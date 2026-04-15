総勢71名キャラクター！『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』× decocom幸せすぎるコラボ解禁！

株式会社デコレーションカンパニー

株式会社デコレーションカンパニーは、劇場アニメーション『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』と初コラボし、公式キャラ71名を収録したカスタムスマホケースをdecocomアプリで販売開始。スタンプは配置自由・個数無制限で独自デザインが作成可能。MagSafe対応「着せ替えスマホ(TM)」により、デザインの差し替えも簡単で、推しと日常を楽しめる新たなファン向けアイテムを提案します。

総勢71キャラクター収録！ 『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』× decocom（デコカン）が初コラボ。スタンプ配置自由・個数無制限の「着せ替えスマホ(TM)」で、推しとともに歩く毎日へ。

わちゃわちゃもりもり、みんなの日常。大洗から審判団まで全員集合。MagSafe対応「着せ替えスマホ(TM)」で、今日も明日も推しといっしょ。

『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』の公式キャラクタースタンプをアプリ上で自由に組み合わせ、世界に一つのオリジナルデザインが作成可能な「着せ替えスマホ(TM)」を展開する株式会社デコレーションカンパニー（本社：東京都千代田区、代表取締役：徳弘佑衣）は、『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』とのコラボレーションによる「カスタムスマホケース」をdecocom（デコカン）公式アプリにて販売開始いたしました。

作中に登場する71名のキャラクターを収録。スタンプの配置場所も個数も、すべてユーザーが決める制限ゼロの独自カスタマイズシステムと、MagSafe対応iPhoneシリーズ用「着せ替えスマホ(TM)」の組み合わせで、「推しと一緒にいたい」というガルパンファンの底なしの欲求に、正面から応えます。

『もっとらぶらぶ作戦です！』が描く、わちゃわちゃにぎやかな日常と学園交流の世界観そのままに。スマホを手にするたびに、推しと一緒にいる感覚をお届けします。

１. 総勢71キャラクターの収録

大洗女子のメンバーはもちろん、対戦校のあの娘も、審判団の彼女も、なんと71キャラクターものスタンプを実装。ひとりのキャラクターで埋め尽くすも、全チームの推しを大集合させるも、あなたの自由です。スマホを裏返すたびに、そこにはあなただけの「らぶらぶな日常」があります。

２. スタンプ配置自由・個数無制限。詰め込んでも、散らしても、あなたが正解。

decocom独自のカスタマイズシステムは、スタンプの数に上限を設けていません。「推しの顔だけでスマホを埋めたい」「全員を1枚にわちゃわちゃと詰め込みたい」、そんな欲求にそのまま応えます。アプリの直感的な操作で、誰も持っていないオリジナルデザインが作れます。

３. MagSafe対応「着せ替えスマホ(TM)」。今日も明日も、気分で推し変OK。

「着せ替えスマホ(TM)」は、ケースを買い替えずにデザインだけを交換できる新しいファンアイテムです。ベースとなるクリアケースにデザインフェイスをMagSafeでぴったり装着。フェイスを差し替えるだけで、今日はあんこうチーム、明日は全校集合、と気分でコーデが変わります。

※MagSafe対応iPhoneシリーズ専用。

■ 着せ替えスマホ(TM)とは？

ベースとなるクリアケースと、デザインが印刷されたフェイス（前面パネル）の2層構造になったスマホカスタマイズギミックです。MagSafeの磁力でしっかりくっつき、フェイスを取り替えるだけで見た目をまるごと変えられます。複数のフェイスを持っておけば、シーンや気分に合わせてスマホのコーデが楽しめます。ケースを何個も買わなくていい、新しいファンアイテムのかたちです。

■ decocom（デコカン）とは？

「365 days with you 好きといつも一緒」をテーマに、スマホの背面を気分や推しに合わせて着せ替える新しいカルチャーを提案するカスタムアプリです。アプリ上で写真・スタンプ・背景を自由に組み合わせ、公式ライセンス素材を使ったオリジナルデザインを最短5日でお届けします。iPhone・Android合わせて600機種以上に対応。

アプリダウンロード：https://decocom.onelink.me/IkPp/press

公式サイト：https://decocom.jp

■ 商品概要

商品名ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！ カスタムスマホケース

アプリから購入可能 https://decocom.onelink.me/IkPp/press

１.iPhone MagSafe対応機種用（着せ替えスマホ(TM)）：3,190円

（MagSafe対応ベースケース＋デザインフェイス1枚のセット）

２.iPhone MagSafe対応機種用（着せ替えスマホ(TM)）デザインフェイス1枚：1,980円

（MagSafe対応ベースケースが必要となります）

■ 株式会社デコレーションカンパニーについて

「365 days with you 好きといつも一緒」をテーマに、スマホの背面を気分や推しに合わせて着せ替える新しいカルチャーを提案するカスタムアプリ「decocom（デコカン）」を運営。MagSafe対応の独自ギミック「着せ替えスマホ(TM)」により、フェイスを差し替えるだけで何通りものコーデが楽しめます。iPhone・Android合わせて600機種以上に対応し、阪神タイガース・ガールズ＆パンツァーなどIPホルダーとのコラボを展開しています。