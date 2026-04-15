小さな一歩から大きな変革まで「データ」が導くAIの本領「Data Driven AI導入支援サービス」の提供を開始

株式会社NTTデータ先端技術

株式会社NTTデータ先端技術(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：藤原 遠、以下：NTTデータ先端技術）は、Oracle AI DatabaseおよびOracle Cloud Infrastructure（OCI）のAI関連サービスを活用したAIシステムの導入を支援する「Data Driven AI導入支援サービス」（以下、本サービス）を「INTELLILINK Hybrid Platform for Oracle」サービスに追加し、2026年4月16日より提供開始します。

昨今、生成AIや機械学習技術の進展により、企業におけるAI活用への期待が急速に高まっています。一方で、「既存データをどのようにAIに活用すべきかわからない」「セキュリティやデータガバナンスの確保に不安がある」「計画やPoC（概念実証）止まりで業務になかなか定着しない」といった課題から、AI導入の効果を十分に引き出せていない企業も少なくありません。

本サービスでは、お客様のビジョンや戦略に応じて、OCIの各種サービスや機能を適切に組み合わせたAI導入を支援します。NTTデータ先端技術は、Oracle Exadata Cloud@CustomerやOCIに関して、主要なパブリッククラウドをはじめとするマルチクラウド環境やオンプレミス、ハイブリッド構成など、豊富な導入・運用実績があり、この実績を基に、Oracle AI DatabaseおよびOCIのAI関連サービスを活用したAI導入を提案します。AI導入の成否を左右する「既存データを含む多様な情報を安全に集約し、分析や意思決定に結び付ける"データ活用力"」を軸に、最適なサービスと機能で連携し、価値ある回答生成とインサイトに結びつけます。

今後NTTデータ先端技術は、加速する企業のAI活用ニーズに対し、お客様のビジョンに寄り添ったAI導入支援に取り組んでいきます。

【背景】

2025年10月にOracle AI Databaseの新しい長期サポートリリース（Long Term Support Release）として「Oracle AI Database 26ai」がリリースされました。「Oracle AI Database 26ai」は、Oracle AI Databaseとして培ってきた高い信頼性と性能を備えたデータプラットフォームに、幅広いAI適用を可能にする様々な機能が加わっています。さらに、主要な生成AIモデルを、企業のデータ、アプリケーション、ワークフローと安全に接続する包括的なプラットフォーム「Oracle AI Data Platform」も同時にリリースされました。「Oracle AI Data Platform」は、データとAIのための強力なエンタープライズ対応基盤で、OCI、Oracle Autonomous AI Database、OCIの生成AIサービスの機能を組み合わせることで、データをAI対応させ、エージェント型アプリケーションの創造と展開を可能にします。

長年Oracle AI Database/OCIの導入や運用、活用支援に取り組んできたNTTデータ先端技術においても、これらサービスについて検証を進め、今回その導入を支援すべく「Data Driven AI導入支援サービス」を「INTELLILINK Hybrid Platform for Oracle」に追加し、提供することとしました。本サービスを利用することで、お客様自身で実施する場合と比較し、より安全かつ効率的にOracle AI Database/OCIを活用した“データを活かす”AI導入を進めることができます。

【Data Driven AI導入支援サービスの概要】

本サービスは、新規、既存を問わず、お客様が様々なデータを活かした価値のあるAIシステムを導入できるようにすることを目的としています。本サービスでは、適切なOCI（「OpenCanvas Type-Oracle Alloy※」を含む）の各サービスやOracle AI Databaseの機能を組み合わせたAIシステムの導入を支援します。お客様は、自社のAIシステム導入に対する目的やそのビジョン、規模などに応じた個別サービスを選択して利用することができます。

図：「Data Driven AI導入支援サービス」個別サービス概要

【今後について】

NTTデータ先端技術は、より本格化するAI導入について、お客様のビジョンに応じた様々な支援に取り組み、その他の分野においても各種Oracle AI Database/OCI関連サービスの拡充を目指します。

【関連サービス】

NTTデータ先端技術のOracleソリューション

https://www.intellilink.co.jp/business/platform/oracle.aspx

INTELLILINK Hybrid Platform for Oracleサービス

https://www.intellilink.co.jp/business/platform/axiasta-hybrid-platform.aspx

「ミッションクリティカル×マルチクラウド」Oracle Cloud Infrastructure特設サイト

https://www.intellilink.co.jp/oracle.aspx

Oracle Database 移行先提案サービス

https://www.intellilink.co.jp/oracle/cloud-lift-database-migration.aspx

※OpenCanvas Type-Oracle Alloy：株式会社NTTデータの提供するクラウドサービス

https://www.nttdata.com/jp/ja/lineup/opencanvas-type-oracle-alloy/

＊「INTELLILINK」は日本国内および米国における株式会社NTTデータ先端技術の登録商標です。

＊Oracle、Java、MySQL及びNetSuiteは、Oracle Corporation、その子会社及び関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。NetSuiteは、クラウド・コンピューティングの新時代を切り開いたクラウド・カンパニーです。

＊その他の商品名、会社名、団体名は、一般に各社の商標または登録商標です。