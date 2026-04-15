3Dプリンター用スライス処理ソフト「AMmeister」V8.0を提供開始 ～ 造形品質の安定化、作業負荷の軽減を実現 ～

【V8.0強化ポイント】

１．Z軸方向補正（注3）の機能強化 ―「肉厚調整機能」

モデル底面のZ軸方向補正において、形状の肉厚に応じて補正量を自動調整する機能を強化しました。

・部位ごとの肉厚を考慮し、造形データの大小を問わず適切な肉厚調整を実施

・最低肉厚を指定可能で、補正後の強度を確保

・指定補正量より補正量が小さくなる箇所は、メッセージと一時図形で可視化

これにより、従来は手作業で行っていた細かな修正作業が不要となり、作業時間の短縮を実現します。

２．サポート作成機能の改善 ― スライスデータに基づく自動補正

サポート先端をモデルのスライスデータに接触させるためのアルゴリズムを導入しました。これにより、モデルがサポートから脱落するなどの造形失敗のリスクを低減し、安定した造形品質を実現します。不適切なサポートは造形時のトラブルを招く他、目視での確認が必要となり、作業効率が低下しますが、今回の改善により、サポートの信頼性と作業性が向上します。

図4.モデルスライスデータを参照し、サポート先端を自動で折り曲げて最適化

３．付与名称ルールの変更（Z軸方向補正／縮小）

従来の「補正量のみ」をデータ名に付与する旧仕様を廃止し、補正データに対して統一した名称ルールを適用します。これにより、補正種内容が一目で把握できるようになり、造形データ管理の効率が向上します。

・ Z軸方向補正： 〇〇〇_C-0.05 CはCorrection（補正）の意味

・ Z軸方向縮小： 〇〇〇_R-0.05 RはReduction（縮小）の意味

４．簡易断面クリップ機能の改善

断面表示を維持した状態で他のコマンドを実行できるように改善しました。断面表示中でも形状の選択が可能となった他、複数断面の保存や呼び出しに対応したことで、形状チェックやサポート編集がより柔軟になり、作業スピードが向上します。

【AMmeister構成】

【パッケージ内容と販売価格】

【今後の展開】

UELは、主に3Dプリンターメーカー向けに、今後3年間で180本の販売を見込んでいます。

併せて、FDMで主流となっているMarlin Firmware（マーリン・ファームウエア）(注4)への対応に加え、粉末焼結方式やインクジェット方式についても受託開発の実績があります。UELは、今後もお客さまの用途や導入形態に応じて柔軟に対応し、建設分野向けや産業用大型モデルなど、多様なニーズに対応していきます。

以 上

注1：スライス処理

造形モデルのCAD/CAMデータを、3Dプリンター用に薄く切った輪切り状のデータを作る処理のことです。スライス処理により作成されたデータをスライスデータといいます。

注2：肉厚

モデルを構成する壁や部材の厚さのことです。肉厚は造形物の強度や寸法精度、造形成功率に影響し、薄すぎると強度が不足し、厚すぎると材料の無駄や反り変形の原因になります。

注3：Z軸方向補正

光が下層に透過し造形モデルが余剰成長する問題を改善する機能です。余剰成長を見込んだモデルに変形します。

注4：Marlin Firmware

3Dプリンターの動作に使用されるオープンソースの制御ソフトウエアです。Marlinは多くの3Dプリンターで使用されており、安定性が高く豊富な機能があるため、多くのユーザーに支持されています。

■関連リンク

3Dプリンター用スライス処理ソフト「AMmeister」

https://www.biprogy-uel.co.jp/am/

※AMmeisterは、UEL株式会社の登録商標です。

※その他、記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

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