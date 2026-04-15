仙台・藤崎百貨店にて、『.fukuske by FUKUMATSU』ポップアップイベントを開催

福助株式会社

福助株式会社（本社：東京都江東区／代表取締役社長：坂本友哉）は、2026年4月16日(木)～4月21日(火)の期間、仙台・藤崎百貨店 本館2階 ビューティ雑貨売場 イベントスペースにて、『.fukuske by FUKUMATSU』のポップアップイベントを開催しますのでお知らせいたします。

『.fukuske by FUKUMATSU』は、「ハッピーディパーチャー」がブランドコンセプトのレッグウエアブランド。ワンランク上の高感度なデザイン、遊び心とこだわりがつまったレッグウエアの他に、刺繍入りチュールレースバッグなどを展開。今シーズンは"Mukoritta Japan（ムコリッタジャパン）“をテーマに、日本の風物詩である夏祭り・盆踊り・花火大会といったハッピーなシーンをイメージしたラインナップを豊富に揃えます。

＊"ムコリッタ（牟呼栗多）"は仏教用語で"48分のささやかな幸せの時間"という意味があります

仙台・藤崎百貨店での『.fukuske by FUKUMATSU』ポップアップイベントは、昨秋以来、約半年ぶりの開催。特別な一足が見つかるチャンスに加え、お買い上げに応じた特典もございますので、是非この機会をお見逃しなく。

当社では、企業理念である「心とカラダに『福』を。」を実現するべく、今後も商品やサービスを通して皆さまに『福』をお届けしてまいります。

＜ 『.fukuske by FUKUMATSU』のポップアップイベント 概要 ＞

ブランド名：.fukuske by FUKUMATSU（ドットフクスケ バイ フクマツ）

開催場所：仙台・藤崎百貨店 本館2階 ビューティ雑貨売場 イベントスペース（〒980-8652 宮城県仙台市青葉区一番町３丁目２－１７）

開催期間：2026年4月16日(木)～4月21日(火)

営業時間：10:00～19:00 金曜・土曜は19:30までの営業 〈最終日は17:00まで〉

お買い上げ特典：期間中、「.fukuske by FUKUMATSU（ドットフクスケ バイ フクマツ）」の商品３,３００円（税込）以上お買い上げの先着100名様に、福助人形カプセルトイに1回無料でご参加いただけます。※数に限りがございます。無くなり次第終了いたします。

＜ 『.fukuske by FUKUMATSU』展開商品 概要 ＞

ブランド名：.fukuske by FUKUMATSU（ドットフクスケ バイ フクマツ）

価格：ソックス 1,980円（税込）～2,860円（税込）、バッグ 2,750～3,300円（税込）

チュール巾着 2,750円（税込）靴下『ヨーヨートリンゴアメ』 2,860円（税込）

チュール巾着 2,750円 靴下『マエガミナビク』2,860円（税込）