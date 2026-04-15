『異世界キッチン』復刻イベント「開け！異世界中華料理店」開催！

写真拡大 (全4枚)

ポッピンゲームズジャパン株式会社

復刻イベント開催&コウシンとフウランピックアップガチャ開催！


スマートフォンゲーム『異世界キッチン 行列のできる現代料理のお店』で、中華料理店をテーマにした復刻イベント「開け！異世界中華料理店」がスタート！
あわせて、★3料理人「コウシン」と★3販売員「フウラン」が登場するピックアップガチャも開催中です！


「開け！異世界中華料理店」復刻！


■イベント内容


チャレンジ内容をリニューアル！


イベント限定のチャレンジを達成し、ストーリーを見ることができるイベントです。


イベントチャレンジを達成することで、イベント限定アイテムや、様々な報酬が獲得できます。


さらに、ただ復刻するだけではなく、今回は内装の設計図も入手できるようになりました。


前回プレイされた方もぜひお楽しみください！


■目玉報酬

※画像は開発中のものです。バナー表示等は実際とは異なります。

「中華の絨毯」を作ることが出来る設計図をGETすることが出来ます。


豪華な模様をあしらった絨毯です。



■開催期間


4月15日(水)15:00 ~ 4月27日(月)12:59




★３コウシンが登場&出現確率アップ！ピックアップガチャ開催！


★３コウシン(料理人)の提供割合がアップします。


さらに10回ガチャの10体目の抽選は、★2以上のスタッフが確定します。



■ピックアップガチャ開催期間


4月15日(水)15:00 ~ 4月27日(月)12:59



★３フウランが登場&出現確率アップ！ピックアップガチャ開催！


★３フウラン(販売員)の提供割合がアップします。


さらに10回ガチャの10体目の抽選は、★2以上のスタッフが確定します。



■ピックアップガチャ開催期間


4月15日(水)15:00 ~ 4月27日(月)12:59





■『異世界キッチン 行列のできる現代料理のお店』


・ストアURL


iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id6469494859


Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.poppin_games.marche




■製品概要


タイトル名　　　：異世界キッチン 行列のできる現代料理のお店


リリース日　　　：2024年9月5日


ジャンル　　　　：シミュレーション


プラットフォーム：App Store / GooglePlay


配信国　　　　　：日本


本体価格　　　　：無料（アイテム課金）




■ポッピンゲームズジャパン株式会社について
東京都港区に本社を構える独立系のゲームパブリッシャー。
代表作に「Dr.STONE バトルクラフト」、「忍たま乱太郎 ムゲンのツボ大暴走の段」、
「ムーミン～ようこそ！ムーミン谷へ～」、「クレヨンしんちゃん 一致団ケツ！ かすか
べシティ大開発」などがあります。



本社：東京都港区新橋3-11-8　オーイズミ新橋第2 ビル　802 号室
代表者：代表取締役CEO 谷口 祐一郎
会社ＨＰ：https://poppin-games.com/
※「Google Play」「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。
※「iOS」は、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセ
ンスに基づき使用されています。
※iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch およびApp Store は米国およびその他の国々
で登録されたApple Inc.の商標です。


※「小説家になろう」は株式会社ヒナプロジェクトの登録商標です。