農林水産省

〇「みどりの食料システム戦略」に関わる活動を実践する機会として「みどり戦略学生チャレンジ」を実施しています。

〇参加登録期間は4月15日（水曜日）から7月31日（金曜日）まで。皆様のご応募をお待ちしています。

農林水産省では、高校生・大学生等を対象に、「みどりの食料システム戦略」に関わる取組を募集する「みどり戦略学生チャレンジ」を実施しています。

第3回みどり戦略学生チャレンジでは、第2回に引き続き、公益社団法人2027年国際園芸博覧会協会の後援を受け、「GREEN×EXPO 2027賞」を創設しています。

1.みどり戦略学生チャレンジについて

農林水産省では、2050年に向けて、食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現するための新たな政策方針として、2021年に「みどりの食料システム戦略」を策定しました。本戦略では、調達、生産、加工・流通、消費の各段階の環境負荷低減の取組を推進しています。



こうした取組の一環として、将来を担う若い世代の環境に配慮した取組を促すため、大学生や高校生等の個人・グループが「みどりの食料システム戦略」に関わる活動を実践する機会として「みどり戦略学生チャレンジ」を実施しています。

2.実施概要

（1）地方ブロック大会

全国9ブロック（北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国四国、九州、沖縄）で、学生によるみどりの食料システム戦略に関わる取組の成果を募集し、各地方ブロック別に審査・表彰を行います。

（2）全国大会

地方ブロック大会に応募された取組のうち、特に優れたものを対象に、全国大会での審査・表彰を行います。

3.応募資格

（1）高校の部

高等学校、高等専修学校、高等専門学校（3年生以下）の学生、その他事務局が認める者により構成されるグループ又は個人

（2）大学・専門学校の部

大学（大学院を含む。）、短期大学、専門学校、高等専門学校（4年生以上）の学生、その他事務局が認める者により構成されるグループ又は個人



※令和8年11月23日時点で在学している者に限ります。

※農業高校、農業大学校等の農業に関係する教育機関に限らず、広く高校、大学・専門学校の学生を対象とします。

4.募集内容

（1）取組内容

みどりの食料システム戦略に関わる取組（調達、生産、加工・流通、消費に係る取組）が対象です。（2）取組実施期間

令和8年1月から令和8年11月までの期間（一部でも可）内に実施した取組を対象とします。

※この期間より前から継続している取組であっても、当該期間内に実施されているものは対象に含みます。

5.応募方法

（1）参加登録

みどり戦略学生チャレンジへの参加を希望する方は、令和8年4月15日(水曜日)から7月31日(金曜日)まで(厳守)に、参加登録フォームに必要事項を入力の上、応募してください。

https://www.contactus.maff.go.jp/j/form/kanbo/kankyo/260415_1.html



（2）取組報告

令和8年8月1日(土曜日)から11月23日(月曜日)まで(厳守)に、取組成果をまとめたポスターを、取組報告フォームから提出してください。



※ポスターの作成に当たっては、次に注意してください。

6.審査

- ポスターは、パワーポイント等を用いて作成し、A1縦長1枚の様式で提出すること。- ポスターには、（ア）目的、（イ）取組内容、（ウ）結果、（エ）考察・まとめについて必ず記載し、取組とみどりの食料システム戦略の関連性が分かるようにすること。- その他、「みどり戦略学生チャレンジポスター作成の手引き」（後日公開）に従うこと。

全国大会、地方ブロック大会ともに、審査委員会を設置し、取組成果について、下記審査基準に基づき審査を実施します。

なお、取組の実施に当たっては、農薬取締法、肥料法、飼料安全法など、ご自身の取組に関連する法令をよく確認してください。



【審査基準（1）・（2）は必須項目】

（1）みどりの食料システム戦略に関連する取組であること [みどり戦略との関連性]（必須）

（2）異なる価値観を排除するものではないこと[多様な価値観の受容]（必須）

（3）みどりの食料システム戦略に関わる、食料・農林水産業の持続可能性に係る課題（温室効果ガスの排出削減、気候変動への適応、生物多様性の保全等）の解決に寄与する取組であること[課題解決性]

ア みどりの食料システム戦略への貢献性（みどり戦略のKPI達成に貢献すると考えられるものであること）（10点）

イ 取組の計画の妥当性（目的を達成するのに適しており、かつ実現可能な計画となっていること）（10点）

ウ 取組の実効性（取組内容が課題解決に向けて効果的であること）（10点）

エ 汎用性（他の地域・主体が再現できる、又は参考にできる取組であること）（10点）

オ 取組の達成度（目的に対し、取組が進捗していること）（10点）

（4）現場や企業等、学外のステークホルダーと連携した取組であること[つながり]（10点）

（5）革新性や独創性のある取組であること[革新性・独創性] （10点）

（6）気候や特産物、文化等の地域の特徴や強みを生かした取組であること[地域性] （10点）

（7）自らの取組を評価し、持続可能な食料・農林水産業の実現に向けて、取組の改善点や次のステップを明確にしていること[発展性] （10点）

（8）目的、背景、成果等が第三者にも理解しやすいよう、取組内容を分かりやすく整理・表現していること[発信力]（10点）

（合計最大100点）

7.全国大会

（1）表彰式・交流会

日時：令和9年2月13日（土曜日）

場所：農林水産省本省（東京都千代田区霞が関1-2-1）

内容：表彰式を実施した後、全国大会の受賞チームの学生、農林水産省職員、審査委員を務める専門家と、各チームの取組内容を中心とした意見交換を行う交流の時間を設けます。

（2）表彰区分

- 各部門の特に優れた取組に対して、農林水産大臣賞を授与します（各1点）。- 優れた取組に対して、大臣官房長賞等を授与します（複数点）。- 第3回大会では、公益社団法人2027年国際園芸博覧会協会の後援のもと、令和9年3月から横浜で開催される「2027年国際園芸博覧会」の機運醸成を目的とし、優れた取組の中から、本博覧会の趣旨に合致するものに対して、「GREEN×EXPO 2027賞」を授与します。

（3）審査委員会

審査委員会は、農林水産省職員に加え、外部有識者を招聘し、構成します。

※地方ブロック大会の情報については、別途各地方ブロック大会事務局から示します。

8.参考

上記のほか、みどり戦略学生チャレンジの詳しい情報については、みどり戦略学生チャレンジウェブサイトをご参照ください。

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/challenge.html



過去の受賞取組については、次のURLで公開しています。

（第1回）https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/challenge_kekka.html

（第2回）https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori_gakusei.html

添付資料

別添_募集フライヤー(https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/b_kankyo/attach/pdf/260415-2.pdf)

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52804/table/274_1_ffa0a43f558cd7cf0b331cc0b2b0ed34.jpg?v=202604150451 ]