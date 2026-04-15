株式会社P.I.T.S、外注依存を減らし“自分で運用・改善できる状態”を支援する「セルフビルド支援プラン」を提供開始

株式会社P.I.T.S

「外注に頼りすぎない。自社主導のWeb運用へ。」

株式会社P.I.T.S（本社：東京都）は、Webサイトを自ら制作・運用したい事業者および個人に向けた伴走型サービス「セルフビルド支援プラン」の提供を開始いたしました。

近年、WordPressなどのCMS（コンテンツ管理システム）の普及により、専門業者に依頼せず自社でWebサイト制作に取り組む事業者が増加しています。

一方で、実際の制作現場では以下のような課題が多く見受けられます。

・何から決めるべきか分からない

・次に何をすればよいか分からない

・判断に迷い、制作が止まってしまう

・設定や実装でつまずき、先に進めない

・社内の意思決定が進まず停滞する

こうした「判断の迷い」による停滞を解消するため、本サービスは“自分で作る”ことを前提としながら、必要な場面だけ支援する伴走型の設計となっています。

従来のように完成物の納品を目的とする制作支援とは異なり、本サービスは「自分で更新・改善できる状態（＝自走できる状態）」の実現をゴールとしています。

■主な支援内容

・HTML / CSS / WordPressに関する技術相談

・ページ構成および導線設計の整理

・進行に関する壁打ち・判断サポート

・メールによる随時相談対応

・テンプレートおよび共通デザインの整備支援

・公開作業、サーバー設定、環境構築のサポート

■提供プラン[表: https://prtimes.jp/data/corp/151852/table/1_1_86c079949171c6a5120f154b8cfcc861.jpg?v=202604150551 ]

以上

・サービス名

セルフビルド支援プラン

・内容

Webサイトを自分で制作したい方に向けた伴走型サポート。

制作作業は利用者自身が行いながら、技術相談、設計・構成相談、判断整理、公開・環境構築支援などを提供。

■サービス概要

サービスURL

https://sb.p-its.com/(https://sb.p-its.com/)

■会社概要

会社名

株式会社P.I.T.S

所在地

東京都台東区上野六丁目1番6号 御徒町グリーンハイツ1005号

創立

2022年3月16日

事業内容

インターネット等を利用した情報提供サービス、コンピュータ操作指導、データ入力および事務処理受託、ECサイト・各種Webサイトの企画・制作・運営・管理など。

■今後の展開

株式会社P.I.T.Sは今後も、事業者が外注に依存せず、自らWebを活用し成長できる環境づくりを支援してまいります。