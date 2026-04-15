イラストレーターRella氏によって描かれた、「16歳の誕生日」をテーマにしたビジュアルの『初音ミク』フィギュアが再販！

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「グッドスマイルカンパニー」より、『キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク Happy 16th Birthday Ver. 1/7スケール（再販）』を、現在ご案内中です。

製品ページはこちら：

●キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク Happy 16th Birthday Ver. 1/7スケール（再販）(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-200331&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

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■キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク Happy 16th Birthday Ver. 1/7スケール（再販）

【製品情報】

□参考価格：29,390円(税込)

□発売日：2027年5月予定

□ブランド：グッドスマイルカンパニー

【スケール】1/7

【サイズ】全高：約310mm

【素材】プラスチック

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・専用台座

原型制作：カタハライタシ

彩色：吉野展弘

制作協力：GSC制作部

『キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク』より、イラストレーターRella氏によって描かれた「16歳の誕生日」をテーマにしたビジュアルのスケールフィギュアが再販！

“創作の羽根”をキーワードに描かれた「フォーム(形)の羽根」と「サウンド(音)の羽根」を、イラストのイメージに沿って精緻に再現しながらもフィギュア化用にアレンジを加えながら立体化しました。

空を見上げるようなキラキラとした表情がとても魅力的な仕上がりとなっているので、イラストでは見ることができない角度からも是非お楽しみください。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

製品ページはこちら：

●キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク Happy 16th Birthday Ver. 1/7スケール（再販）(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-200331&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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【今回ご紹介した製品を含む、『VOCALOID』シリーズ関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=276&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

Art by Rella (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

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