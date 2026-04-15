六甲高山植物園×暦生活 『花びより』 イベントオリジナルグッズ トートバッグや植物園限定ピアスが登場

阪神電気鉄道株式会社

六甲山観光株式会社（本社：神戸市灘区 社長：妹尾昭孝）は、2026年4月1日（水）から7月12日（日）まで、新日本カレンダー株式会社が運営するWebメディア「暦生活」と、六甲山頂付近に位置しアルプス・ヒマラヤや日本の高山植物を展示・栽培する六甲高山植物園が、季節を愛でるイベントを開催中です。

ショップでは、イベントのメインイメージをあしらったトートバッグや水筒、植物園限定色のピアスなど、行楽にぴったりなグッズを販売します。

六甲高山植物園×暦生活 花びより 概要

【開催日】

2026年4月1日（水）～7月12日（日）

【時間】

10：00～17：00（16：30チケット販売終了）

【参加費】

無料（別途入園料要）

花あつめスタンプラリーや、二十四節気、七十二候をひもとくパネル展や、日本の色と当園の花で表現したインスタレーション（協力：暦生活）を開催。

六甲高山植物園×暦生活 花びよりオリジナルグッズ 概要

◆営業概要

【開園期間】開園中～11月29日（日）

【休園日】4月の木曜日、および6月18日（木）～7月16日（木）の木曜日 ※4月30日（木）は営業

【開園時間】10：00～17：00（16：30チケット販売終了）

【入園料】大人（中学生以上）900円/小人（4歳～小学生）450円

【駐車場】1,000円（繁忙日は変更あり）

期間中のイベント

■初夏の高山植物展

4月25日（土）～5月6日（水・祝）10：00～16：00（最終日は15：30）

【参加費】無料（入園料別途要）

■ハンモックカフェ

4月25日（土）～9月23日（水・祝）の土日祝開催

（GW・お盆期間は毎日開催）11：00～16：00（15：30ラストオーダー）

▼下記イベントは4月1日（水）より予約受付中

※お電話（078-891-1247）またはWEB（ https://www.rokkosan.com/hana/(https://www.rokkosan.com/hana/) ）まで。

■写真教室

5月23日（土）、5月30日（土）10：30～12：00

【講師】いがりまさし（植物写真家・研究家）

【参加費】2,500円

【定員】各回20名

■ヨーガ教室

6月28日（日）、7月11日（土）8：30～9：30※雨天中止

【講師】塚本真理（ヨーガ講師）

【参加費】大人2,000円小人1,000円

【定員】各回25名

■藍のたたき染体験

7月4日（土）10：30～12：00／13：30～15：00

【講師】沖和行（植物案内人）

【参加費】1,000円

【定員】各回20名

見頃の花

※4月15日現在

六甲山ポータルサイト https://www.rokkosan.com/

リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/04/e26c8694d281cd312b22f930c321f1b3c39aad66.pdf

発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1