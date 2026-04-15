フジテレビドラマ「夫婦別姓刑事」にお仏壇のはせがわが美術協力しました

株式会社はせがわ

お仏壇・墓石の販売、屋内墓苑の受託販売を手がける株式会社はせがわ（本社：福岡・東京、代表取締役社長：新貝 三四郎）は、2026年４月14日（火）から放送開始となるフジテレビドラマ「夫婦別姓刑事」にお仏壇・お位牌・お仏具の美術協力をしました。

お仏壇やお位牌等は、本ドラマの主人公である四方田 誠（よもだ・まこと）と鈴木 明日香（すずき・あすか）が暮らすリビングに置かれています。物語のなかでお仏壇はどのようなシーンで登場するのか、お仏壇に手を合わせることがどのように物語に影響していくか、ドラマの展開とあわせてぜひご注目ください。

美術協力 商品概要

１．お仏壇『OPERA』

歌劇場の舞台をイメージした『OPERA』（オペラ）は、左右に並ぶ円柱に包まれた柔らかな楕円形のデザインです。

お仏壇『OPERA』ナチュラル ※お仏具は別売りです

【素材】主芯材：-

表面仕上げ：ウレタン仕上げ

台輪：オーク無垢

【サイズ】幅36 × 奥行25 × 高さ30（cm）

【重量】約3.4kg

【原産国】日本

【価格】110,000 円（税込）

２．お位牌『MATOI』

お飾りイメージ『OPERA』ブラウン ※お仏具は別売りです

香水瓶の形から着想を得た流線形のフォルムは、香りをキーにしてあの日の記憶が蘇るように、お位牌に向き合う度に大切な方を思い出せるよう願いを込めたデザインです。

お位牌『MATOI』ビーチブラック左：ビーチブラック 右：ウォールナット

【サイズ】幅7.4×奥行3.7×高さ16（cm）

【材質】ウォールナット（ウォールナット）・ビーチ（ビーチブラック）

【生産国】日本

【価格】67,100 円（税込）

３．お仏具『六具足 カーラ マットホワイト』

国内最高級の品質を誇るゴルフクラブメーカー株式会社ササキ（栃木県鹿沼市）と共同開発した国産製のお仏具です。耐久性に優れたステンレス素材を使用しています。カーラの花をイメージした優雅なデザインです。

お仏具『六具足 カーラ マットホワイト』

【サイズ】香炉：直径7.5×高さ5.5(cm)

花立：直径5.5×高さ10(cm)

火立：直径5.5×高さ4(cm)

仏飯器：直径5.5×高さ4(cm)

湯呑：直径5.5×高さ4(cm)

線香差：直径3×高さ6(cm)

【材質】ステンレス

【価格】82,500 円（税込）

４．おリン『リン Bicolo （ビコロ） 金×銀』

伝統的な形を踏襲しながらもモダンなデザインとなっており、ツートンカラーでモノトーンのコーディネートも可能な小型のおリン・リン棒のセットです。リン棒をおリンの中に入れ、コンパクトに収納することができます。

おリン『Bicolo』金×銀

【サイズ】

おリン：高さ6.5 × 直径4.5 (cm)

リン棒：高さ7.5 × 直径1.5（cm）

【材質】真鍮

【産地】日本

【重量】約250g

【その他】内容物：おリン本体、リン棒

【価格】19,800 円（税込）

今回提供した商品は以下の当社公式サイトからご覧いただけます。

URL：https://www.hasegawa.jp/

フジテレビドラマ「夫婦別姓刑事」

放送局：フジテレビ系列

放送日時：2026年４月14日（火） 21:00～（初回放送）毎週火曜21:00～放送

公式サイト：https://www.fujitv.co.jp/fufu_deka_cx/introduction/index.html

あらすじ：夫婦だとバレたら即異動!?コメディの仮面を被った、考察ミステリー刑事ドラマ誕生！

株式会社はせがわについて

“「心の平和と生きる力」を自らと人々が実現することを使命とする”という企業理念のもと、お仏壇・お仏具、墓石の販売などの供養事業から終活支援まで、幅広い事業を展開。お客さま一人ひとりに寄り添いながら、「穏やかでやすらぎのあるくらし」を支える取り組みを行っています。

[創業] 1929年9月

[会社設立] 1966年12月

[上場証券取引所] 東京証券取引所スタンダード市場

[事業内容] 仏壇仏具事業、墓石事業、屋内墓苑事業、飲食・食品・雑貨事業、

ピースフルライフサポート事業他

[資本金] 4,037百万円（2025年3月31日）

[売上高] 個別：20,410百万円（2025年３月期）／連結：21,228百万円（2025年３月期）

[店舗数]135店舗（2026年４月１日時点）※飲食事業「田ノ実」含む

[従業員数]1,197名（2025年３月期）

[代表者]代表取締役社長 新貝 三四郎

[コーポレートサイト] https://corp.hasegawa.jp/

[カスタマーサイト] https://www.hasegawa.jp/

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