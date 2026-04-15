『第13回　松戸市景観表彰』「ビー・グレイス新八柱 40プロジェクト サウス」が《松戸景観奨励賞》を受賞しました

ポラス株式会社

ポラスグループ 中央グリーン開発株式会社（本社：埼玉県越谷市、代表取締役社長：戒能 隆洋）が開発した分譲住宅地「ビー・グレイス新八柱 40プロジェクト サウス」が、『第13回 松戸市景観表彰』において、《松戸景観奨励賞》を受賞しました。ポラスグループによる『松戸市景観表彰』の受賞は、4度目となります。

『松戸市景観表彰』について

松戸市景観表彰は、市民や事業者の景観づくりに対する意識の高揚と、景観形成の取り組みの促進を目的として松戸市景観条例に基づき、平成23年度（2011年）から実施されています。

「建築物・工作物／まち並み／景観づくり活動／私が好きな松戸の景観スポット」に関する作品が表彰の対象となり、松戸市景観審議会等での選考・審査を経て各賞が決定します。

松戸市ホームページ：

https://www.city.matsudo.chiba.jp/shisei/toshiseubi/keikan/keikan_syoukai/index.html

「ビー・グレイス新八柱 40プロジェクト サウス」

地役権を設定し、共有の小路「ステイパス」を創出した分譲住宅地です。 交通量の多い周辺道路を避け、開発地内に住民専用の安全な動線を確保しました。単なる通路に留まらず、各戸のテラスやアプローチ、ベンチを共有地に面して配置することで、ウチとソトがシームレスにつながる設計としています。 通り抜けを抑制したセミパブリックな空間は、住まい手同士の自然な交流を促し、希薄化しがちな現代のコミュニティを育む場となります。この場所で育つ子どもたちの記憶に残り、永く愛され続ける街並みの形成を目指しました。

ポラスグループ公式HP：https://www.polus.co.jp/(https://www.polus.co.jp/)

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