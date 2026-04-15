パワーインダクタ市場、トップ10社で世界シェア75% - 技術と供給の総合力が参入障壁に
パワーインダクタとは、DC-DCコンバータを中心とする電力変換回路でエネルギーを蓄積・放出し、電圧の昇降圧、リップル低減、ノイズ抑制を担う受動部品である。スマートフォンやノートPCの電源レール、車載ECUの電源、サーバーや通信機器のPOL電源など、電力を細分化して安定供給する設計ほど要点となる。性能はインダクタンスだけで決まらず、直流抵抗DCR、飽和電流、温度上昇許容、周波数特性、実装面積と高さ、熱設計適合が一体で評価される。工法も巻線、積層、メタルコンポジット成形、薄膜などに分化し、同じインダクタでも狙う価値は小型化、低損失、高電流、低ノイズ、車載信頼性などに分岐する。パワーインダクタは、電源効率とシステムの信頼性を同時に左右する、回路設計の最後の勝敗を決める部品群である。
緩やかな成熟から成長フェーズへ
LP Information調査チームの最新レポートである「世界パワーインダクタ市場の成長予測2026～2032 」（https://www.lpinformation.jp/reports/574604/power-inductors）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが7.6%で、2032年までにグローバルパワーインダクタ市場規模は85.22億米ドルに達すると予測されている。ここで重要なのは、同市場が直線的に伸びるのではなく、2026年を境に成長の勾配が変わる点である。電源はあらゆる電子機器に遍在するが、近年は高電流化と高周波化、低損失化、熱限界の厳格化が同時進行し、インダクタに求められる設計要件が難化する。結果として、単なる数量増ではなく、高付加価値品へのミックス改善が市場を押し上げる局面に入る。電動化・高性能計算・高速通信が同時に進むほど、電源段数は増え、電源品質への要求は強まり、パワーインダクタはコストではなく性能の投資対象へ近づく構図である。
図. パワーインダクタ世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346993/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346993/images/bodyimage2】
図. 世界のパワーインダクタ市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要プレイヤーの地理と戦い方
LP Informationのトップ企業研究センターによると、パワーインダクタの世界的な主要製造業者には、Delta Electronics, Inc.、TDK Corporation、Murata Manufacturing Co., Ltd.、Taiyo Yuden Co., Ltd.、Yageo Corporation、Sunlord Electronics Co., Ltd.、Coilcraft, Inc.、Vishay Intertechnology, Inc.、Sumida Corporation、Shenzhen Maijiewei Microelectronics Technology Co., Ltd.などが含まれている。2025年、世界のトップ10企業は売上の観点から約75.0%の市場シェアを持っていた。この顔ぶれが示すのは、パワーインダクタが単一地域の独壇場ではなく、日本勢の材料・微細加工・車載品質の強み、米欧勢の産業・防衛・高信頼領域での採用基盤、中国勢の量産と供給力の拡張、台湾勢の受動部品ポートフォリオ統合といった複数の勝ち筋が併存する点である。さらに、電源は最終製品の世代交代と同期して仕様が切り替わるため、同じ顧客でもプラットフォーム更新のタイミングでサプライヤーが入れ替わり得る。したがって競争軸は、単価の優劣だけでなく、設計イン提案、評価データの提示、供給保証、品質認証、量産立上げの速度が一体で問われる。上位陣が多国籍であること自体が、技術と供給の総合力が参入障壁として機能している証左である。
緩やかな成熟から成長フェーズへ
LP Information調査チームの最新レポートである「世界パワーインダクタ市場の成長予測2026～2032 」（https://www.lpinformation.jp/reports/574604/power-inductors）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが7.6%で、2032年までにグローバルパワーインダクタ市場規模は85.22億米ドルに達すると予測されている。ここで重要なのは、同市場が直線的に伸びるのではなく、2026年を境に成長の勾配が変わる点である。電源はあらゆる電子機器に遍在するが、近年は高電流化と高周波化、低損失化、熱限界の厳格化が同時進行し、インダクタに求められる設計要件が難化する。結果として、単なる数量増ではなく、高付加価値品へのミックス改善が市場を押し上げる局面に入る。電動化・高性能計算・高速通信が同時に進むほど、電源段数は増え、電源品質への要求は強まり、パワーインダクタはコストではなく性能の投資対象へ近づく構図である。
図. パワーインダクタ世界総市場規模
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図. 世界のパワーインダクタ市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要プレイヤーの地理と戦い方
LP Informationのトップ企業研究センターによると、パワーインダクタの世界的な主要製造業者には、Delta Electronics, Inc.、TDK Corporation、Murata Manufacturing Co., Ltd.、Taiyo Yuden Co., Ltd.、Yageo Corporation、Sunlord Electronics Co., Ltd.、Coilcraft, Inc.、Vishay Intertechnology, Inc.、Sumida Corporation、Shenzhen Maijiewei Microelectronics Technology Co., Ltd.などが含まれている。2025年、世界のトップ10企業は売上の観点から約75.0%の市場シェアを持っていた。この顔ぶれが示すのは、パワーインダクタが単一地域の独壇場ではなく、日本勢の材料・微細加工・車載品質の強み、米欧勢の産業・防衛・高信頼領域での採用基盤、中国勢の量産と供給力の拡張、台湾勢の受動部品ポートフォリオ統合といった複数の勝ち筋が併存する点である。さらに、電源は最終製品の世代交代と同期して仕様が切り替わるため、同じ顧客でもプラットフォーム更新のタイミングでサプライヤーが入れ替わり得る。したがって競争軸は、単価の優劣だけでなく、設計イン提案、評価データの提示、供給保証、品質認証、量産立上げの速度が一体で問われる。上位陣が多国籍であること自体が、技術と供給の総合力が参入障壁として機能している証左である。