名古屋証券取引所主催「名証IRセミナーin東京」登壇のお知らせ

株式会社アールプランナー

戸建住宅を中心とした住宅プラットフォーム事業を展開する株式会社アールプランナー（本社：名古屋市東区、代表取締役社長：梢 政樹、以下「当社」）は、2026年６月１（月）・２日（火）に開催される、「名証IRセミナーin東京」において、個人投資家向け企業説明会に登壇いたします。

■概要

当社は、名古屋証券取引所主催のIRイベントである「名証IRセミナーin東京」において、個人投資家向け企業説明会を実施いたします。「名証IRセミナーin東京」は、投資家のみなさまが名証上場企業の経営陣から最新の業績や経営方針などの話を対面で聞く機会になります。当社の個人投資家向け企業説明会では、代表取締役社長の梢政樹が登壇いたします。

「名証IRセミナーin東京」

・出展日時：2026年６月２日（火） 13時00分から16時20分 (当社は13:50~14:30登壇予定)

・会場：全電通ホール（全電通労働会館２階） 東京都千代田区神田駿河台３-６

・主催：株式会社 名古屋証券取引所

・入場料：無料（事前申し込みが必要です）

・URL：https://www.nse.or.jp/news/2026/0310_11183.html

■背景

当社は、個人投資家のみなさまとのコミュニケーションの機会を増やすことを目的とし、

「名証IRセミナーin東京」において、個人投資家向け企業説明会に登壇することを決定いたしました。

より多くの個人投資家のみなさまに当社の事業内容などを知っていただき、首都圏エリアでのさらなる認知拡大を図りたいと考えております。

■参考ページ

◯アールギャラリー（注文住宅）https://www.arrgallery.jp/

◯アールプランナー不動産（アールギャラリー×分譲住宅）https://www.arrplanner-fudosan.co.jp/

◯アールギャラリー オフィシャルインスタグラム https://www.instagram.com/arrgallery_official/

◯Ｆの家（注文住宅） https://www.f-no-ie.com/

＊記載されている会社名、ロゴマーク、製品名などは各社の登録商標または商標です。

＊「住宅プラットフォーム」はアールプランナーの登録商標です。登録商標第6468399号。