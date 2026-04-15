当社は、2025年12月１日付「社宅管理代行サービス事業の承継に関する基本合意契約書締結のお知らせ」にて公表しておりました、東京建物不動産販売株式会社（東京都中央区。代表取締役 社長執行役員：菅谷 健二。）の社宅管理代行サービス事業の承継に関して、当社完全子会社のタスリンク株式会社（東京都豊島区。代表取締役社長：石田 桃子。）が、本日、吸収分割契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。 なお、事業承継効力発生日は、計画通り2026年７月１日となる予定です。

日程

（１）基本合意契約書締結：2025年12月１日 （２）新設会社（タスリンク株式会社）の設立日：2026年１月７日 （３）吸収分割契約締結日：2026年４月15日 （４）事業承継効力発生日：2026年７月１日（予定）

関連情報

2025年12月1日 社宅管理代行サービス事業の承継に関する基本合意契約書締結のお知らせ https://newscast.jp/smart/news/5487014 2026年1月7日 子会社設立完了のお知らせ https://newscast.jp/smart/news/6601213

東京建物不動産販売株式会社の会社概要

（１）設立年月日：1980年5月17日 （２）代表者の役職・氏名：代表取締役 社長執行役員 菅谷 健二 （３）資本金：4,321百万円（2025年12月31日現在） （４）本社所在地：東京都中央区八重洲１丁目５番20号 東京建物八重洲さくら通りビル （５）URL：https://www.ttfuhan.co.jp/ （６）事業内容：仲介事業、アセットソリューション事業、賃貸管理事業

タスリンク株式会社の会社概要

（１）設立年月日：2026年1月7日 （２）代表者の役職・氏名：代表取締役社長 石田 桃子 （３）資本金：50百万円 （４）本社所在地：東京都豊島区南大塚三丁目10番10号 いちご南⼤塚ビル２階 （５）URL：https://www.tas-link.co.jp/ （６）事業内容：社宅管理代行サービス事業 （７）関連会社：サンネクスタグループ株式会社（東証スタンダード 証券コード8945）、日本社宅サービス株式会社、クラシテ株式会社、クラシテ不動産株式会社、株式会社スリーS

今後の見通し

本件による当社2026年６月期の業績に与える影響につきましては、軽微であると予想しておりますが、今後、開示すべき影響がある場合は速やかにお知らせいたします。

本リリースに関するお問い合わせ先

サンネクスタグループ株式会社 総務グループ TEL：03-5229-8839 問い合わせフォーム：https://www.sunnexta.co.jp/contact