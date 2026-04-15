電解水素製造供給側分析：世界の生産能力・販売量・平均価格動向（2026-2032）
電解水素製造世界総市場規模
電解水素製造とは、水を電気エネルギーによって分解し、水素と酸素を生成する技術です。具体的には、電解槽内で水に直流電流を流すことで、陰極側で水素、陽極側で酸素が発生します。電解水素製造は、再生可能エネルギー由来の電力と組み合わせることで、CO?排出を伴わないクリーンな水素供給手段として注目されています。また、エネルギー貯蔵や産業用途、燃料電池分野への応用可能性も高く、カーボンニュートラル社会の実現に向けた中核技術の一つとされています。
図. 電解水素製造の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347016/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347016/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバル電解水素製造のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の737百万米ドルから2032年には10430百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは55.5%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル電解水素製造のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、脱炭素政策の強化と規制支援
各国政府がカーボンニュートラル実現に向けて厳格な排出規制や補助金制度を導入していることが、電解水素製造の普及を強く後押ししています。特に、水素エネルギーを基盤とする産業政策やインフラ整備が進むことで、電解水素製造の導入コスト低減と市場拡大が加速しております。
2、再生可能エネルギーの拡大
太陽光や風力などの再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、余剰電力の有効活用手段として電解水素製造の重要性が高まっています。電解水素製造は、電力の需給バランスを調整するエネルギー貯蔵技術としても機能し、再エネ普及と相互に成長を促進する関係にあります。
3、技術革新とコスト低減
電解槽技術の進歩や量産化の進展により、電解水素製造の設備コストおよび運用コストは着実に低下しています。特にPEM型やアルカリ型電解技術の改良が進み、効率向上と耐久性の強化が市場競争力を高めています。
今後の発展チャンス
1、グリーン水素需要の拡大
世界的な脱炭素化の進展に伴い、再生可能エネルギー由来のグリーン水素に対する需要は今後一層拡大すると見込まれています。この流れの中で、電解水素製造はクリーンな水素供給手段として中核的な役割を担い、エネルギー・産業両分野での導入機会が大きく広がっております。
2、水素サプライチェーンの構築
輸送・貯蔵・利用を含む水素サプライチェーンの整備が進むことで、電解水素製造の市場機会はさらに拡大します。特に液化水素やアンモニア変換などの技術と連携することで、電解水素製造は国際的なエネルギー取引の一翼を担う可能性があります。
3、産業用途の多様化
従来の化学・製鉄分野に加え、モビリティ（燃料電池車、船舶、航空）や発電用途など、多様な分野で水素利用が進展しています。このような用途拡大により、電解水素製造は新規市場の開拓と需要創出の両面で大きな成長機会を有しています。
事業発展を阻む主要課題
1、高コスト構造の課題
電解水素製造は設備投資（電解槽・電源設備など）および運用コスト（電力費）が高く、従来の化石燃料由来水素と比較して経済性に課題があります。特に電力価格の変動が大きく影響するため、電解水素製造の普及にはコスト低減と価格安定化が不可欠です。
電解水素製造とは、水を電気エネルギーによって分解し、水素と酸素を生成する技術です。具体的には、電解槽内で水に直流電流を流すことで、陰極側で水素、陽極側で酸素が発生します。電解水素製造は、再生可能エネルギー由来の電力と組み合わせることで、CO?排出を伴わないクリーンな水素供給手段として注目されています。また、エネルギー貯蔵や産業用途、燃料電池分野への応用可能性も高く、カーボンニュートラル社会の実現に向けた中核技術の一つとされています。
図. 電解水素製造の製品画像
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YHResearch調査チームの最新レポート「グローバル電解水素製造のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の737百万米ドルから2032年には10430百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは55.5%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル電解水素製造のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、脱炭素政策の強化と規制支援
各国政府がカーボンニュートラル実現に向けて厳格な排出規制や補助金制度を導入していることが、電解水素製造の普及を強く後押ししています。特に、水素エネルギーを基盤とする産業政策やインフラ整備が進むことで、電解水素製造の導入コスト低減と市場拡大が加速しております。
2、再生可能エネルギーの拡大
太陽光や風力などの再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、余剰電力の有効活用手段として電解水素製造の重要性が高まっています。電解水素製造は、電力の需給バランスを調整するエネルギー貯蔵技術としても機能し、再エネ普及と相互に成長を促進する関係にあります。
3、技術革新とコスト低減
電解槽技術の進歩や量産化の進展により、電解水素製造の設備コストおよび運用コストは着実に低下しています。特にPEM型やアルカリ型電解技術の改良が進み、効率向上と耐久性の強化が市場競争力を高めています。
今後の発展チャンス
1、グリーン水素需要の拡大
世界的な脱炭素化の進展に伴い、再生可能エネルギー由来のグリーン水素に対する需要は今後一層拡大すると見込まれています。この流れの中で、電解水素製造はクリーンな水素供給手段として中核的な役割を担い、エネルギー・産業両分野での導入機会が大きく広がっております。
2、水素サプライチェーンの構築
輸送・貯蔵・利用を含む水素サプライチェーンの整備が進むことで、電解水素製造の市場機会はさらに拡大します。特に液化水素やアンモニア変換などの技術と連携することで、電解水素製造は国際的なエネルギー取引の一翼を担う可能性があります。
3、産業用途の多様化
従来の化学・製鉄分野に加え、モビリティ（燃料電池車、船舶、航空）や発電用途など、多様な分野で水素利用が進展しています。このような用途拡大により、電解水素製造は新規市場の開拓と需要創出の両面で大きな成長機会を有しています。
事業発展を阻む主要課題
1、高コスト構造の課題
電解水素製造は設備投資（電解槽・電源設備など）および運用コスト（電力費）が高く、従来の化石燃料由来水素と比較して経済性に課題があります。特に電力価格の変動が大きく影響するため、電解水素製造の普及にはコスト低減と価格安定化が不可欠です。