【そごう千葉店ゴールデンウイークイベント】くまのがっこう　With You Jackie！～みらいのために できること～

株式会社そごう・西武

絵本「くまのがっこう」のグッズ販売イベントを開催いたします。会場内には、くまのがっこうのシーンと共に17の目標を紹介するパネルの掲示、「わたしのSDGs目標」を書いて掲示するSDGsを学べるコーナーもございます。そのほか、くまのがっこうのキャラクター紹介、フォトスポットパネルで撮影をお楽しみいただけます。

■4月21日（火）～5月6日（水・祝振）

■午前10時～午後8時 ※最終日は午後5時閉場

■6階＝催事場

●グッズアイテム数：約500 ●展示パネル数：20枚

絵本「くまのがっこう」シリーズ

やさしいおにいちゃんくまのこたちと、いたずらできかんぼうなおんなのこ「ジャッキー」がくりひろげる、なんでもないけれどあったかい１日のお話です。

シリーズ15作のほかファーストブックなど、素朴で温かみのあるストーリー、美しい色彩で描かれた絵は日本国内にとどまらず、海外でも子供から大人まで幅広く愛されています。

A4クリアファイル 各330円デニムトートバッグ 3,300円 巾着 880円アクリルキーホルダー 各880円

株式会社そごう・西武 そごう千葉店

https://www.sogo-seibu.jp/chiba

営業時間：地階～9階 午前10時～午後8時 10階＝レストラン街 午前11時～午後10時