“安定感”を高める「突っ張り式」が大容量収納を実現！どんな空間にもフィットする『突っ張り式スリム本棚』発売

タンスのゲン株式会社（スリムなのに収納力抜群の『突っ張り式スリム本棚』発売）

家具・インテリアのEC事業を展開するタンスのゲン株式会社（以下、タンスのゲン、本社：福岡県大川市、代表取締役：橋爪裕和）は、省スペースでも設置できるスリム設計ながらも、収納力抜群の『突っ張り式スリム本棚』を発売したことをお知らせいたします。

本製品は天井に固定して使用する「突っ張り式」になっており、高さのある設計ながらも安定性と収納力を両立しております。穴開け不要で壁や天井に傷がつくこともないため、賃貸にお住まいの方でも安心して設置可能です。

また、『突っ張り式スリム本棚』は全ての棚の高さ調整ができるので、収納したいものに合わせて細かく調整ができます。

◇スリムなのに「収納力抜群」

『突っ張り式スリム本棚』は奥行き20cmとスリム設計ながらも、収納部分の高さが210cmのため、空間を“上”まで有効活用することができスペースの限られた場所でも大量に収納できます。「お部屋にスペースがないけれど趣味を充実させたい」という方や「空間を無駄なくしっかり活用したい」という方におすすめです。

（省スペースにも置ける奥行20cmの超スリム設計）（左から順に横幅60cm、80cm、100cm）

横幅が60cm/80cm/100cmの3サイズ展開となっており、お部屋に合わせてお選びいただけます。一番小さい60cmの本棚でも大容量の収納を実現しており、文庫本やコミックでは224冊、CDでは448枚、DVDでは196枚もの量を収納することができます。

（サイズごとの最大収納数の目安）（重たいものも安心して収納できる耐荷重20kg）

また、可動棚には補強板が取り付けられており、耐荷重が20kgと頑丈なつくりになっているため、重たい本でも安心して収納いただけます。

◇安心して使える「突っ張り式」と「落下防止バー」を搭載

本製品は本棚の床と天井の間で突っ張って固定できる「突っ張り式」を採用しているため、高さのある設計ながらも安定性に配慮した製品となっております。壁や天井を傷つけることなく設置できるため、自宅に傷をつけたくない方や賃貸の方でも安心してご使用いただけます。

（床と天井をしっかり固定できる「突っ張り式」）（収納物の飛び出しを防ぐ落下防止バー付き）

さらに、可動棚の前後には収納物の飛び出しを防ぐ「落下防止バー」が取り付けることができ、上段の本を取り出す際も安心です。

棚板に置いている物を取り出す際は、バーを上にあげることで取り出しが可能になり、バーも高さを変えられるので収納する物に合わせて細かく調整いただけます。

◇置きたいものピッタリ調節できる71段階可動棚

『突っ張り式スリム本棚』は9つの全ての棚が可動式になっております。2cmピッチで棚が動かせるようになっており、71段階と細かい高さ調節が可能です。置くものの大きさに合わせてそれぞれの棚の位置を変えたり、身長に合わせて手に取りやすい高さにしたりなど、使いやすくカスタマイズできます。

（収納物に合わせて細かく調整できる可動棚）（最下段の棚を調整することでお掃除ロボットも通れる高さに）

全ての棚が調節できるため、本やCD、DVDなどの収納はもちろん、雑貨や小物のディスプレイ棚としてもご使用いただけます。

また、最下段の棚板を調節することで、ロボット掃除機にも対応できるので、お掃除も楽に行えます。

◇お部屋に馴染むカラー＆間仕切りにも

『突っ張り式スリム本棚』は、お部屋を引き締める「ウォールナット」、あたたかみのある「オーク」、他のインテリアと合わせやすい「ホワイト」の3色からお選びいただけます。

お部屋の雰囲気に馴染みやすいデザイン展開のため、リビングや寝室、廊下など自宅の様々な場所でご使用いただけます。

（お部屋を引き締める「ウォールナット」）

また、本製品は2台並べて使用でき、本棚同士の間に棚板を取り付けることも可能です。

横幅を広く使用することができるため壁一面を収納にしたい時や、間仕切りとしてご使用いただくこともできます。

（あたたみのある「オーク」）（他のインテリアと合わせやすい「ホワイト」）◇販売情報

今回、発売開始した『突っ張り式スリム本棚』はタンスのゲン本店とタンスのゲン楽天市場店、タンスのゲンヤフーショッピング店にて取り扱っております。詳細は販売ページをご参照ください。

■販売ページ

▼タンスのゲン本店

https://www.tansu-gen.jp/collections/hondana/products/84300034

▼楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/tansu/84300034/

▼ヤフーショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/tansu/84300034.html

[表: https://prtimes.jp/data/corp/39747/table/398_1_db85c111d828addf613ed01dc3715ebb.jpg?v=202604150451 ]