FFGの金融サービス「vary」のサービス拡充 バリーカードのポイントアップ対象店拡大とポイント決済「myCoin払い」のサービス開始

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ（取締役社長 五島 久、以下「FFG」）は、傘下の株式会社福岡銀行、株式会社熊本銀行、株式会社十八親和銀行にて提供している「vary※1」について、お客さまに“お得”と“便利”という価値をより一層実感いただけるよう、サービス内容を拡充いたします。

今回の拡充の第一弾として、2026年4月16日（木）より、バリーカードのポイントアップ対象店を新たに追加いたします。あわせて、2026年4月27日（月）※2からは、FFGのポイントサービス「myCoin」において、お買い物などのお支払いにご利用いただける「myCoin払い」を開始します。

FFGは、こうしたサービス拡充を通じてお客さまの顧客体験の向上を図るとともに、今後も地域の皆さまがよりゆたかになることを目指してまいります。

※1「vary」は全4コースの会員制「バリープログラム」と、ポイントアップ対象店でご利用いただくことで最大20%のポイント還元を受けられるクレジットカード「バリーカード」を組み合わせたサービスです。FFGでは2026年1月19日（月）にサービスを提供開始しております。

※2「myCoin払い」は2026年4月27日（月）からiOSのみサービス開始し、同年5月27日（水）からAndroidも順次開始予定です。

新規追加するポイントアップ対象店

2026年4月16日（木）より、セブン‐イレブン他、九州にゆかりのある14ブランドを新たに加え、計15ブランドがバリーカードのポイントアップ対象店に加わります。焼肉チェーンや居酒屋、スーパーといった日常のお買い物やお食事の場面に加え、電車・バスなどの交通系サービスまで対象が広がります。九州のお客さまにとって身近なブランドを揃えることで、毎日の暮らしのさまざまなシーンで、バリーカードの「お得さ」や「使いやすさ」をより身近に感じていただけます。

2026年4月16日（木）から新規追加するポイントアップ対象店一覧- 対象店（最大15%ポイント還元）：セブン‐イレブン- 対象店PLUS （最大20%ポイント還元）：清香園、おべんとうのヒライ、餃子屋弐ノ弐、若竹丸、エレナ、まるたか生鮮市場、焼肉竹林、Yamaya Factory Terrace、熊本市交通局（熊本市電）、九州産交バス／産交バス、熊本バス、熊本都市バス、熊本電鉄、長崎電気軌道（路面電車）

バリーカードのポイントアップ対象店ページ

福岡銀行 ：https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/vary/merchants/

熊本銀行 ：https://www.kumamotobank.co.jp/personal/service/vary/merchants/

十八親和銀行 ：https://www.18shinwabank.co.jp/personal/service/vary/merchants/

新サービス「myCoin払い」

「myCoin払い」とは、バリーカードのお支払いやキャンペーンなどで貯まったmyCoinを、Wallet+アプリ上でバーチャルプリペイドカードにチャージすることで、店頭（iDまたはVisaのタッチ決済）でのお支払いや、Visa加盟店でのネットショッピングにご利用いただける機能です。Wallet＋アプリで福岡銀行・熊本銀行・十八親和銀行の口座をご登録いただいている方がご利用いただけます。

「myCoin払い」の3つの特徴

※「myCoin払い」は2026年4月27日（月）からiOSのみサービス開始し、同年5月27日（水）からAndroidも順次開始予定です。POINT１ サービスの利用登録は最短1分で即時利用可能！

サービスの利用登録に必要な情報は、Wallet+アプリ上の登録口座からすべて自動的に連携されるため、入力不要！最短1分で登録完了し、「myCoin払い」が即時利用可能になります。

POINT２ myCoin 100枚から、1枚1円でチャージ可能

サービスのご利用はmyCoin 100枚からで、1枚＝1円でチャージしてお支払いすることが可能です。

POINT３ ご利用はWallet+アプリですべて完結！

myCoin払い（バーチャルプリペイドカード）へのチャージ、明細確認、Apple Pay/Google Payの設定まで、必要な機能はWallet+アプリ１つですべて完結します。

※Wallet+は、iBankマーケティング株式会社が提供するサービスです。

※myCoinはiBankマーケティング株式会社が運営するポイントサービスです。

※Apple Payは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

※Google Pay は Google LLC の商標です。

※「iD」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。