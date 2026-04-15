「ワッペンファクトリー」TikTok公式アカウント開設およびSNS拡散型マーケティング強化に関するお知らせ

CRAVIA株式会社ワッペンファクトリーTikTok公式アカウント

CRAVIA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：藤原宏樹、東証グロース：6573、以下「当社」）は、体験型カスタマイズグッズ事業「ワッペンファクトリー」のブランド認知拡大および来店促進を目的として、動画プラットフォーム「TikTok」における公式アカウントの運用(https://www.tiktok.com/@wappenfactory)を開始いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1.取り組みの背景

当社が展開する「ワッペンファクトリー」は、制作体験そのものがSNS投稿と高い親和性を有するビジネスモデルであり、ユーザーによる自発的な情報発信を通じた集客が期待される点が特徴です。

近年、TikTokをはじめとしたショート動画プラットフォームは、Z世代を中心に情報接触の主軸となっており、

「体験 → 撮影 → 投稿 → 拡散 → 来店」

という循環型マーケティングの構築が可能となっております。

このような環境を踏まえ、当社はTikTokを活用したSNS拡散型マーケティングを本格的に推進することといたしました。

2.TikTok施策の概要

当社は「ワッペンファクトリー」公式TikTokアカウントにおいて、以下のコンテンツを展開してまいります。

- ワッペン制作の体験動画（選ぶ・配置・プレス工程）- 人気カスタマイズ事例の紹介- 来店ユーザーによるUGC（ユーザー生成コンテンツ）の拡散- インフルエンサー・クリエイターとのコラボレーション- IP・キャラクターコラボ商品の訴求動画

これにより、視覚的・体験的な価値を短時間で伝えることで、認知獲得から来店誘導までを一気通貫で実現してまいります。

3.戦略的位置づけ

本施策は、当社が推進する

「SNS発の体験型エンターテインメントリテールモデル」

の中核を担うマーケティング施策として位置付けております。

TikTokを起点とした情報拡散により、

- ブランド認知の加速- 来店動機の創出- フランチャイズ展開における集客力の強化

を図り、事業のスケール拡大を推進してまいります。

4.今後の展開

当社は今後、TikTokを中心としたSNS戦略を強化し、

- ハッシュタグキャンペーン- UGC投稿促進施策- インフルエンサー連携

などを通じて、ユーザー参加型の拡散モデルを構築してまいります。

また、IPコンテンツやアーティストとのコラボレーションと連動させることで、さらなる話題創出および収益機会の最大化を目指してまいります。