メドノア無料ヘルスケアツール 累計利用者数が2万人を突破
～2025年5月公開から約11ヶ月、まもなく1周年。BMI・カロリー計算など11種のツールを無料公開～
Hospitality Marketing Limitedは、日常の健康管理に役立つ無料ツール集『メドノア無料ヘルスケアツール（ https://www.edsnv.com/tools ）』の累計利用者数が2万人を突破したことを、2026年4月15日に発表いたしました。
メドノア無料ヘルスケアツールは2025年5月15日に公開し、BMI・標準体重・体脂肪率・基礎代謝量・消費カロリーなど、健康管理に役立つ無料ツールを順次拡充してまいりました。公開から約11ヶ月が経過し、2026年3月末時点で累計利用者数が2万人を突破いたしました。2026年5月には公開1周年を迎えます。
全てのツールはPC・スマートフォンから完全無料・登録不要でご利用いただけます。
【2025年5月の公開から現在までの推移】
■1. 2025年5月：サービス公開と初期ツールの提供
2025年5月15日、『スペ110・スペ120計算ツール』『BMI計算 - 男女平均体重比較』などを皮切りにサービスを公開。「まずは自分の数値を知る」ことを出発点に、適切な行動変容を後押しすることを目的としてスタートしました。
■2. 2025年後半：ツールの拡充
基礎代謝量計算・体脂肪率計算・美容体重計算・シンデレラ体重計算・標準体重計算・ウォーキング／ランニング消費カロリー計算・メンテナンスカロリー計算など、健康管理に役立つツールを順次公開し、11種のラインナップに拡充しました。
■3. 2026年3月：累計利用者数2万人を突破
公開から約11ヶ月、累計利用者数が2万人を突破しました。2026年に入ってからは月間利用者数も安定的に推移しており、日常の健康管理ツールとして多くの方にご活用いただいています。
【これまでに特に多く利用されたツール】
公開から現在までの累計利用者数で特に多くの方にご利用いただいたツールは以下のとおりです。
・BMI計算 - 男女平均体重比較（ https://www.edsnv.com/tools/bmi-keisan ）
・ペニス偏差値チェックツール（ https://www.edsnv.com/tools/hensachi ）
・スペ110・スペ120計算ツール（ https://www.edsnv.com/tools/supe-110-120-keisan ）
・メンテナンスカロリー計算ツール（ https://www.edsnv.com/tools/mentenansu-karori-keisan ）
・標準体重（適正体重）計算（ https://www.edsnv.com/tools/hyouzyun-taizyuu-keisan ）
BMI計算や標準体重計算といった健康管理の基本ツールが安定的な利用を集めている一方、2025年後半に公開したメンテナンスカロリー計算ツールも利用者数を大きく伸ばしており、「体重維持に必要なカロリーを知りたい」という具体的なニーズに応えるツールとして定着しつつあります。
【集計概要】
・集計期間：2025年5月15日～2026年3月31日
・対象：メドノア無料ヘルスケアツール全ツールページ
・集計方法：Google Analytics 4による利用者数データ
・累計利用者数：延べ利用者数
なお、全てのツールにおいて、データ参照元の利用妥当性や各ツールページ内の文章について、医学的記述や表現に不自然な点がないか、医学誌の編集経験がある看護師が確認済みです。
今後も、皆さまの健康管理に役立つツールを無料で公開していく予定ですので、どうぞご期待ください。
Hospitality Marketing Limitedは、日常の健康管理に役立つ無料ツール集『メドノア無料ヘルスケアツール（ https://www.edsnv.com/tools ）』の累計利用者数が2万人を突破したことを、2026年4月15日に発表いたしました。
メドノア無料ヘルスケアツールは2025年5月15日に公開し、BMI・標準体重・体脂肪率・基礎代謝量・消費カロリーなど、健康管理に役立つ無料ツールを順次拡充してまいりました。公開から約11ヶ月が経過し、2026年3月末時点で累計利用者数が2万人を突破いたしました。2026年5月には公開1周年を迎えます。
全てのツールはPC・スマートフォンから完全無料・登録不要でご利用いただけます。
【2025年5月の公開から現在までの推移】
■1. 2025年5月：サービス公開と初期ツールの提供
2025年5月15日、『スペ110・スペ120計算ツール』『BMI計算 - 男女平均体重比較』などを皮切りにサービスを公開。「まずは自分の数値を知る」ことを出発点に、適切な行動変容を後押しすることを目的としてスタートしました。
■2. 2025年後半：ツールの拡充
基礎代謝量計算・体脂肪率計算・美容体重計算・シンデレラ体重計算・標準体重計算・ウォーキング／ランニング消費カロリー計算・メンテナンスカロリー計算など、健康管理に役立つツールを順次公開し、11種のラインナップに拡充しました。
■3. 2026年3月：累計利用者数2万人を突破
公開から約11ヶ月、累計利用者数が2万人を突破しました。2026年に入ってからは月間利用者数も安定的に推移しており、日常の健康管理ツールとして多くの方にご活用いただいています。
【これまでに特に多く利用されたツール】
公開から現在までの累計利用者数で特に多くの方にご利用いただいたツールは以下のとおりです。
・BMI計算 - 男女平均体重比較（ https://www.edsnv.com/tools/bmi-keisan ）
・ペニス偏差値チェックツール（ https://www.edsnv.com/tools/hensachi ）
・スペ110・スペ120計算ツール（ https://www.edsnv.com/tools/supe-110-120-keisan ）
・メンテナンスカロリー計算ツール（ https://www.edsnv.com/tools/mentenansu-karori-keisan ）
・標準体重（適正体重）計算（ https://www.edsnv.com/tools/hyouzyun-taizyuu-keisan ）
BMI計算や標準体重計算といった健康管理の基本ツールが安定的な利用を集めている一方、2025年後半に公開したメンテナンスカロリー計算ツールも利用者数を大きく伸ばしており、「体重維持に必要なカロリーを知りたい」という具体的なニーズに応えるツールとして定着しつつあります。
【集計概要】
・集計期間：2025年5月15日～2026年3月31日
・対象：メドノア無料ヘルスケアツール全ツールページ
・集計方法：Google Analytics 4による利用者数データ
・累計利用者数：延べ利用者数
なお、全てのツールにおいて、データ参照元の利用妥当性や各ツールページ内の文章について、医学的記述や表現に不自然な点がないか、医学誌の編集経験がある看護師が確認済みです。
今後も、皆さまの健康管理に役立つツールを無料で公開していく予定ですので、どうぞご期待ください。