪音楽大学の特任講師に就任

学校法人大阪音楽大学メジャーアーティストの代表曲を多数手がけるなど、第一線で活躍するShingo.S氏

大阪音楽大学（所在地：大阪府豊中市、学長：森本友紀）は2026年4月より、音楽プロデューサーのShingo.S氏を「シンガーソングライティング・コース」の特任講師として迎えます。現場で培われた高度な制作スキルと豊富な経験を教育に還元し、理論と実践を融合した音楽教育をさらに推進します。

同コースは「ポピュラーエンターテインメント専攻」内に2023年4月に開設されました。第一線で活躍するプロによる直接指導のもと、定期的な作品発表やオーディションを通じてデビューへの動線をつくり、一人ひとりの個性を引き出すオーダーメイド指導を実施しています。また、現代のアーティストに不可欠な「自らを高め、動かす力＝自ヂカラ」を育成するカリキュラムを備えた、実践的な育成プログラムです。

指導の中心となるのは、eillや瑛人など数多くのアーティストを輩出した「ルンヒャンゼミ」を主宰し、自身もメジャーデビューを果たし、現在も音楽シーンで重要な役割を担うシンガーソングライター兼プロデューサーのRUNG HYANG（ルンヒャン）特任教授です。

RUNG HYANG特任教授は「Shingo.Sさんはメジャーアーティストの代表曲を多数手がけ、音楽シーンの第一線で活躍するサウンドプロデューサー／ビートメイカーです。現代の音楽制作に不可欠な打ち込みやビートメイクに深い知見を持ち、制作現場で培った経験を教育へ還元できる稀有な人材です」とコメントしています。

本学が掲げる「実践型音楽教育」をさらに推進するため、Shingo.S氏は理論と実践の両面から学生を指導し、現場で通用する制作スキルの育成を担います。教育環境への期待される効果として、RUNG HYANG特任教授は次の点を挙げています。

・現場水準の制作スキルを直接学ぶことができる教育体制の強化

・打ち込み・ビートメイクを軸とした現代的な作曲アプローチの導入

・「楽器が弾けなくても作曲できる」という新しい創作環境の構築

・学生の創造性を引き出す、柔軟で温かい指導の実現

これにより、従来の枠にとらわれない多様な音楽制作の方法を学ぶことができる環境が整い、学生が自らの表現を自由に探求できるコースへと進化していきます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=l0wE7EaYAXg ]

「シンガーソングライティング演習」のRUNG HYANG特任教授によるレッスン風景（公式YouTubeへリンク）

Shingo.S氏 プロフィール

過去26年にわたり、日本のR&B、HipHop、Reggaeシーンで活躍する数多くのアーティストのプロデュース・楽曲制作を手がけヒット曲を生み出す。代表作にMINMI「T.T.T.」、加藤ミリヤ「夜空」、清水翔太「HOME」、Crystal Kay「恋におちたら」、加藤ミリヤ×清水翔太「Love Forever」、BENI「永遠」、SIRUP「LOOP」、當山みれい「Dear My Boo」、Omoinotake「ひとりごと」など。近年ではOmoinotake、Chemistry、AARON、 PUSHIM、ANARCHY、Ms.OOJA、SIRUP、iri、向井太一、claquepot、RUNG HYANG、TOKYO CRITTERS、MALIYA、Furui Riho、aimi、松本千夏、笠原瑠斗など、ベテランから新人まで多くの楽曲に関与し、幅広い制作活動を行っている。

Shingo.S氏らが登壇する、シンガーソングライティング・コース特別講座「コライトセッション・体験編」

「コライト」とは、複数のミュージシャンがそれぞれの得意分野を生かしながら共同で音楽制作する手法のことで、現在の音楽シーンでは主流な音楽制作方法として知られています。本イベントでは、実際にトラックを聴きながら歌い、メロディ作りに挑戦できます！作ったメロディをみんなでレコーディングし、完成した音楽を聴いてみよう！シンガーソングライターを目指したい方はもちろん、楽器は弾けないけど作詞作曲に興味がある人、歌うことが好きで、自分でも曲を作ってみたいけど自信がない人などにもオススメの講座です。

- 開催日：6月14日（日）12:00～16:00 ※途中休憩あり- 会場：大阪音楽大学 K号館 507教室- 対象：音楽（特に作曲家、クリエイター）に興味のある中学生、高校生- 費用：参加無料（完全予約制）- 申込ページ：https://www.daion.ac.jp/vppi/event/co-write20260614/※申込締切：6月12日（金）15:00まで- 登壇者：RUNG HYANG、Shingo.S

大阪音楽大学について

2025年に創立110年を迎えた関西唯一の音楽単科大学。「音楽で、はたらこう。」「ちから強く生きる音楽人を、ここから。」をスローガンに、従来のクラシック音楽家育成にとどまらない、クリエイターやプロデューサー、音楽エンジニアの輩出を掲げた新専攻も次々と設置。大学14専攻・短大12コース（2026年4月時点）を擁する音楽の総合大学として、いち早く時代のニーズに応えている。

［関連URL］

ポピュラーエンターテインメント専攻 シンガーソングライティング・コース〔大学4年制〕

ポピュラーエンターテインメント・コース シンガーソングライティング・クラス〔短大2年制〕

https://www.daion.ac.jp/vppi/ssw_class/

大阪音楽大学 公式サイト

https://www.daion.ac.jp/

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