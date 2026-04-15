「『BanG Dream!』MyGO!!!!!」より「高松燈」「千早愛音」が、ご好評の「Zero gravity」衣装でフィギュアとなって登場。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「グッドスマイルアーツ上海」より、『BanG Dream! Zero gravity ver. 1/7スケール 完成品フィギュア』の「高松燈」「千早愛音」を現在、それぞれご案内中です。

製品ページはこちら：

●BanG Dream! 高松燈 Zero gravity ver. 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-200145&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

●BanG Dream! 千早愛音 Zero gravity ver. 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-200144&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■BanG Dream! 高松燈 Zero gravity ver. 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：21,000円(税込)

□発売日：2027年6月予定

□ブランド：グッドスマイルアーツ上海

【スケール】1/7

【サイズ】全高：約220mm

【素材】プラスチック

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・専用台座

原型制作：からあげ

『BanG Dream!』MyGO!!!!!より、ボーカル担当の高松燈が、ご好評の「Zero gravity」衣装で1/7スケールフィギュアとなって登場！

“Zero gravity”をテーマに、無重力空間にふわりと漂う高松燈の瞬間を立体化しました。軽やかに広がるポーズと、自然に舞い上がる髪やスカートが、軽快でしなやかな雰囲気を演出しています。

また、イラストの印象的な光と色彩表現を参考に、細かいグラデーション塗装によって幻想的な髪色の変化とイラストの色味を再現しました。フィギュアならでは独特な色表現をお楽しみいただけます。

「千早愛音 Zero gravity Ver.」(別売)とあわせて飾ることで、イラストの雰囲気をよりお楽しみいただけます。星々の中を漂うような高松燈を、ぜひお手元でご堪能ください。

製品ページはこちら：

●BanG Dream! 高松燈 Zero gravity ver. 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-200145&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■BanG Dream! 千早愛音 Zero gravity ver. 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：21,000円(税込)

□発売日：2027年6月予定

□ブランド：グッドスマイルアーツ上海

【スケール】1/7

【サイズ】全高：約240mm

【素材】プラスチック



【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・専用台座

原型制作：桁楊

彩色：TH

『BanG Dream!』MyGO!!!!!より、ギター担当の千早愛音が、ご好評の「Zero gravity」衣装で1/7スケールフィギュアとなって登場！

“Zero gravity”をテーマに、無重力空間にふわりと漂う千早愛音の瞬間を立体化しました。躍動感のあるポーズと、ロングヘアやスカートが、軽やかで躍動感のある雰囲気を演出しています。

また、イラストの印象的な光と色彩表現を参考に、細かいグラデーション塗装によって幻想的な髪色の変化とイラストの色味を再現しました。フィギュアならでは独特な色表現をお楽しみいただけます。

「高松燈 Zero gravity Ver.」(別売)とあわせて飾ることで、イラストの雰囲気をよりお楽しみいただけます。星々の中を漂うような千早愛音を、ぜひお手元でご堪能ください。

製品ページはこちら：

●BanG Dream! 千早愛音 Zero gravity ver. 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-200144&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

※各製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

■今回ご紹介した製品を含む、『BanG Dream!』シリーズ関連製品ページはこちらから！(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=23362&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

(C)BanG Dream! Project

【店舗情報】

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)