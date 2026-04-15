最大100名が学校跡地で“回転寿司型”交流！4/26(日)名古屋で大規模婚活イベント「良縁大作戦」を開催

株式会社IBJ

国内最多*¹の成婚数を誇る株式会社IBJ（代表取締役社長：土谷 健次郎、本社：東京都新宿区、東証プライム：6071、以下「IBJ」）が運営する婚活パーティーサービス「IBJ Matching」は、2026年4月26日(日)、名古屋の学校跡地を活用した施設「なごのキャンパス」にて、最大100名規模の婚活イベント「良縁大作戦」を開催します。本イベントでは、全参加者と1対1で会話を繋ぐ“回転寿司形式”のシステムを導入。短時間で多くの方と対面したいという「タイパ（タイムパフォーマンス）重視」のニーズに応え、効率的かつ確実な“リアルの出会い”を提供します。

■ 開催背景ー「学校跡地」が呼び覚ます自然体な交流ー

名古屋駅から徒歩8分。なごのキャンパス入口

近年、マッチングアプリの普及により「条件」による効率的な出会いが一般化した一方で、画面上だけでは伝わらない「直感的な相性」や「場の雰囲気や盛り上がり」を求める声が高まっています。こうした中、私たちは「効率」と「情緒」を掛け合わせた新しい出会いの形として、100年以上の歴史を紡いできた「なごのキャンパス（旧那古野小学校）」を舞台に選びました。

大人にとっての「学校」は、肩書きを脱ぎ捨てて自然体に戻れる特別な空間です。体育館という開放的な空間に、真剣に出会いを求める100人の熱気が集まることで、アプリの検索画面では決して起きない「予想外の出会い（セレンディピティ）」を創出します。

かつての学び舎に活気が戻るこの日、名古屋で最も熱量の高い“リアルの出会い”を提供することを目指しています。

■ 懐かしい空間で、自然に弾む会話と笑顔

メイン会場となる「体育館」は、かつての面影を残した開放的でノスタルジックな空間。大人になってから足を踏み入れる機会の少ない体育館というシチュエーションが、参加者の緊張を自然と解きほぐし、まるで学生時代のような賑やかな交流を後押しします。

当日の交流プログラム

懐かしの体育館で、出会いの一歩

１. お見合い回転寿司（1対1トーク）

全員と1対1で挨拶と自己紹介。まずは全員と話して、直感的な印象を確認します。

２. ブロック交流タイム（グループトーク）

お見合い回転寿司で気になった方と、グループ形式で再度交流。より自然な雰囲気の中で会話を深めていただけます。

３. フリータイム・アピールカード記入

話し足りなかった方へ自由にアプローチ。アピールカードを記入します。

４. アピールタイム

最後にアピールカードを気になる方へお渡し。連絡先交換のきっかけが生まれます。

■イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7950/table/953_1_165021573ef9afb1c5e8e9cc86112f67.jpg?v=202604150451 ]

■IBJ Matching（https://www.partyparty.jp/(https://www.partyparty.jp/)）



東証プライム市場の株式会社IBJが運営する、婚活サービスです。専用ラウンジでの1対1の個室トークから、恋活謎解き・趣味コンなどバラエティ豊かなイベントで、業界屈指のマッチング率を実現。接客接遇研修やロープレ等を行い、高い基準をクリアしたスタッフが運営に携わることで、満足度の向上（＝マッチングの向上）を目指しています。

ios ：https://apple.co/2qLiyI7

Android ：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ibjapan.partyparty

■株式会社IBJ（https://www.ibjapan.jp/(https://www.ibjapan.jp/)）

マッチングだけに留まらないトータルサポートで、日本で最も多くの成婚（＝婚約）*¹を創出しています。独自の結婚相談所プラットフォームで全国の結婚相談所と婚活者をつなぎ、人だけが提供できる親身なサポートで、お客様のライフスタイルや婚活フェーズに合わせたサービスを提供。日本の深刻な課題である「人口減少問題」に、結婚に至るカップルを生み出すことで貢献したいと考えています。

本 社 ：東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト 12階・17階

代表者 ：代表取締役社長 石坂 茂

*¹日本マーケティングリサーチ機構調べ(成婚数:2024年累計、会員数:2024年12月末時点、2025年2月期_指定領域における市場調査) ※成婚数:IBJ連盟内での成婚者数