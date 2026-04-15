長い髪もしっかり吸水！摩擦レスで髪にやさしく、ヘアドライ中もかわいい(ハート)粧美堂から、サンリオキャラクターズ限定デザイン「髪想いのヘアドライキャップ」発売

粧美堂株式会社

化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨及びキャラクター雑貨等の企画・製造・販売、コンタクトレンズの企画・販売を行う粧美堂株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：寺田正秀、以下 粧美堂）は、しっかり吸水して時短で髪の毛を乾かせる「髪想いのヘアドライキャップ〈ツインチャーム〉」の株式会社サンリオのキャラクター限定デザインを2026年4月15日（水）より発売しました。

新商品はサンリオキャラクターズ限定デザインの「髪想いのヘアドライキャップ」。擦らずに吸水することで摩擦を抑えられる、髪にやさしい仕様です。ふわふわマシュマロタッチ素材で、髪に引っかかりにくいカットパイル仕様を採用。長い髪もしっかり吸水し、熱あて時間＆ヘアドライ時間を短縮します。ラインナップは、「マイメロディ」「ポムポムプリン」「ポチャッコ」「シナモロール」の全4キャラクターデザイン。キャップの両側には長い“耳”のようなタオルがついた独自の形状で、それぞれのキャラクターになりきれる点も魅力です。面倒になりがちなヘアドライの時間も、かわいく楽しくお過ごしいただけます。

商品概要

■商品名：髪想いのヘアドライキャップTC

■価格：各2,200円（税込）

～通常版も好評発売中～

〈マイメロディ〉〈マイメロディ〉〈ポムポムプリン〉〈ポムポムプリン〉〈ポチャッコ〉〈ポチャッコ〉〈シナモロール〉〈シナモロール〉

■商品名：髪想いのヘアドライキャップ〈ツインチャーム〉

■価格：1,980円（税込）

■商品名：髪想いのヘアドライキャップPK〈ツインチャーム〉※粧美堂EC限定色

■価格：1,980円（税込）

■商品名：髪想いのヘアドライタオル

■価格：1,100円（税込）

こちらの商品は、全国のバラエティストアやディスカウントストア、ドラッグストアの他、

粧美堂公式オンラインストアでもご購入いただけます。

【粧美堂ONLINE STORE】

サンリオキャラクターズ限定デザイン：https://www.sho-bionlinestore.jp/c/character/MM72584

通常版：https://x.gd/I1CjI

※都合により発売開始日時が前後する場合がございます。

※商品取扱店舗について、一部店舗によっては発売日が異なる場合がございます。

粧美堂株式会社

粧美堂は、世界中の様々な個人の「心と体の美と健康をサポートする」ことを使命とし、自社ブランド及びOEMで、化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨、キャラクター雑貨及びコンタクトレンズ関連等の商品を幅広く取扱う総合企画メーカーです。企画・生産から販売（小売店及びEコマース市場向け）までを自社で完結できることが強み。また販売先は、ドラッグストア、ディスカウントストア、均一ショップ、バラエティストア、総合スーパー、ネット通販など多岐にわたります。2013年4月からコンタクトレンズ事業を開始。加えて、2025年1月に化粧品のＯＥＭ製造受託業務を行っている株式会社ピコモンテ・ジャパンを傘下に入れ、OEM事業の拡大に乗り出しています。