Temu、知的財産保護でIACCに加盟ー業界連携を強化

Whaleco Inc.

グローバル・オンライン・マーケットプレイスのTemu（テム）は、模倣品や海賊版対策に取り組む国際団体、国際模倣対策連合（IACC）に加盟したことを、米ボストンで現地時間の14日に発表しました。IACCは、40以上の国・地域で250以上の企業・団体が参画するネットワークであり、今回の加盟は、Temuが2022年のサービス開始から強化してきた知的財産（IP）保護プログラムにおける最新の取り組みです。

TemuはIACCの一般会員（General Member）として加盟し、ブランド企業、業界団体、規制当局などとの連携強化を図ります。業界横断のワーキング・グループへの参加や知見の共有を通じて、共にIP保護および消費者保護の強化に向けた取り組みを推進していきます。

今回のIACC加盟は、Temuと同団体との既存のパートナーシップをさらに発展させるものです。2025年5月、TemuはIACCと覚書（MOU）を締結し、オンライン・マーケット・プレイス、決済事業者、グローバル・ブランドなどが参加する業界横断フォーラム「Marketplace Advisory Council（MAC）」の創設メンバーとして参画しました。

IACC会長のBob Barchiesi氏は次のようにコメントしています：

「TemuをIACCのメンバーとして迎え入れられたこと、そして同社がIP保護において継続的に取り組みを強化していることを大変嬉しく思います。模倣品対策には、業界を横断した連携が不可欠です。IACCは、関係者が協力しベスト・プラクティスを共有する場を提供しています。Temuが当ネットワークにおいて積極的に参画し、より安全で信頼性の高いオンライン・エコシステムの実現に貢献していくことを期待しています。」

Temuの広報担当者は次のように述べています：

「消費者およびブランドの両方から信頼されるマーケット・プレイスを構築する上で、IP保護は不可欠です。今回のIACC加盟は、当社のIP保護に対する継続的な取り組みを示すものです。今後業界関係者やステークホルダーとの建設的な連携をさらに深めていきたいと考えています。」

知的財産保護の取り組み

TemuのIP保護体制は、出店者審査や商品掲載前のスクリーニングから、掲載後の24時間・365日の監視に至るまで、プラットフォームの全プロセスを網羅しています。予防的な監視データベースには、6,700以上のブランドに関する情報が登録されており、3,800万点以上の画像および900万以上のキーワードを監視に活用しています。また、削除要請の99.9％以上を3営業日以内に対応しており、平均対応時間は1営業日未満となっています。

さらに、2024年4月に開始した「Brand Guardian Initiative」を通じて、Temuは1,500以上のブランドと直接連携し、権利行使ツールの提供や個別サポート、定期的なデータ・インサイトの共有を行っています。

Temuについて

Temuは、消費者の皆様と世界中の数百万の販売事業者、メーカー、ブランドをつなぐオンラインマーケットプレイスです。90以上の市場で事業を展開し、お手頃価格で高品質な製品を提供することで、人々の生活をより豊かにすることを目指しています。2022年9月に米国でサービスを開始して以来、消費者の皆様と販売事業者がそれぞれの夢を実現できるよう、手の届く価格で質の高い商品を提供することに取り組んでいます。日本では2023年7月にサービスを開始し、効率的なサプライチェーンによって豊富な品揃えと価格の手頃さを実現していることが、消費者から好評価（※(https://www.ipsos.com/ja-jp/online-shopping-research-with-temu)）を得ています。