UiPath社より「Technical Excellence Partner of the Year」「Visionary Partner of the Year」を同時受賞

パーソルワークスイッチコンサルティング株式会社

「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのパーソルワークスイッチコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小野 隆正、以下「パーソルワークスイッチコンサルティング」）は、エージェンティックオートメーションのグローバルリーダーであるUiPath社が主催する「UiPath Japan Partner Awards 2025」において、「Technical Excellence Partner of the Year」および「Visionary Partner of the Year」を受賞しました。



「UiPath Japan Partner Awards」は、日本におけるエンタープライズ自動化・AIビジネスの拡大や働き方改革を推進し、UiPath製品・ソリューションの国内展開に大きく寄与・貢献した企業を顕彰するアワードです。今回の受賞企業は、2026年４月14日（火）に開催したパートナー向け年次カンファレンス「UiPath Partner FUSION 2026 Tokyo」にて表彰されました。

■受賞理由

・Technical Excellence Partner of the Year

UiPath Platformに対する深い専門知識を備え、UiPath 認定資格の取得実績と高い技術力により顧客の高度な自動化課題を解決してきたパートナーに贈られる賞です。

パーソルワークスイッチコンサルティングは、プロフェッショナルレベルの認定資格取得者を最も多く擁し、高いプラットフォーム習熟度を確立。自社導入を通じて蓄積させた実践的な知見を活かし、複雑かつ高度な自動化要件に的確に対応しながら、安定的で高品質なプロジェクト推進を実現した点が評価されました。

・Visionary Partner of the Year

エージェンティックオートメーションの未来像をいち早く描き、それを自らの組織で体現・実装することで、その価値を具体的な成果として示したパートナーに贈られる賞です。

パーソルワークスイッチコンサルティングは、エージェンティックオートメーションがもたらす未来の業務モデルを明確に描き、その実現に向けて自らの組織において率先して実践。先進的なビジョンと確かな実行力により、多くの顧客やパートナーにインスピレーションを与え、エージェンティックオートメーションの社会実装を加速させた点が評価されました。

今回の２部門の受賞は、当社の技術的習熟度と自社での先行実装による知見が認められたものです。当社はダイヤモンドティア認定パートナーとして、最新テクノロジーを活用したコンサルティングサービスやソリューションを提供し、お客様のビジネス課題解決をご支援しながら、社会全体の“はたらくWell-being”向上を引き続き牽引してまいります。

■参考情報

・テクノロジーコンサルティング

https://www.persol-wsc.co.jp/service/tech-consulting/

・インテリジェント・プロセス・オートメーション(IPA)コンサルティング

https://www.persol-wsc.co.jp/service/intelligent-process-automation/

・パーソルのRPA

https://www.persol-wsc.co.jp/service/persolrpa/

■UiPath社について

UiPath（NYSE：PATH）は、人間の知能をより一層高度に模倣するAI テクノロジーを開発し、企業の運営、革新、競争の方法を変革しています。UiPath Platform(TM)は、エージェント、ロボット、人間、モデルがシームレスに統合され、自律性とよりスマートな意思決定を促進する、エージェンティックオートメーションの新時代への移行を加速します。UiPath は、セキュリティ、精度、レジリエンスを重視し、AI が人間の可能性を高めて業界に革命を起こす世界の構築に取り組んでいます。詳細については、www.uipath.com/ja をご覧ください。

■パーソルワークスイッチコンサルティング株式会社について

https://www.persol-wsc.co.jp/

パーソルワークスイッチコンサルティング株式会社は、戦略や制度設計、システムの導入からデータ活用・実務運用改善まであらゆる人事課題を解決する「人事コンサルティング」、AIやAutomation技術の活用によりBPR（Business Process Re-engineering）を実現する「テクノロジーコンサルティング」の２つの領域で事業を展開しております。「パーソルグループの人と組織の課題解決力を活かし、業務とテクノロジーコンサルティングで“はたらき方を転換”する」というミッションを掲げて、お客様の直面している課題や将来起こりうる問題を共に解決し、人と組織の生産性向上を実現してまいります。