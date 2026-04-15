【鶏肉に関する調査】直近1年間に、鶏肉を週1回以上購入している人は4割弱。鶏肉の魅力は「価格が安い」が6割弱、「調理がしやすい」が3割強、「健康によい」「高たんぱく低脂肪」が各3割弱

マイボイスコム株式会社

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■直近1年間に、鶏肉を週1回以上購入している人は4割弱。鶏肉の魅力は「価格が安い」が6割弱、「調理がしやすい」が3割強、「健康によい」「高たんぱく低脂肪」が各3割弱

■好きな鶏肉料理は「鶏のから揚げ、竜田揚げ」が8割弱、「焼き鳥」が約56％、「フライドチキン」「親子丼」「チキンカツ」が各40％台

マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：清水慎太郎）は、2回目となる『鶏肉』に関するインターネット調査を2026年3月1日～7日に実施しました。

鶏肉の購入状況や魅力、自由記述にて好きな食べ方などについて聞いています。調査結果をお知らせいたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1765_1_4484584eacc1e8b4cf8e1404e4053dfc.jpg?v=202604150451 ]◆鶏肉の購入頻度

直近1年間に鶏肉を購入した人は7割強です。週1回以上購入している人は4割弱となっています。

◆購入する鶏肉の部位、購入時の重視点

鶏肉購入者が、普段購入する部位は（複数回答）、「もも肉」が80.4％、「むね肉」が69.5％、「ささみ」「ひき肉」が各30％台です。

女性では、「ささみ」「ひき肉」「手羽元」の比率が高くなっています。

鶏肉購入者に購入時の重視点を聞いたところ（複数回答）、「価格」が59.4％、「部位」が55.5％、「国産かどうか」が52.7％です。

女性で比率が高い項目が多く、「ドリップ（液体）がない」「国産かどうか」は特に男女差が大きくなっています。また、「国産かどうか」は女性60～70代では各7割弱と高く、近畿・中国・九州でも比率が高くなっています。

◆鶏肉の魅力

鶏肉の魅力は（複数回答）、「価格が安い」が58.0％、「調理がしやすい」が33.8％、「健康によい」「高たんぱく低脂肪」が各3割弱です。

「調理がしやすい」は女性では約46％で、男性を大きく上回ります。

「健康によい」「高たんぱく低脂肪」は高年代層で比率が高く、年代差が大きくなっています。

鶏肉を週2～3回以上購入する層では、「価格が安い」「調理がしやすい」に次いで、「メニューが豊富」の比率が高くなっています。

※グラフの続きなど、詳細は【調査結果詳細】からご覧いただけます。

◆鶏肉の料理・メニューを食べる頻度

直近1年間に、鶏肉を使った料理・メニューを食べた人は約95％です。週1回以上食べている人は7割強、週2～3回以上が4割強となっています。

◆好きな鶏肉料理

好きな鶏肉料理を聞いたところ（複数回答）、「鶏のから揚げ、竜田揚げ」が77.2％、「焼き鳥」が55.5％、「フライドチキン」「親子丼」「チキンカツ」が各40％台です。

女性で比率が高い項目が多く、「サラダチキン」「鶏ハム、蒸し鶏、茹で鶏」「鶏のつみれ、肉団子」「鶏そぼろ」「鶏が入った煮物」「シチュー」「鶏肉のスープ、鶏のだしのスープ」は男女差が大きくなっています。

九州では「チキン南蛮」「かしわ飯」「水炊き」の比率が他の地域より高くなっています。

※グラフの続きなど、詳細は【調査結果詳細】からご覧いただけます。

＜＜ 回答者のコメント ＞＞

☆好きな鶏肉の食べ方（全5,602件）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1765_2_67765862b0b04d35832eb869b84ca0ad.jpg?v=202604150451 ]

＜調査結果詳細＞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1765_3_ab6eb68cebce6469980d01262265cdf7.jpg?v=202604150451 ]

※調査結果の掲載・引用に関して(https://myel.myvoice.jp/user_data/citation)

こちらは、マイボイスコム(株)がインターネット調査（ネットリサーチ）で実施した自主調査結果です。

調査結果を掲載・引用いただく場合は、必ず「マイボイスコム調べ」もしくは「マイボイスコム(株)調べ」と表記をお願いいたします。

＜お問合せ＞

調査結果に関するお問い合わせは、以下のメールアドレスまでお願いいたします。

myel@myvoice.co.jp （MyEL担当）

＜会社概要＞

マイボイスコム株式会社

【代表者】 代表取締役 清水慎太郎

【設 立】 1999年7月

【資本金】 1億6,183万円（資本準備金含む）

【事 業】 インターネット調査、オフライン調査、テキストマイニング、アンケートデータベース、AI分析サービス

【所在地】 東京都千代田区神田錦町3-17-11 榮葉ビル5階

【企業HP】 https://www.myvoice.co.jp/

マイボイスコムは、インターネット調査を中心に提供している伊藤忠グループのリサーチ会社です。

★調査に参加いただく「アンケートモニター」を募集しています。詳細はこちら(https://voice.myvoice.co.jp/info/visitor/)をご覧ください。