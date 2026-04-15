【そごう千葉店ゴールデンウイークイベント】くまのがっこう　With You Jackie！～みらいのために できること～

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株式会社そごう・西武


絵本「くまのがっこう」のグッズ販売イベントを開催いたします。会場内には、くまのがっこうのシーンと共に17の目標を紹介するパネルの掲示、「わたしのSDGs目標」を書いて掲示するSDGsを学べるコーナーもございます。そのほか、くまのがっこうのキャラクター紹介、フォトスポットパネルで撮影をお楽しみいただけます。



■4月21日（火）～5月6日（水・祝振）


■午前10時～午後8時 ※最終日は午後5時閉場


■6階＝催事場


●グッズアイテム数：約500　●展示パネル数：20枚



絵本「くまのがっこう」シリーズ


やさしいおにいちゃんくまのこたちと、いたずらできかんぼうなおんなのこ「ジャッキー」がくりひろげる、なんでもないけれどあったかい１日のお話です。


シリーズ15作のほかファーストブックなど、素朴で温かみのあるストーリー、美しい色彩で描かれた絵は日本国内にとどまらず、海外でも子供から大人まで幅広く愛されています。



A4クリアファイル　各330円


デニムトートバッグ　3,300円　巾着　880円　


アクリルキーホルダー　各880円

株式会社そごう・西武　そごう千葉店　


https://www.sogo-seibu.jp/chiba


営業時間：地階～9階 午前10時～午後8時　10階＝レストラン街 午前11時～午後10時