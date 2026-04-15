【そごう千葉店ゴールデンウイークイベント】くまのがっこう With You Jackie！～みらいのために できること～
株式会社そごう・西武
A4クリアファイル 各330円
デニムトートバッグ 3,300円 巾着 880円
アクリルキーホルダー 各880円
絵本「くまのがっこう」のグッズ販売イベントを開催いたします。会場内には、くまのがっこうのシーンと共に17の目標を紹介するパネルの掲示、「わたしのSDGs目標」を書いて掲示するSDGsを学べるコーナーもございます。そのほか、くまのがっこうのキャラクター紹介、フォトスポットパネルで撮影をお楽しみいただけます。
■4月21日（火）～5月6日（水・祝振）
■午前10時～午後8時 ※最終日は午後5時閉場
■6階＝催事場
●グッズアイテム数：約500 ●展示パネル数：20枚
絵本「くまのがっこう」シリーズ
やさしいおにいちゃんくまのこたちと、いたずらできかんぼうなおんなのこ「ジャッキー」がくりひろげる、なんでもないけれどあったかい１日のお話です。
シリーズ15作のほかファーストブックなど、素朴で温かみのあるストーリー、美しい色彩で描かれた絵は日本国内にとどまらず、海外でも子供から大人まで幅広く愛されています。
A4クリアファイル 各330円
デニムトートバッグ 3,300円 巾着 880円
アクリルキーホルダー 各880円
株式会社そごう・西武 そごう千葉店
https://www.sogo-seibu.jp/chiba
営業時間：地階～9階 午前10時～午後8時 10階＝レストラン街 午前11時～午後10時