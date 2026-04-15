COODY、茨城県笠間市の物流CSセンター内に常設展示場をオープン

株式会社W&W

合同会社COODY（本社：東京都）は、茨城県笠間市にある物流CSセンター内に、製品を実際に体験できる常設展示場を新たにオープンいたしました。

本展示場では、coodyエアテントをはじめとする各種製品を、「見て・触れて・体験」いただくことが可能です。

■設営も撤収も、“体験してから選べる”

coodyのエアテントの特長である「設営のしやすさ」と「撤収の手軽さ」を、その場でご体感いただけます。

手動・電動ポンプによる空気の注入から、撤収時の空気抜き・収納まで、一連の流れを実際にご確認いただけるため、購入前の不安を解消しながら製品選びが可能です。

さらに、サイズ感や素材、設営時のイメージなど、オンラインでは伝わりにくいポイントも直接ご確認いただけます。

また、同一敷地内には物流センターに加え、修理・サポートセンターも併設しており、ご購入前からご購入後まで一貫したサポート体制を整えています。

■展示紹介動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=IFEwP3UKjvQ ]

■展示場概要

coody 茨城物流・CSセンター

住所：〒319-0205 茨城県笠間市押辺2187-2



ご来場にあたってのご案内

・駐車場には限りがございます

・状況により、ご案内・ご対応ができない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

■営業日

営業日・営業時間は公式サイトをご確認ください。

coody公式サイト(https://coody-jp.com/dealer/)

■coodyについて

coodyのエアテントは、ポンプで空気を入れるだけの簡単設営。

初心者や女性でも安心して使え、広々とした快適空間で家族や友人とゆったり過ごせます。設営や撤収の手間を減らし、大切な人との時間を存分に楽しめるのも魅力。さらに、耐風・防水性に優れた高品質な素材を採用しているため、どんな天候でも快適に過ごせます。上質なグランピングスタイルを気軽に体験し、特別な思い出を。

coody公式サイト(https://coody-jp.com/)

■会社概要

会社名：合同会社COODY（COODY JAPAN）

所在地：〒116-0014 東京都荒川区東日暮里6-16-8 桂ビル3F

資本金：1,000万円

代表：金中 予哉

設立：2024年

事業内容：アウトドア用品の企画・輸入・販売

公式サイト：https://coody-jp.com/

問い合わせ：https://coody-jp.com/toiawase/

※合同会社COODYは株式会社W＆Wのグループ会社です。