株式会社ファーマフーズ（本社：京都府京都市、代表取締役社長：金 武祚、以下「当社」）は、2026年4月17日開催の日本農業新聞主催オンラインセミナー「バイオスティミュラントの今がわかる」に登壇し、異常気象下における作物生育の課題を解決する農業用微生物資材「ルートクイーン®」の実証データを発表いたします。 猛暑や不安定な気候により収量・品質の低下が深刻化する中、植物本来の力を引き出す「バイオスティミュラント（BS）」への関心が急速に高まっています。当社は、独自に見出した植物内生酵母を活用した新技術により、こうした課題に対する具体的なソリューションを提示します。本技術は、従来の「投入型農業」から「植物の潜在能力を引き出す農業」への転換を促すものであり、持続可能な農業経営の実現に資する新たな選択肢となります。

当社は、卵をはじめとする身近な天然物から新たな機能性成分を探索・開発する独自の研究基盤を有しています。これまでに、卵由来成分として育毛成分「HGP」や膝関節成分「iHA」を発見し、育毛剤「ニューモ」やサプリメント「タマゴサミン」などのロングセラー商品へと展開してまいりました。 近年では、猛暑や異常気象による農業課題の深刻化を背景に、当社の機能性素材研究で培ったバイオテクノロジーをアグリ分野へ応用。独自に見出した植物内生酵母を活用したBSの研究開発を推進しています。このように、ヒトの生命力を引き出す「ライフサイエンス」で確立した知見を、植物の生命力を高める「アグリサイエンス」へと展開した成果として、次世代農業用微生物資材「ルートクイーン®」を開発いたしました。本セミナーでは、「ルートクイーン®」について、科学的エビデンスおよび現場実証データに基づき、その優位性を解説いたします。 【ルートクイーン® 3つの特長】 ※当社プレゼンテーションは14:30～14:40予定 1）根張りの促進：高温ストレス下でも根の生育を最大264.1%促進 2）減肥下でも収量増加：肥料削減条件でも収量35%増加 3）環境ストレス耐性：猛暑下での白未熟粒の軽減など品質維持に貢献

【ルートクイーン® の製品仕様】

【補足：オンラインセミナー全体概要】 ・演題：「バイオスティミュラントの今がわかる」 ・日時：2026年4月17日（金）13:30～16:15 ※当社プレゼンテーションは14:30～14:40の予定 ・形式：オンライン（Zoom）※後日YouTubeでのアーカイブ配信あり ・主催：日本農業新聞・詳細・申込URL：https://pr.agrinews.co.jp/ad/biostimulants202604 当社は今後も、独自のバイオテクノロジーを活用し、食・健康・農業の分野における社会課題の解決に貢献してまいります。 【本件に関するお問合せ先】 経営戦略部・広報担当 下記リンクのお問い合わせフォームをご利用ください。 https://www.pharmafoods.co.jp/contact/ir