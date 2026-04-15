六甲高山植物園×暦生活 『花びより』 イベントオリジナルグッズ トートバッグや植物園限定ピアスが登場
六甲山観光株式会社（本社：神戸市灘区 社長：妹尾昭孝）は、2026年4月1日（水）から7月12日（日）まで、新日本カレンダー株式会社が運営するWebメディア「暦生活」と、六甲山頂付近に位置しアルプス・ヒマラヤや日本の高山植物を展示・栽培する六甲高山植物園が、季節を愛でるイベントを開催中です。
ショップでは、イベントのメインイメージをあしらったトートバッグや水筒、植物園限定色のピアスなど、行楽にぴったりなグッズを販売します。
六甲高山植物園×暦生活 花びより 概要
【開催日】
2026年4月1日（水）～7月12日（日）
【時間】
10：00～17：00（16：30チケット販売終了）
【参加費】
無料（別途入園料要）
花あつめスタンプラリーや、二十四節気、七十二候をひもとくパネル展や、日本の色と当園の花で表現したインスタレーション（協力：暦生活）を開催。
六甲高山植物園×暦生活 花びよりオリジナルグッズ 概要
◆営業概要
【開園期間】開園中～11月29日（日）
【休園日】4月の木曜日、および6月18日（木）～7月16日（木）の木曜日 ※4月30日（木）は営業
【開園時間】10：00～17：00（16：30チケット販売終了）
【入園料】大人（中学生以上）900円/小人（4歳～小学生）450円
【駐車場】1,000円（繁忙日は変更あり）
期間中のイベント
■初夏の高山植物展
4月25日（土）～5月6日（水・祝）10：00～16：00（最終日は15：30）
【参加費】無料（入園料別途要）
■ハンモックカフェ
4月25日（土）～9月23日（水・祝）の土日祝開催
（GW・お盆期間は毎日開催）11：00～16：00（15：30ラストオーダー）
▼下記イベントは4月1日（水）より予約受付中
※お電話（078-891-1247）またはWEB（ https://www.rokkosan.com/hana/(https://www.rokkosan.com/hana/) ）まで。
■写真教室
5月23日（土）、5月30日（土）10：30～12：00
【講師】いがりまさし（植物写真家・研究家）
【参加費】2,500円
【定員】各回20名
■ヨーガ教室
6月28日（日）、7月11日（土）8：30～9：30※雨天中止
【講師】塚本真理（ヨーガ講師）
【参加費】大人2,000円小人1,000円
【定員】各回25名
■藍のたたき染体験
7月4日（土）10：30～12：00／13：30～15：00
【講師】沖和行（植物案内人）
【参加費】1,000円
【定員】各回20名
見頃の花
※4月15日現在
六甲山ポータルサイト https://www.rokkosan.com/
リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/04/e26c8694d281cd312b22f930c321f1b3c39aad66.pdf
発行元：阪急阪神ホールディングス
大阪市北区芝田1-16-1