最新トレンドECサイト『Shoplist』に、150以上の国と地域で展開するグローバルコスメブランド『SHEGLAM』が新規オープン！

SHOPLIST株式会社

最新トレンドECサイト『Shoplist』を運営する、SHOPLIST株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：金 良洙（Kim YangSoo）、以下 SHOPLIST）は、150以上の国と地域で展開するグローバルコスメブランド『SHEGLAM（シーグラム）』が『Shoplist』に新規オープンしたことをお知らせいたします。

『SHEGLAM』について

『SHEGLAM（シーグラム）』は、150以上の国と地域で展開するグローバルコスメブランドです。高品質なメイクアップ、多様な製品ラインと豊富なカラーバリエーションが特徴で、クリエイティビティやイノベーションへの取り組みが評価され、Z世代やミレニアル世代の間で瞬く間に人気を集めています。また、お客様の健康と安全を最優先に考え、革新的なビューティープロダクトを提供し、全ての処方において最高品質を実現しています。

「最高のコスメを驚きの価格で（Luxury Beauty for Everyone）」というコンセプトを掲げ、2019年のローンチ以降、SNSを中心に爆発的な人気を博しております。

『SHEGLAM』のオープンの狙い

今回、Shoplistへの新規オープンには、大きく分けて2つの目的があります。

- 従来のファッション通販サイトという枠組みを超え「最新トレンドECサイト」としての認知をさらに強めることです。アパレルと親和性の高いビューティーカテゴリーを強化することで、日常のあらゆる美をワンストップで提供するプラットフォームへの進化を目指します。- トレンドに対して極めて感度の高いZ世代へのアプローチを広げることです。SHEGLAMは、動物実験を行わない「クルエルティフリー」への取り組みや、思わず動画に撮りたくなる革新的なパッケージデザインなど、現代の若年層が重視する価値観を体現しています。

SHEGLAMは、プロも認める質の高さと、使っていてワクワクするようなデザインを両立しており、Shoplistユーザーに「新しいメイクの楽しさ」を届けてくれます。洋服を選ぶように、その日の気分で自由にメイクも着替える。そんな、自分らしいスタイルを自由に表現できる場所を、私たちは作っていきたいと考えています。

『Shoplist』について

『SHEGLAM』はこちら :https://shop-list.com/women/brand/shein/

『Shoplist』は、2012年7月に日本でサービスを開始したECサイトであり、取扱高規模は日本2～3位規模のプラットフォームとして成長してきました。レディース・メンズ・キッズファッションに加え、ビューティー、ライフスタイル雑貨など、多彩なカテゴリの商品をワンストップで提供しています。1万坪規模の自動化物流センター（SHOPLISTロジスティクスセンター）を自社で保有しており、物流インフラと運用効率の面でも高い競争力を誇っています。今後は、従来の日本国内向けローカル志向から脱却し、K-BeautyやK-Fashionを中心とした韓国コンテンツカテゴリを拡充していき、年間取扱高300億円以上の達成を目指します。

【本リリースに関するお問い合わせ】

SHOPLIST株式会社 広報担当

Email： pr_ml@shoplist.com

社名 ：SHOPLIST株式会社

所在地 ：東京都渋谷区広尾1-13-7 恵比寿イーストビル6F

設立 ：2018年3月14日

資本金 ：1億2,000万円（2025年3月末）

事業内容：最新トレンドECサイト『Shoplist』の企画、開発、運営