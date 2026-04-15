今週末はソニックシティへＧｏ！「鳥フェス大宮」開催！

株式会社ことりカフェ

「小鳥たちを眺めながら、まったりコーヒータイム♪」をコンセプトにした「ことりカフェ上野本店」(http://kotoricafe.jp/)を運営する株式会社ことりカフェ（本社：東京都台東区 代表取締役 川部志穂）は、2026年4月18日（土）・4月19（日）に、JR大宮駅西口のランドマーク「ソニックシティ」（埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 https://www.sonic-city.or.jp/access.html）ソニックシティビルＢ1Ｆ 第一展示場にて、“鳥好きによる鳥好きのためのフェスタ”第1回「鳥フェス大宮2026」（主催：ことりカフェ）を開催いたします。全国から人気クリエイターが集合し、色とりどりの小鳥モチーフの作品を対面販売。CAP！（ドリームバード）による小鳥のご飯販売、飼育用品のＨＯＥＩも出店。鳥さんのおもちゃ作家様も参加されますので愛鳥さんのお土産選びもご満足いただけます。

春のお出かけに、ぜひソニックシティにお越しくださいませ。

ゲスト えるぽぴ・ゆとり屋・細川博昭先生 イラスト BIRDSTORY

日時 2026年

4月18日（土） 13:00～18:00

4月19日（日） 10:00～15:00

会場

〒330-8669 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5

ソニックシティ B1F 第一展示場

https://www.sonic-city.or.jp/access.html

入場料 500円

※小学生以下は無料

※特典 Ａ５クリアファイル

会場にはたくさんのクリエイターが全国より大集結いたします。特典のクリアファイルは「ゆとり屋」さんイラストのキュートなデザイン(*^-^*)