ハイクラス人材に聞いた、2026年に強化したいスキル調査結果発表　AI時代に代替されづらいスキルのトップは「組織・人を動かすマネジメント力」

株式会社クライス＆カンパニー

ハイクラス転職支援の株式会社クライス＆カンパニー（本社所在地：東京都港区、代表取締役社長：丸山 貴宏）は、当社のキャリアカウンセリングを受けた転職希望者を対象に実施している「ハイクラス人材のキャリア意識調査」の一環として、ハイクラス層が「AI時代に強化したいスキル」について調査しましたので、お知らせいたします。

本調査では、AIやテクノロジーの進展を背景に、ハイクラス人材が今後どのようなスキルを重視しているのかを明らかにしました。その結果、AIや進化するテクノロジーを活用するスキルそのもの以上に、事業を推進する力や組織を動かすマネジメント力といった“代替されにくいスキル”への関心が高いことがわかりました。

2026年に最も強化したいスキルは「事業・戦略を描く力」「本質的な課題を見極め、問いを立てる力」

AI時代に強化したいスキルとしては、「事業・戦略を描く力（26%）」「本質的な課題を見極め、問いを立てる力（24.4%）」が上位となりました。次いで「組織・人を動かすマネジメント力（17.6%）」「最新のテクノロジーやAIを仕事に活かす力（13.7%）」が続きます。

AI活用そのものに加え、課題設定や事業推進といった上位レイヤーのスキルを重視する傾向が見られます。

スキル強化の理由は「キャリア選択肢の拡張」と「環境変化への対応」

スキルを強化したい理由としては、「今後のキャリアの選択肢を増やしたいから（21.5%）」が最多となりました。

一方で、「事業・仕事を取り巻く環境が大きく変わっているから（20.1%）」と「今の役割で求められることが変わっているから（8.8%）」を合わせると約3割となり、昨今の環境変化への対応を背景としたスキル強化の意識の高さもうかがえます。

また、「自分の市場価値を上げたいから（19.7%）」も上位に入り、外部環境の変化を踏まえながら主体的にキャリアの選択肢を広げようとする姿勢も見えてきています。

「代替されにくいスキル」のトップは「組織・人を動かすマネジメント力」

AI時代において代替されにくいと思うスキルは、「組織・人を動かすマネジメント力（26.1%）」となりました。続いて「本質的な課題を見極め、問いを立てる力（18.4%）」「社外との関係性・ネットワーク構築力（17.5%）」が上位に並びました。また、「最新のテクノロジーやAIを仕事に活かす力」の回答は4.4％となり、AI活用は差別化要因ではなく前提スキルと捉えられている可能性が示唆されます。

分析・考察

2026年にハイクラス層が強化したいと考えているスキルとしては、「事業・戦略を描く力」や「本質的な課題を見極め、問いを立てる力」が上位に挙がる結果となりました。AI活用スキルも一定の関心はあるものの、組織を動かし事業を推進する力の武器の一つであり、AIやテクノロジーを使って「何をするのか」「何が課題か」を考え、実行に移す力がより重視されていると言えます。また、「AI時代に代替されにくいスキル」としては「組織・人を動かすマネジメント力」がトップとなり、AI時代において人が担う役割の重要性や、キャリアを重ねる先に働き方や組織の在り方を描いていく必要性が改めて示される結果となりました。

「志あるハイクラス人材」とは？

当社は、心から頑張りたいと思える仕事には、「年収」や「ポジション」に加え、「志」が必要だと考えています。ビジョンを描き、やりがいを生む源泉となる「志」を持って働くビジネスパーソンたちは、多くの企業から必要とされ、重要な役割を担い、ご自身と企業の成長を通じて社会に貢献しています。収入が高いだけではない、熱い想いを持って日々働く方々を、「志あるハイクラス人材」と呼んでいます。

今回のアンケート回答者の平均年収は1,204万円、平均年齢は36歳となりました。

クライス＆カンパニーの「志あるハイクラス人材のキャリア意識調査」について

・アンケート調査期間：2026年2月～3月の期間中

・回答者数：137名

・調査手法：当社のキャリアカウンセリングを受けた方への任意オンラインアンケートにて実施。複数回答可の設問を含む。

株式会社クライス＆カンパニー

株式会社クライス＆カンパニーは、「志あるハイクラス転職を、クライスと」をビジョンに掲げ、転職において重要な年収、ポジションに加えて、個人がやりがいを生む源泉となる「志」を重視した転職支援事業を展開しています。これからも、志あるハイクラス人材と、志ある企業とが出会うきっかけを創り出す存在として、日本の転職市場をリード、変革していくことを目指します。

https://www.kandc.com/



会社名：株式会社クライス＆カンパニー

所在地：〒105-0021 東京都港区東新橋2-4-1 サンマリーノ汐留2F

代表取締役社長：丸山 貴宏

事業内容：ヘッドハンティング事業、人材紹介事業（厚生労働大臣許可番号13-ユ-040184）、人事・採用のコンサルティング事業