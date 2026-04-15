トイザらス、今年のＧＷは『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』映画公開記念キャンペーンなど、“たのしいイベントいーっぱい！”

日本トイザらス株式会社

玩具とベビー用品の国内最大級の総合専門店を運営する日本トイザらス株式会社（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：ピーター・シャッツ）は、ゴールデンウィーク（GW）期間中、全国のトイザらス・ベビーザらス店舗（併設型店舗含む）※１において、ご家族で楽しめる店頭イベントやお得なセールを実施します。4月24日（金）から『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』映画公開記念キャンペーンをスタートするほか、「BEYBLADE X G3大会」、「レゴ(R)シティ フライドポテトスタンドをつくろう！」、「ブロックラボ体験会 アンパンマンブロック＆特典クーポンプレゼント」などのお子さまが楽しく参加できる店頭イベントを多数開催。アプリ会員には対象イベントに参加すると100ポイントをプレゼントします。また、4月23日（木）から5月11日（月）まで『おもちゃ・自転車のGW SALE』を開催し、お買い得商品を多数取り揃えます。さらに、トイザらス限定商品を中心に最大60～30％OFFとなる『RRR SPECIAL! SALE!』も同時開催します。トイザらス・ベビーザらスは、GWのお出かけ先の一つとして、ご家族でわくわく楽しい時間をお過ごしいただける機会を提供します。

■『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』映画公開記念キャンペーン

全国のトイザらス（併設型店舗含む）※１で、4月24日（金）より『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』映画公開記念キャンペーンがスタートいたします。期間中、マリオグッズ税込1,000円以上お買い上げの方に、「オリジナル クリアファイル＆サンバイザーセット」をトイザらス全店先着合計10,000名様にプレゼントします。

キャンペーン詳細：https://www.toysrus.co.jp/ja-jp/the-super-mario-galaxy-movie/

※オンラインストア対象外

※サンバイザーは紙製

■GWイベント

GW期間中、全国のトイザらス（併設型店舗含む）※１で、「BEYBLADE X G3大会」、「レゴ(R)シティ フライドポテトスタンドをつくろう！」、「ブロックラボ体験会 アンパンマンブロック＆特典クーポンプレゼント」、「ディズニープリンセス・アナと雪の女王 ドレス体験フォトイベント＆クーポンプレゼント」などの魅力的な店頭イベントを開催いたします。

トイザらスでは遊びを通じて、ご家族で素敵な思い出を作っていただける機会を提供します。

イベント詳細：https://www.toysrus.co.jp/ja-jp/events/event-243.html

さらに、対象のイベントに参加するとアプリ会員限定で100ポイントをプレゼントします。

※ベイブレードイベントは100ポイントプレゼント対象外

※1日上限100ポイントまで

※ポイントは2週間前後で付与

■『おもちゃ・子ども用品GW SALE』

おもちゃ・子ども用品を対象としたお得なセールを開催いたします。子どもたちも夢中になる人気キャラクターの最新おもちゃをはじめ、ご家族で楽しめるゲーム、トイザらスオリジナルブランドの「Playpop」など、ゆっくりおうち時間を楽しむのにぴったりなおもちゃ・子ども用品を多数、特別価格で提供いたします。

セール期間：2026年4月23日（木）～5月11日（月）

カタログ：https://www.toysrus.co.jp/ja-jp/catalogue/ecatalogue-list-asset-gw-sale-toy.html#iframe-box

セール商品一例：

※店舗によって取り扱商品は異なります。

『GW自転車SALE』

トイザらスではGWに向けたキッズバイクセールを開催いたします。人気キャラクター自転車やシボレーなどのブランド自転車をはじめ、品揃えの多くがトイザらスオリジナル商品という豊富なラインナップを取り揃え、お子さまの成長や外遊び需要に合わせてお得にお選びいただけます。

セール期間：2026年4月23日（木）～5月11日（月）

カタログ：https://www.toysrus.co.jp/ja-jp/catalogue/ecatalogue-list-asset-gw-sale-toy.html#iframe-box

セール商品一例：

※店舗によって取り扱商品は異なります。

■『RRR SPECIAL! SALE!』

トイザらスではGW期間中、超お得な『RRR SPECIAL! SALE!』を開催いたします。トイザらス限定商品を中心に、人気のおもちゃなどが最大60～30％OFFとなるスペシャルセールを実施。物価高が続く中でも、ご家族がお得にショッピングを楽しめる機会を提供します。

セール期間：2026年4月23日（木）～5月11日（月）

セール詳細：https://www.toysrus.co.jp/ja-jp/catalogue/ecatalogue-list-asset-gw-rrr-sale.html#iframe-box。(https://www.toysrus.co.jp/ja-jp/catalogue/ecatalogue-list-asset-gw-rrr-sale.html#iframe-box%E3%80%82)

※1 一部店舗対象外