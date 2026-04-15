ご当地ベアとラグビーチームとの初コラボ！【東京サントリーサンゴリアスのサンゴリアス君】コラボベアが登場♪4/18 発売
観光土産品の企画・製造・卸売を行うANAグループの株式会社FUJISEY（本社：山梨県甲府市、代表取締役社長：小口浩子）は、全国各地の観光地などで販売している「ご当地ベア」と初となるラグビーチームとのコラボ企画として、ジャパンラグビー リーグワン所属 東京サントリーサンゴリアスのチームマスコット「サンゴリアス君」とのコラボベアを、試合会場グッズ売り場にて4月18日（土）より発売します。後日、チーム公式オンラインショップにおいても販売を予定しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346995/images/bodyimage1】
■ 東京サントリーサンゴリアスの「サンゴリアス君」とコラボしたご当地ベアと一緒に応援しよう！
ご当地ベアは日本全国の「ご当地」で出会うことのできる“くまのキャラクター”です。ご当地性のあるデザインを特徴に各地域の限定商品として2012年に販売開始し、現在は340種類を超えるご当地ベアが誕生しています。
“旅の思い出”としてだけでなく、スポーツ観戦のお供に連れて行きたくなるようなご当地ベアを作りたいという想いから、プロ野球やJリーグ、Bリーグのクラブマスコットとのコラボレーションが2017年に始まりました。これまで、プロ野球11球団、Ｊリーグ14クラブ、Bリーグ2クラブのコラボベアが誕生しています。
このたび、ラグビーチームとの初コラボとして、東京サントリーサンゴリアスのチームマスコット「サンゴリアス君」とコラボしたご当地ベアが新たに加わりました。2024-25シーズンから全日空商事グループが同チームのクラブパートナー・サプライヤーを務めており、東京サントリーサンゴリアスを応援しています。今後も、各種スポーツ団体とのコラボレーションを通じて、全国にご当地ベアファンを増やしてまいります。
■ 商品概要
『ご当地ベア×東京サントリーサンゴリアス コラボベア』
チームカラーの鮮やかな黄色いTシャツに身を包み、「タフネス」「テンダー」「スピリチュアル」を象徴したチームマスコット（PR担当）の「サンゴリアス君」のお顔がついた特製フードをすっぽり被ったご当地ベアです。
右足の裏には、チームエンブレム、左足の裏には、チームの代名詞であるプレースタイル「AGGRESSIVE ATTACKING RUGBY」の文字がプリントされています。背番号「35」は、サン(3)ゴ(5)リアスが由来です。
【発 売 日】4月18日（土）
【価 格】5,800円（税込）
【サ イ ズ】約H260mm×W200mm（座らせた状態）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346995/images/bodyimage2】
■ 主な販売場所
●試合会場：
NTTジャパンラグビー リーグワン 2025-26 ディビジョン1 第15節
東京サントリーサンゴリアス VS クボタスピアーズ船橋・東京ベイ
＠えがお健康スタジアム (熊本県)
●オンラインストア：
SUNTORY SPORTS ONLINE SHOP
https://sports.direct.suntory.co.jp/pages/sungoliath
※後日販売予定
※ニュースリリースの内容は発行時点のものです。一部変更となる場合があります。
※現時点では上記のみでの販売となります。販売場所は予告なく変更・追加となる可能性がございます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346995/images/bodyimage3】
全47都道府県、340種類以上が誕生！
ご当地ベアは、日本全国の「ご当地」で出会える“くまのぬいぐるみ”です。
2012年に栃木県名産のイチゴをモチーフにした「栃木ストロベア」を販売し、好評をいただいたのを皮切りに、全47都道府県のご当地ベアが誕生しました。購入されたお客様の旅の思い出として、また、知られていない物産品の発見のきっかけになればとの思いから、その地域の特徴を取り入れることを大事にしています。全国各地の主要な高速道路・空港・鉄道などの交通機関の売店、観光地やテーマパークのお土産店、ホテルなどの宿泊施設等約1000カ所以上で販売し、年間販売数は約40万個となっています。
公式HPの他、Instagram、X公式アカウント（@gotouchibear_jp）にて、新商品情報をはじめ、現在販売しているご当地ベアやモチーフとなった観光地の紹介、キャンペーンなど様々な情報を発信しています。
●公式HP：https://www.fujisey.com/gotouchibear/
●Instagram：https://www.instagram.com/gotouchibear_jp/
●X：https://x.com/gotouchibear_jp
■ 会社概要
私たちは「思い出と夢」の心を提供し、お客様に喜ばれる企画開発型企業です。リゾート、テーマパークなどの観光物産の企画、製造、卸売のリーディングカンパニーとして、その地域にしかない商品、FUJISEYにしかない商品を提供しています。2014年よりANAグループの一員となっています。
[社 名] 株式会社FUJISEY
[代表者] 小口浩子（おぐち ひろこ）
[設 立] 1970年3月12日
[本社所在地] 山梨県甲府市国玉町879
[株 主] 全日空商事株式会社
[U R L ] https://www.fujisey.com/
[事業内容] 観光土産品（雑貨/食品）及びオリジナル販促品・ノベルティ類の企画・製造・卸売、印鑑の製造・卸売
＜リリースに関するお問い合わせ＞
グループ広報窓口 全日空商事株式会社 マーケティング＆プロモーション室
森川・込山 TEL：03-6735-5090
配信元企業：株式会社FUJISEY
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346995/images/bodyimage1】
■ 東京サントリーサンゴリアスの「サンゴリアス君」とコラボしたご当地ベアと一緒に応援しよう！
ご当地ベアは日本全国の「ご当地」で出会うことのできる“くまのキャラクター”です。ご当地性のあるデザインを特徴に各地域の限定商品として2012年に販売開始し、現在は340種類を超えるご当地ベアが誕生しています。
“旅の思い出”としてだけでなく、スポーツ観戦のお供に連れて行きたくなるようなご当地ベアを作りたいという想いから、プロ野球やJリーグ、Bリーグのクラブマスコットとのコラボレーションが2017年に始まりました。これまで、プロ野球11球団、Ｊリーグ14クラブ、Bリーグ2クラブのコラボベアが誕生しています。
このたび、ラグビーチームとの初コラボとして、東京サントリーサンゴリアスのチームマスコット「サンゴリアス君」とコラボしたご当地ベアが新たに加わりました。2024-25シーズンから全日空商事グループが同チームのクラブパートナー・サプライヤーを務めており、東京サントリーサンゴリアスを応援しています。今後も、各種スポーツ団体とのコラボレーションを通じて、全国にご当地ベアファンを増やしてまいります。
■ 商品概要
『ご当地ベア×東京サントリーサンゴリアス コラボベア』
チームカラーの鮮やかな黄色いTシャツに身を包み、「タフネス」「テンダー」「スピリチュアル」を象徴したチームマスコット（PR担当）の「サンゴリアス君」のお顔がついた特製フードをすっぽり被ったご当地ベアです。
右足の裏には、チームエンブレム、左足の裏には、チームの代名詞であるプレースタイル「AGGRESSIVE ATTACKING RUGBY」の文字がプリントされています。背番号「35」は、サン(3)ゴ(5)リアスが由来です。
【発 売 日】4月18日（土）
【価 格】5,800円（税込）
【サ イ ズ】約H260mm×W200mm（座らせた状態）
■ 主な販売場所
●試合会場：
NTTジャパンラグビー リーグワン 2025-26 ディビジョン1 第15節
東京サントリーサンゴリアス VS クボタスピアーズ船橋・東京ベイ
＠えがお健康スタジアム (熊本県)
●オンラインストア：
SUNTORY SPORTS ONLINE SHOP
https://sports.direct.suntory.co.jp/pages/sungoliath
※後日販売予定
※ニュースリリースの内容は発行時点のものです。一部変更となる場合があります。
※現時点では上記のみでの販売となります。販売場所は予告なく変更・追加となる可能性がございます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346995/images/bodyimage3】
全47都道府県、340種類以上が誕生！
ご当地ベアは、日本全国の「ご当地」で出会える“くまのぬいぐるみ”です。
2012年に栃木県名産のイチゴをモチーフにした「栃木ストロベア」を販売し、好評をいただいたのを皮切りに、全47都道府県のご当地ベアが誕生しました。購入されたお客様の旅の思い出として、また、知られていない物産品の発見のきっかけになればとの思いから、その地域の特徴を取り入れることを大事にしています。全国各地の主要な高速道路・空港・鉄道などの交通機関の売店、観光地やテーマパークのお土産店、ホテルなどの宿泊施設等約1000カ所以上で販売し、年間販売数は約40万個となっています。
公式HPの他、Instagram、X公式アカウント（@gotouchibear_jp）にて、新商品情報をはじめ、現在販売しているご当地ベアやモチーフとなった観光地の紹介、キャンペーンなど様々な情報を発信しています。
●公式HP：https://www.fujisey.com/gotouchibear/
●Instagram：https://www.instagram.com/gotouchibear_jp/
●X：https://x.com/gotouchibear_jp
■ 会社概要
私たちは「思い出と夢」の心を提供し、お客様に喜ばれる企画開発型企業です。リゾート、テーマパークなどの観光物産の企画、製造、卸売のリーディングカンパニーとして、その地域にしかない商品、FUJISEYにしかない商品を提供しています。2014年よりANAグループの一員となっています。
[社 名] 株式会社FUJISEY
[代表者] 小口浩子（おぐち ひろこ）
[設 立] 1970年3月12日
[本社所在地] 山梨県甲府市国玉町879
[株 主] 全日空商事株式会社
[U R L ] https://www.fujisey.com/
[事業内容] 観光土産品（雑貨/食品）及びオリジナル販促品・ノベルティ類の企画・製造・卸売、印鑑の製造・卸売
＜リリースに関するお問い合わせ＞
グループ広報窓口 全日空商事株式会社 マーケティング＆プロモーション室
森川・込山 TEL：03-6735-5090
配信元企業：株式会社FUJISEY
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