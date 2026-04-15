チャイの廃棄茶葉を活用した「チャイ染めアパレル」が販売開始

一般社団法人NIMO ALCAMO

多様な働き方の実現を目指すプロジェクト「WORK RULE SHIFT KYOTO(https://workruleshift.com/)」（共同代表：木戸伸幸／古市邦人）は、天然素材の魅力と向き合うアパレルブランド「YARRA(https://shop.yarra-douxbleu.com/pages/yarra)」とコラボレーションし、廃棄茶葉を活用した「チャイ染め」製品の販売を開始しました。

本取り組みは、チャイ専門店「Talk with _ (https://www.talkwithchai.jp/)」の運営を通じて生まれる廃棄茶葉を再活用し、衣服へと新たな価値を付加するアップサイクルプロジェクト。廃棄物を価値ある素材として再生するアップサイクルの視点と、包摂的な働き方づくりが一つの商品に結びついた取り組みです。

「WORK RULE SHIFT KYOTO」は、従来の就業規則や労働条件に人を合わせるのではなく、一人ひとりに合わせた働き方を設計する「ワークルールシフト」の実践に取り組んでいます。今回のプロジェクトでは、その柔軟な働き方を導入した「Talk with _ 」のスタッフが関わりながら商品づくりを進めました。

本コラボレーションによる「チャイ染め」アイテムは、2026年4月より「YARRA」取り扱い店舗及びオンラインショップにて販売しています。

チャイの出涸らしや廃棄茶葉を回収廃棄茶葉等から染液を製造一着一着手作業で丁寧に染め上げ自然乾燥して完成、優しい色合いで完成

販売開始するチャイ染めアパレル

カラー（イエロー／グレー）／\17,600チャイ染め染めブラウス

たっぷりと施されたギャザーがやわらかな陰影を生み、ふんわりとした立体感のあるシルエットに。身体のラインを包み込むようなゆとりのあるデザインは、リラックスした着心地でありながら、どこか上品な印象も感じさせてくれます。軽やかな素材感が動くたびにやさしく揺れ、日常のスタイリングにさりげない華やかさをプラスします。

カラー（イエロー／グレー）／\14,850チャイ染めフリルスリーブカットソー

軽やかなフリルスリーブが印象的。動くたびにやわらかく揺れ、シンプルな中にさりげない華やかさをプラスします。ゆとりのあるシルエットでリラックス感がありながらも、前後差のある着丈が全体をすっきりと見せ、バランスよく着こなしていただけます。

身頃にはやわらかな風合いのカットソー素材を使用し、日常使いしやすい心地よさも魅力。異素材の組み合わせがさりげないアクセントになり、ナチュラルな雰囲気の中にも奥行きを感じさせます。

カラー（イエロー／グレー）／\18,700チャイ染めパンツ

やわらかく落ち感のある風合いは、肌に心地よくなじみ、リラックス感のある穿き心地に。程よくゆとりを持たせたシルエットは、体のラインを拾いすぎず、すっきりとした印象に仕上げています。足首がのぞく軽やかな丈感は、トップスやシューズを選ばず、季節をまたいで活躍してくれます。

ウエストは総ゴム仕様でストレスフリーに着用でき、内紐付きでフィット感の調整も可能。さらにポケット付きで、日常使いにも嬉しい実用性を兼ね備えています。

YARRAについて

ブランド名はオーストラリアの先住民族 アボリジニの言葉で”ゆったり流れる”の意味。

日々のくらしを彩り、ゆったり移ろい行く日々に溶け込む。

天然素材の持つ魅力と向き合い、長く愛して育てていける服をかたちにしています。

ブランドサイト

https://shop.yarra-douxbleu.com/pages/yarra

直営店一覧

- YARRA・douxbleu 薬院店（福岡県中央区薬院1-8-20）- YARRA・doux bleu吉祥寺店（東京都武蔵野市吉祥寺本町2-18-1）- YARRA 阪神梅田店（大阪市北区梅田1-13-13 阪神梅田本店5F）- YARRA・doux bleu 三宮店（兵庫県神戸市中央区三宮町2-10-11）- YARRA /doux bleuサカエチカ店（名古屋市中区栄３丁目４番６号先サカエチカB1F 西通路（W02））

WORK RULE SHIFT KYOTOについて

WORK RULE SHIFT KYOTOは、精神疾患や発達特性、家庭事情などさまざまな背景により、従来の働き方に適応しづらい人々が排除されることなく働ける社会の実現を目指すプロジェクト。一般社団法人NIMO ALCAMOが運営しています。

「人が仕事に合わせるのではなく、人に合わせて仕事をつくる」という考え方のもと、企業の就業規則や労務ルールそのものを見直す取り組み「ワークルールシフト」を推進。企業、金融機関、支援団体と連携しながら、実践と普及を進めています。

2024年の始動以降は、スクールの開催や個別企業への伴走支援、事例共有などを通じて、中小企業等が多様な人材を受け入れられる職場環境づくりを支援しています。

また、自社で運営するチャイ専門店「Talk with _ 」では、出勤時間を自由に選べる「シフトフリー」や、業務量と報酬を柔軟に調整できる「ワークシェア」などの仕組みを導入し、包摂的な働き方の実践モデルを展開しています。

webサイト

https://workruleshift.com/

拠点

- WORK RULE SHIFT KYOTO事務局 （京都府京都市下京区朱雀宝蔵町98（梅小路ACWA内））- モデル事例導入拠点：チャイ専門店Talk with _ （大阪市住之江区北加賀屋2-4-2 NAGAYArt No,1）

Talk with _ 店舗兼工房

チャイのギフトを販売

様々な働き方のスタッフが働く環境

茶葉の出涸らしを染色用に回収