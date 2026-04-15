最新トレンドECサイト『Shoplist』を運営するSHOPLIST 韓国の都市型ビューティアウトレット『OFF BEAUTY』と協業日本市場におけるK-Beautyアイテムの展開を開始

SHOPLIST株式会社

最新トレンドECサイト『Shoplist』を運営するSHOPLIST株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：金 良洙（Kim YangSoo）、以下 SHOPLIST）は、韓国の都市型ビューティアウトレット『OFF BEAUTY（オフビューティー）』を運営する株式会社キューアンドビーインターナショナルと協業し、日本市場におけるK-Beautyアイテムの展開を開始することをお知らせいたします。

提供背景：高まるK-Beauty需要とSHOPLISTの戦略

近年、日本国内では若年層を中心にK-Beauty（韓国コスメ）への関心が極めて高く、定番カテゴリーとして定着しています。SHOPLISTでは、これまでも韓国ブランドの拡充を進めてまいりましたが、さらなるラインナップの多様化と、価値ある商品をリーズナブルに提供する体制を強化するため、韓国で独自の流通モデルを持つ『OFF BEAUTY』との協業に至りました。

本協業により、SHOPLISTは「韓国コンテンツカテゴリの拡充」という戦略を加速させ、日本の消費者に最新のトレンド商品をいち早く、かつ最適な価格で提供することを目指します。

『OFF BEAUTY（オフビューティー）』について

ブランド名 ：OFF BEAUTY（オフビューティー）

ブランド紹介：『OFF BEAUTY』は、韓国で展開されている都市型ビューティーアウトレットプラットフォームです。韓国コスメをはじめ、グローバルブランドまで幅広いビューティー商品を取り扱っています。

ブランドURL：https://shop-list.com/women/brand/offbeauty/

- 独自の流通モデル：ブランドの過剰在庫や流通在庫を効率的に活用- リーズナブルな価格：独自の調達ルートにより、高品質な商品を手に取りやすい価格で提供- 幅広いラインナップ：スキンケアからメイクアップまで、韓国内外の多様なブランドを網羅

オープン記念URL：https://shop-list.com/shop/offbeautylp/

本協業による提供価値

今後の展望

- 日本初進出商品の提供これまで韓国国内でしか手に入りにくかった『OFFBEAUTY』厳選のアイテムが、SHOPLISTを通じて日本で手軽に購入可能になります。- ビューティーカテゴリーの競争力強化アウトレットプラットフォームならではの価格競争力と商品調達力を活かし、SHOPLIST内のビューティーカテゴリにおけるユーザー満足度を向上させます。- コンテンツマーケティングの展開両社は今後、日本市場向けの共同プロモーションやSNS等を通じたコンテンツ発信を行い、ブランド認知の拡大とK-Beauty市場のさらなる活性化を図ります。

SHOPLISTは、従来の日本国内向けローカル志向から脱却し、K-BeautyやK-Fashionを中心とした韓国コンテンツカテゴリの拡充を重点戦略として掲げています。今後も『OFF BEAUTY』をはじめとする有力な韓国プラットフォームやブランドとの戦略的シナジーを創出することで、年間取扱高の拡大とアジアを代表するファッション・ビューティープラットフォームへの成長を目指してまいります。

SHOPLIST株式会社について

『Shoplist』は、2012年7月に日本でサービスを開始したECサイトであり、取扱高規模は日本2～3位規模のプラットフォームとして成長してきました。レディース・メンズ・キッズファッションに加え、ビューティー、ライフスタイル雑貨など、多彩なカテゴリの商品をワンストップで提供しています。また、1万坪規模の自動化物流センター（SHOPLISTロジスティクスセンター）を自社で保有しており、物流インフラと運用効率の面でも高い競争力を誇っています。今後は、従来の日本国内向けローカル志向から脱却し、K-BeautyやK-Fashionを中心とした韓国コンテンツカテゴリを拡充していき、年間取扱高300億円以上の達成を目指します。

【本リリースに関するお問い合わせ】

SHOPLIST株式会社 広報担当

Email： pr_ml@shoplist.com

社名 ：SHOPLIST株式会社

所在地 ：東京都渋谷区広尾1-13-7 恵比寿イーストビル6F

設立 ：2018年3月14日

資本金 ：1億2,000万円（2025年3月末）

事業内容：ファッション通販サイト『Shoplist』の企画、開発、運営