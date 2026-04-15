綾小路 翔 生誕祭イベント開催決定！チケプラにて入場券販売中！

株式会社チケットプラス

電子チケットサービス「チケプラ」や主催者公認の公式リセールサービス「チケプラTrade」を運営する株式会社チケットプラスは、2026年4月23日（木）～26日（日）に開催される、『綾小路 翔 生誕記念 衣装展 SEITAN‐KINEN 2026 COSTUME EXHIBITION』の入場券をチケプラにて販売しています。

■綾小路 翔 生誕記念 衣装展 “一着、一縷、一生涯”が開催決定！

本展示会では、綾小路 翔がこれまでの活動の中で実際に着用してきた衣装の数々を中心に展示し、間近でご覧いただけます。ファンの皆さまにとっては新たな魅力を発見する場としてもお楽しみいただけます！ぜひこの機会にご購入下さい！

本公演のチケットは「チケプラアプリ」にて発券します。

チケットの申し込みから受け取り、当日のご入場まで、スマホ1つですべて完結！アプリを開くだけで、スムーズにご入場いただけます。

【イベント詳細】

SEITAN‐SAI 2026 COSTUME EXHIBITION 綾小路 翔 生誕記念 衣装展 一着、一縷、一生涯

⚫︎イベント日程

2026年4月23日（木）～ 4月26日（日）

東京｜渋谷モディ １F

⚫︎チケット料金（税込）

・入場券 2,500円

⚫︎受付期間（先着）

2026年4月19日（日）23:59まで

※予定枚数に達し次第終了

▶︎詳細・ご購入はこちら

https://tixplus.jp/feature/ayanocozey_showten_2026/(https://tixplus.jp/feature/ayanocozey_showten_2026/)

▶︎特設ページ

https://kishidan-show-ishow.com/(https://kishidan-show-ishow.com/)

■エンタメファンのための電子チケット「チケプラ」

【累計1,000組以上のアーティストに導入されている電子チケット】

2014年に業界内で先駆けてサービスを開始。自社アプリの「チケプラアプリ」、または企業様が既に提供されている既存アプリに機能を簡単に組み込むことができる「チケプラSDK（電子チケット導入キット）」により電子チケットサービスを提供しています。

■株式会社チケットプラスについて

エンターテインメントサービスを幅広い領域から展開する株式会社エムアップホールディングスの一員として、チケット事業を運営。電子チケットアプリ「チケプラ」や、主催者の公認の公式チケットリセールサービス「チケプラTrade」、チケットアドオンキット「チケプラSDK」などさまざまなサービス*を展開しています。アーティストの導入実績及び利用者は増加し続けており、「チケプラサービス」はのべ累計1000組以上、50万人規模のツアーなど数多くの実績を誇っています。今後も、ライブエンタメをより便利にお楽しみいただけるサービスを提供していきます。

※サービス自体はEMTG（旧名称）という名称で2008年からスタートしており、業界に先駆けて提供してきました。

会社名 ： 株式会社チケットプラス

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代表者 ： 代表取締役 佐藤元

設 立 ： 2025年10月1日

事業概要 ： 電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営

U R L ： https://ticketplus.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ・取材等のお申し込み先】

株式会社チケットプラス 広報担当

E-mail: press@ticketplus.co.jp

※記載されている会社名及びサービス名・ロゴは、各社の商標または登録商標です。