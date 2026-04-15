株式会社Reelu、ガイド研修・認定制度の外部見学受け入れを開始

株式会社Reelu

株式会社Reelu（本社：東京都、代表取締役：今野珠優、以下「Reelu」）は、これまで自社内で運用してきた訪日観光ガイド研修・認定制度について、外部事業者・関係者向けの見学受け入れを開始することをお知らせいたします。

背景

2025年の訪日外客数は4,268万3,600人と年間過去最高を記録し、訪日観光は量・質の両面で新たな拡大局面に入っています。こうした需要拡大を受け、観光現場における外国語対応人材やガイド人材の確保は、ますます重要なテーマとなっています。観光庁も、地方部におけるローカルガイドの供給不足の解消を優先的に取り組むべき課題の一つとして示しており、地域を問わず、現場を支える担い手の確保と育成が求められています。（JNTO: 訪日外客数 2025 年 12 月推計値）(https://www.jnto.go.jp/news/_files/20260121_1615.pdf)

また、ガイド人材については、人数の確保だけでなく、現場で求められる説明力、接遇力、対応力をどのように育成し、見極めていくかも重要です。観光庁の資料によれば、全国通訳案内士の登録者数は2024年4月時点で27,312名である一方、登録者のすべてが実際にガイド業務に従事しているわけではなく、観光庁の有識者会議資料でも、ガイド人材の不足や高齢化、育成体制の強化が課題として示されています。（ガイド人材の活性化に係る検討会: 令和６年６月）(https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001751685.pdf)

そのような中、Reeluにはこれまで、「どのような研修をしているのか」「認定制度をどのように設計しているのか」「人材の質をどのように担保しているのか」といったお問い合わせを複数いただいてまいりました。実際に、他社から「参考にしたいので見学したい」とのお声をいただく機会も増えており、このたび外部公開という形で受け入れを開始する運びとなりました。

見学受け入れ概要

【対象】

観光事業者、旅行会社、ランドオペレーター、ガイド育成に関わる事業者、自治体・観光関連団体、教育機関等

【主な見学内容】

・ガイド研修の全体設計

・動画研修、マニュアル、ツアーテストの運用内容

・認定基準および評価の考え方

・現場デビューまでの育成フロー

・質の担保に向けた運営上の工夫

【申込方法】

見学をご希望の方は、株式会社Reeluまでお問い合わせください。

※内容や日程により、受け入れ形式を調整させていただく場合があります。

・申込フォーム：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdynNtvUqhouTSQIe6_Xvme6fpHuhBhkcdJ5IWzE7kH4cpLAQ/viewform

Reelu独自のガイド育成・選抜プログラムについて

Reeluでは、登録時の審査に加え、業務理解を深めるための動画研修、現場マニュアルの理解、ツアーテスト、評価運用などを組み合わせながら、実際の現場で求められる基準を踏まえた育成・認定を行っています。今回の見学受け入れでは、こうした一連の仕組みや運用の考え方を、観光・人材・教育に関わる事業者や関係者の方々にご覧いただける形にしてまいります。

なお、これまでには観光庁にて通訳案内士関連をご担当されている方にも視察いただいた実績(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000046.000107669.html)があります。Reeluとしては、自社の取り組みを閉じたものにせず、業界内で学び合える形にしていくことが、これからの観光産業の現場づくりにとっても意義があると考えています。

▼ツアー品質を支える独自の選抜・評価・教育制度についての詳細はこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000031.000107669.html

株式会社Reelu 代表取締役 今野珠優

観光の現場では、人手不足が語られることが多い一方で、本当に難しいのは、どのような人材を、どう育て、どう現場につないでいくかだと感じています。私たちも試行錯誤を重ねながら、研修や認定の仕組みを創ってきました。

最近では、同業の方や観光に関わる方から「一度見学させてください」「運用を参考にしたい」といったお声をいただく機会が増えてきました。私たちだけの取り組みとして閉じるのではなく、業界の中で共有できる部分は開いていくことにも意味があるのではないかと考え、今回の外部公開を決めました。

現場で働く人の力が、観光体験の質を大きく左右する時代だからこそ、今回の外部公開が育成や評価の仕組みにも目を向けるきっかけになれば嬉しく思います。

株式会社Reeluについて

株式会社Reeluでは、多言語対応が必要な現場における即戦力人材を、1時間から呼べる完全審査制のマッチングサービスを運営しています。観光地や空港・駅、店舗での免税対応、展示会など、様々な訪日インバウンド対応やグローバルビジネスの現場でご利用いただけます。

商号：株式会社Reelu

代表者：代表取締役CEO 今野珠優（こんの しゅう）

本社所在地：東京都港区赤坂8-4-14 青山タワープレイス8F

設立年月：2022年4月1日

資本金：38,497,600円（資本準備金含む）

事業内容：多言語対応人材の即戦力マッチングReelu

会社ホームページ：https://reelu.jp/

サービスサイト：https://service.reelu.jp/tourism

Reeluがお届けする音声番組「インバウンド最前線 -訪日ビジネスの施策とリアル-」 ：https://stand.fm/channels/6387024282838c6aa382c590

▼お問い合わせはこちら：

https://forms.gle/2ztuxsmBx1sJuryo9(https://forms.gle/2ztuxsmBx1sJuryo9)