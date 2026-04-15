『異世界キッチン』復刻イベント「開け！異世界中華料理店」開催！

ポッピンゲームズジャパン株式会社

復刻イベント開催&コウシンとフウランピックアップガチャ開催！

スマートフォンゲーム『異世界キッチン 行列のできる現代料理のお店』で、中華料理店をテーマにした復刻イベント「開け！異世界中華料理店」がスタート！

あわせて、★3料理人「コウシン」と★3販売員「フウラン」が登場するピックアップガチャも開催中です！

「開け！異世界中華料理店」復刻！

■イベント内容

チャレンジ内容をリニューアル！

イベント限定のチャレンジを達成し、ストーリーを見ることができるイベントです。

イベントチャレンジを達成することで、イベント限定アイテムや、様々な報酬が獲得できます。

さらに、ただ復刻するだけではなく、今回は内装の設計図も入手できるようになりました。

前回プレイされた方もぜひお楽しみください！

■目玉報酬※画像は開発中のものです。バナー表示等は実際とは異なります。

「中華の絨毯」を作ることが出来る設計図をGETすることが出来ます。

豪華な模様をあしらった絨毯です。

■開催期間

4月15日(水)15:00 ~ 4月27日(月)12:59

★３コウシンが登場&出現確率アップ！ピックアップガチャ開催！

★３コウシン(料理人)の提供割合がアップします。

さらに10回ガチャの10体目の抽選は、★2以上のスタッフが確定します。

■ピックアップガチャ開催期間

4月15日(水)15:00 ~ 4月27日(月)12:59

★３フウランが登場&出現確率アップ！ピックアップガチャ開催！

★３フウラン(販売員)の提供割合がアップします。

さらに10回ガチャの10体目の抽選は、★2以上のスタッフが確定します。

■ピックアップガチャ開催期間

4月15日(水)15:00 ~ 4月27日(月)12:59

■『異世界キッチン 行列のできる現代料理のお店』

・ストアURL

iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id6469494859

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.poppin_games.marche

■製品概要

タイトル名 ：異世界キッチン 行列のできる現代料理のお店

リリース日 ：2024年9月5日

ジャンル ：シミュレーション

プラットフォーム：App Store / GooglePlay

配信国 ：日本

本体価格 ：無料（アイテム課金）

■ポッピンゲームズジャパン株式会社について

東京都港区に本社を構える独立系のゲームパブリッシャー。

代表作に「Dr.STONE バトルクラフト」、「忍たま乱太郎 ムゲンのツボ大暴走の段」、

「ムーミン～ようこそ！ムーミン谷へ～」、「クレヨンしんちゃん 一致団ケツ！ かすか

べシティ大開発」などがあります。



本社：東京都港区新橋3-11-8 オーイズミ新橋第2 ビル 802 号室

代表者：代表取締役CEO 谷口 祐一郎

会社ＨＰ：https://poppin-games.com/

※「Google Play」「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。

※「iOS」は、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセ

ンスに基づき使用されています。

※iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch およびApp Store は米国およびその他の国々

で登録されたApple Inc.の商標です。

※「小説家になろう」は株式会社ヒナプロジェクトの登録商標です。