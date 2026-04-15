AI CROSS株式会社

2025年12月31日現在の株主名簿に記載または記録された、当社株式を300株（3単元）以上保有されている株主の皆様のうち、まだ株主優待のお申込み手続きをされていない方に向けて、下記のとおりご案内申し上げます。

お手続き期限

2026年4月30日（木）

お手続き方法

2026年3月11日に発送いたしました「第11期定時株主総会 招集ご通知」に同封の「株主優待のご案内」をご確認の上、記載の方法に従ってお申込み手続きを行っていただきますようお願い申し上げます。

お申込み期限までにお手続きが完了していない場合、株主優待の受取り対象外となりますので、お早めのご対応をお願い申し上げます。

ご不明な点がございましたら、下記の株主優待お問合せ窓口までお問合せください。

株主優待お問合せ窓口

E-mail: yutai@aicross.co.jp

【会社概要】

会社名：AI CROSS株式会社（証券コード：4476）

代表者：代表取締役CEO 原田 典子

所在地：東京都港区虎ノ門四丁目 3 番 1 号 城山トラストタワー 20F

設立：2015年3月

事業内容：Smart AI Engagement事業

AI CROSS株式会社

AI CROSS株式会社は、法人向けのメッセージングサービスとAIを活用したソリューションを提供する企業です。主力サービスには、SMS配信サービス「絶対リーチ！SMS」、RCS配信プラットフォーム「絶対リーチ！RCS」およびAIを活用した様々なデータ分析サービス「Deep Predictor」などがあり、企業の業務効率化と顧客との円滑なコミュニケーションを支援しています。