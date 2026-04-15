「夫にも使って欲しい」の声多数--ファッションレンタル『airCloset』、創業11年で初のメンズサービスの予約開始

株式会社エアークローゼット

株式会社エアークローゼット（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：天沼 聰）は、男性向け月額制ファッションレンタルサービス『airCloset Men’s（エアクロメンズ）』のサービス詳細を公開し、2026年4月15日（水）より予約登録を開始しました。なお、2026年5月28日（木）よりサービス提供開始を予定しており、ご予約いただいた方から順次ご利用いただけます。

忙しい毎日の中で、ファッションに十分な時間をかけられない--それでも「自分に似合う」スタイルは楽しみたい。そうしたニーズに応え、プロのスタイリストが選んだコーディネートが自宅に届きます。

当社が展開する会員数140万人の女性向けファッションレンタルサービスで培ったノウハウを活かし、創業当初より構想していたメンズサービスについても事業基盤の整備を進めてきました。このたび基盤が整ったことを受け、メンズサービスの展開を開始します。サービスをご利用いただくお客様からは、「夫にも使って欲しい」という声も多く寄せられています。

■新しいファッションとの出会いをレンタルで提案、着こなしの幅が広がる体験

当社は、月額制でお洋服をレンタルできるサービスを通じて、気軽に新しいファッションとの出会いを楽しめる機会を提供します。スタイリストによる提案により、自分では選ばなかったアイテムも取り入れやすくなり、体験を重ねることで着こなしの幅が広がります。

また、2015年より運営している女性向けファッションレンタルサービス『airCloset』で培ってきたスタイリングやデータの知見に加え、クリーニングや修繕などのメンテナンス体制を含む運用基盤を活かし、新しいファッション体験を実現します。

■スタイリストに任せる楽しさも、自分で選ぶ楽しさも。広がるファッションの選択肢

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=N-dQ4v33ahg ]

本サービスでは、メンズスタイリングの知見を持つプロのスタイリストが、一人ひとりに合わせたコーディネートを提案します。あわせて、自分でアイテムを選べるセルフセレクト機能にも対応しており、利用シーンや好みに応じた使い分けが可能です。

登録情報やフィードバックをもとに提案内容は継続的に最適化され、利用を重ねるごとに自分に合ったスタイルの幅が広がります。カジュアルからビジネスカジュアルまで幅広いテイストのアイテムを取り揃え、さまざまなスタイルとの出会いを楽しめます。

レンタルでアイテムをお届けし、プランに応じて定期的に新しいアイテムへ交換が可能です。返却時のクリーニングも不要で、忙しい日常の中でも無理なくご利用いただけます。また、気に入ったアイテムは購入することも可能です。

サービス概要

・サービス名：airCloset Men’s（エアクロメンズ）

・提供内容：男性向け月額制ファッションレンタルサービス

・予約開始日：2026年4月15日（水）

・提供開始日：2026年5月28日（木）予定

・料金プラン：

単月コース 2ヶ月に1回交換（5着）11,800円／1ヶ月に1回交換（5着）19,800円

年間コース 2ヶ月に1回交換（5着）9,800円／1ヶ月に1回交換（5着）15,800円

※いずれも税込

・取扱サイズ：S～2L

・対応エリア：全国（離島含む）

・サービスサイトURL：https://www.air-closet.com/mens(https://www.air-closet.com/mens/)

株式会社エアークローゼット

日本初・国内最大級、女性向けの普段着に特化した月額制ファッションレンタルサービス『airCloset(エアークローゼット)』の運営会社です。スタイリストがお客様に似合うお洋服を選ぶ「パーソナルスタイリング」を通して、全国の女性へ新しいファッションと出会える体験をご提供しています。また、独自に構築した循環型プラットフォームを活かし、商品を試してから購入できるメーカー公認月額制レンタルモール『airCloset Mall(エアクロモール)』、等複数のサービスを運営しています。

エアークローゼットは、モノを循環させるシェアリングを軸に、“サステナブルでワクワクする良いモノとの出会い”をお届けします。



＜エアークローゼットのサービス＞

月額制ファッションレンタルサービス『airCloset』：https://www.air-closet.com/

メーカー公認月額制レンタルモール『airCloset Mall』：https://mall.air-closet.com/

都度利用型ファッションレンタルサービス『airCloset Spot Rental』：https://www.air-closet.com/spot-rental/

骨格・カラー診断サロン『airCloset Salon』：https://www.air-closet.com/salon/



＜会社概要＞

社名： 株式会社エアークローゼット (airCloset, Inc.)

設立： 2014年7月15日

代表者： 代表取締役社長 兼 CEO 天沼 聰

役員： 取締役副社長 前川 祐介／取締役 小谷 翔一

社外取締役 榊原 健太郎／社外取締役 月森 正憲／社外取締役 武市 智行

所在地： 〒107-0062 東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル5F

URL： https://corp.air-closet.com