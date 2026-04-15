コロナ処理機業界の上位メーカーランキング2026：市場シェアと売上推移の分析レポート
コロナ処理機世界総市場規模
コロナ処理機とは、高電圧を利用して空気中にコロナ放電を発生させ、プラスチックフィルムや紙、金属箔などの材料表面を改質する装置です。コロナ処理機は、表面に微細な極性基を導入することで、濡れ性や接着性、印刷適性を向上させる役割を担います。主に包装、印刷、電子材料などの製造工程において使用され、塗装や接着、コーティング前の前処理として不可欠な技術です。また、薬品を使用しない乾式処理であるため、環境負荷が比較的低い点も特徴です。近年では、高機能材料への対応やインライン化、自動制御技術の進展により、コロナ処理機の適用範囲はさらに拡大しています。
図. コロナ処理機の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347017/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347017/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバルコロナ処理機のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の916百万米ドルから2032年には1213百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは4.8%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルコロナ処理機のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、包装・印刷業界における需要拡大
コロナ処理機は、フィルムやプラスチック表面の濡れ性を向上させるため、包装および印刷工程において不可欠な設備です。近年、食品・医薬品・日用品分野における高品質パッケージ需要の増加に伴い、コロナ処理機の導入ニーズが拡大しています。特に多層フィルムや高機能材料の普及が市場成長を後押ししています。
2、プラスチック材料の高機能化ニーズの高まり
自動車、電子機器、医療分野では、軽量かつ高性能なプラスチック材料の使用が進んでいます。これに伴い、接着性や塗装性の改善が求められており、コロナ処理機の重要性が増しています。高付加価値製品の製造工程において、コロナ処理機は品質確保の鍵となっています。
3、製造ラインの高度自動化・効率化の進展
スマートファクトリー化の進展により、製造プロセスの自動化・高速化が進んでいます。コロナ処理機もインライン設備として組み込まれるケースが増加し、生産効率の向上と品質の安定化に寄与しています。これにより、設備更新および新規導入の需要が拡大しています。
今後の発展チャンス
1、環境対応型プロセスへの転換加速
持続可能性への関心の高まりにより、製造業では環境負荷低減が重要課題となっています。コロナ処理機は化学薬品を使用せずに表面改質が可能であるため、環境配慮型プロセスの中核技術として注目されています。今後は、水性材料やリサイクル素材との親和性向上により、コロナ処理機の採用機会がさらに拡大する見通しです。
2、スマート製造との融合による高度化
IoTやAIを活用したスマートファクトリーの進展により、コロナ処理機にもデジタル化・知能化が求められています。リアルタイムモニタリングや自動制御機能を備えたコロナ処理機は、生産効率と品質安定性の向上に寄与します。今後はデータ連携による予知保全や最適運転の実現が、新たな付加価値として期待されます。
3、新用途分野の開拓と技術革新
医療材料、電子部品、再生可能エネルギー関連部材など、新たな用途分野においてもコロナ処理機の活用が進んでいます。特に微細加工やナノレベルでの表面制御が求められる領域では、従来技術との差別化が可能です。今後の技術革新により、コロナ処理機はより高度な機能を備え、多様な産業分野での応用拡大が期待されます。
コロナ処理機とは、高電圧を利用して空気中にコロナ放電を発生させ、プラスチックフィルムや紙、金属箔などの材料表面を改質する装置です。コロナ処理機は、表面に微細な極性基を導入することで、濡れ性や接着性、印刷適性を向上させる役割を担います。主に包装、印刷、電子材料などの製造工程において使用され、塗装や接着、コーティング前の前処理として不可欠な技術です。また、薬品を使用しない乾式処理であるため、環境負荷が比較的低い点も特徴です。近年では、高機能材料への対応やインライン化、自動制御技術の進展により、コロナ処理機の適用範囲はさらに拡大しています。
図. コロナ処理機の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347017/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347017/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバルコロナ処理機のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の916百万米ドルから2032年には1213百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは4.8%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルコロナ処理機のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、包装・印刷業界における需要拡大
コロナ処理機は、フィルムやプラスチック表面の濡れ性を向上させるため、包装および印刷工程において不可欠な設備です。近年、食品・医薬品・日用品分野における高品質パッケージ需要の増加に伴い、コロナ処理機の導入ニーズが拡大しています。特に多層フィルムや高機能材料の普及が市場成長を後押ししています。
2、プラスチック材料の高機能化ニーズの高まり
自動車、電子機器、医療分野では、軽量かつ高性能なプラスチック材料の使用が進んでいます。これに伴い、接着性や塗装性の改善が求められており、コロナ処理機の重要性が増しています。高付加価値製品の製造工程において、コロナ処理機は品質確保の鍵となっています。
3、製造ラインの高度自動化・効率化の進展
スマートファクトリー化の進展により、製造プロセスの自動化・高速化が進んでいます。コロナ処理機もインライン設備として組み込まれるケースが増加し、生産効率の向上と品質の安定化に寄与しています。これにより、設備更新および新規導入の需要が拡大しています。
今後の発展チャンス
1、環境対応型プロセスへの転換加速
持続可能性への関心の高まりにより、製造業では環境負荷低減が重要課題となっています。コロナ処理機は化学薬品を使用せずに表面改質が可能であるため、環境配慮型プロセスの中核技術として注目されています。今後は、水性材料やリサイクル素材との親和性向上により、コロナ処理機の採用機会がさらに拡大する見通しです。
2、スマート製造との融合による高度化
IoTやAIを活用したスマートファクトリーの進展により、コロナ処理機にもデジタル化・知能化が求められています。リアルタイムモニタリングや自動制御機能を備えたコロナ処理機は、生産効率と品質安定性の向上に寄与します。今後はデータ連携による予知保全や最適運転の実現が、新たな付加価値として期待されます。
3、新用途分野の開拓と技術革新
医療材料、電子部品、再生可能エネルギー関連部材など、新たな用途分野においてもコロナ処理機の活用が進んでいます。特に微細加工やナノレベルでの表面制御が求められる領域では、従来技術との差別化が可能です。今後の技術革新により、コロナ処理機はより高度な機能を備え、多様な産業分野での応用拡大が期待されます。