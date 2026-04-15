【墨田区錦糸町】ホテル開発用地の取得に関するお知らせ

霞ヶ関キャピタル株式会社

霞ヶ関キャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：河本幸士郎、以下「当社」）は、本日、ホテルの開発用地を取得いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1．取得の目的

当社は、観光立国の実現や地域創生への貢献を目的にホテルの開発に取り組んでおり、多人数向けホテル『fav』『FAV LUX』『edit x seven』『seven x seven』、およびカルチャービジネスホテル『BASE LAYER HOTEL』をはじめとしたホテルブランドを全国で展開しております。このたび、当社グループの多人数向けホテルブランドの開発用地を新たに販売用不動産として取得いたしました。

2． 本開発用地の概要

3． 取引先および取引価格

取引先および取引価格につきましては、当社と取引先との守秘義務契約により公表を控えさせていただきます。なお、当社と取引先との間には、記載すべき資本関係、人的関係はなく、属性について問題はありません。

4． 今後の見通し

2026年8月期における当社連結業績に与える影響は軽微であると考えますが、今後、当社連結業績に重要な影響を及ぼすことが明らかになった場合には、速やかに開示いたします。

■ホテル開発予定案件一覧

■ホテル運営中施設一覧

■会社情報

会 社 名：霞ヶ関キャピタル株式会社

設 立：2011年9月

代 表：代表取締役社長CEO 河本 幸士郎

本 社：〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目2番1号 霞が関コモンゲート西館 28階

資 本 金：542億05百万円（資本準備金含む）※2026年2月末日現在

従業員数：398名（単独）※2026年2月末日現在

主な事業：不動産コンサルティング事業（物流施設開発、ホテル開発、ヘルスケア施設開発、海外事業）