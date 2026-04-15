副業マッチング「シューマツワーカー」、企業の課題から最適な副業人材タイプを提案する無料「副業活用診断ツール」を公開

株式会社シューマツワーカーサービスページ：https://shindan.shuuumatu-worker.jp/

国内最大級の副業人材サービスを提供する株式会社シューマツワーカー（本社：東京都港区、代表取締役：中村 剛、以下「シューマツワーカー」）は、企業の経営者・人事・事業担当者を対象に、自社の課題・悩みを入力するだけで最適な副業ワーカーの活用方法を提案する無料ツール「副業活用診断ツール」を本日公開しました。

今後もシューマツワーカーでは、企業の人材課題解決に向けた支援の幅をさらに強化してまいります。副業・フリーランス人材の活用が、採用コストの最適化や即戦力確保の有効な手段として広く認知されるよう、企業と人材の双方にとって価値あるマッチングの実現に取り組んでまいります。

■ 開発背景 ― 企業が直面する「人材不足 × 採用コスト」の課題

少子高齢化に伴う労働人口の減少や採用競争の激化を背景に、スタートアップ・ベンチャー企業を中心に即戦力人材の確保が急務となっています。しかしながら、正社員採用に要するコストや時間を十分に確保できず、「必要なスキルを持つ人材をどのように調達すればよいかわからない」という声が多く寄せられています。

シューマツワーカーはこれまで、累計5,000件以上の副業ワーカーと企業とのマッチングを実現してまいりました。その豊富な経験を通じて、多くの企業が「副業活用には関心があるものの、自社の課題にどのような人材が適しているかわからない」という悩みを抱えていることが明らかになりました。本診断ツールは、こうした企業様の課題解消を目的として開発したものです。

■ 副業活用診断ツールとは

本ツールは、企業が抱える課題・悩みについていくつかの質問に回答するだけで、副業ワーカーの最適な活用方法をレコメンドする診断ツールです。ご希望のスキルや稼働時間、許容予算に沿って、最適な活用パターンと活用事例をご紹介致します。会員登録不要・完全無料でご利用いただけます。

■ 本サービスの特徴

１. 課題を入力するだけ、約3分で完了

経営者・人事・事業担当者が日頃感じている悩みを選択式で回答するだけで診断が完了します。

専門的な知識は一切不要で、副業活用の方向性をすぐに把握することができます。

２. 会員登録不要・完全無料

ご利用にあたって費用は一切かかりません。

登録手続きなしで、いつでも何度でも診断をお試しいただけます。

３. 課題に合った副業ワーカー像を具体的に提案

単なる職種紹介にとどまらず、「どのような課題に」「どのような人材が」「どんな稼働条件で」ご活用いただけるか、具体的にご提案します。副業活用のイメージを直感的に持ちやすい設計となっています。

４. 診断後はそのままマッチングへ

診断結果をもとに、シューマツワーカーへの無料相談・求人掲載へとシームレスにお進みいただけます。

▼こちらから診断をお試しいただけます。

https://shindan.shuuumatu-worker.jp/

■ 株式会社シューマツワーカーについて

「シューマツワーカー」は、副業・業務委託人材の紹介に加え、企業へのスムーズなオンボーディングから稼働状況の管理まで一貫して支援する伴走型サービスです。18万人のプロフェッショナル人材が登録するデータベースを活用し、企業の課題解決に最適な人材をご紹介しています。

シューマツワーカー 会社概要

会社名：株式会社シューマツワーカー

代表者：代表取締役CEO 中村 剛

所在地：東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ 森JPタワー28階

ＵＲＬ：https://company.shuuumatu-worker.jp/