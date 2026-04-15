シェルパ、MSCIとウェビナー「MSCIに聞く！ESG評価において投資家が注目するポイント」を実施

シェルパ・アンド・カンパニー株式会社

シェルパ・アンド・カンパニー株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役CEO 杉本淳、以下「シェルパ」）は、MSCI Inc.（以下「MSCI」）からMSCI Sustainability & Climate Researchのヴァイスプレジデントであるポーター・萌子氏をゲストに招き、MSCI ESG評価に関するウェビナーを2026年5月20日に実施します。

ウェビナーお申込み :https://smartesg.jp/seminar/MSCI2026

近年、SSBJ（※1）やCSRD（※2）など制度開示の要請が強まる中、企業にはより高度で体系的なサステナビリティ情報の開示が求められています。一方で、ESG評価が投資家の投資判断にどのように活用されているか、また、自社の開示がどのように評価につながっているかを十分に整理しきれていない企業も少なくありません。こうした状況の中、MSCI ESG評価のメソドロジー改訂を契機に、評価の前提となる考え方や、企業に求められる対応を改めて捉え直す必要性が高まっています。

本セミナーでは、MSCI Inc.のポーター・萌子氏をゲストにお迎えし、投資家の視点を踏まえながら、企業が押さえるべき対応のポイントを整理します。あわせて、制度開示と評価対応をどのように接続し、限られたリソースの中で優先順位をつけて取り組むべきかについても、実務視点で深掘りします。

（※1）SSBJ : サステナビリティ基準委員会（ Sustainability Standards Board of Japan）

（※2）CSRD : 企業サステナビリティ報告指令 （Corporate Sustainability Reporting Directive）

実施概要

テーマ： MSCIに聞く！ESG評価において投資家が注目するポイント - 変更点を踏まえ、企業が押さえるべき対応のポイント -

日時： 2026年5月20日（水）16:00～17:00

形式： Zoomウェビナー

参加費： 無料

登壇者：

- MSCI Inc. Sustainability & Climate Research ヴァイスプレジデント ポーター・萌子氏- シェルパ・アンド・カンパニー株式会社 サステナビリティ&インパクト本部 プロダクトチーム リード・サステナビリティ・エキスパート 奈良雄介

申込みURL：https://smartesg.jp/seminar/MSCI2026

申込締め切り：2026年5月19日 （火）23時59分

主催：シェルパ・アンド・カンパニー株式会社

＜プログラム・アウトライン＞- MSCI Inc. MSCI Sustainability & Climate Research ヴァイスプレジデント ポーター氏 講演- 2026年のMSCI ESG評価改訂の主な変更点についての解説- 評価における基本的な枠組み（財務的マテリアリティ、業界別リスクの考え方等）

2. MSCI ポーター氏 × シェルパ・アンド・カンパニー 奈良の対談

- 投資家サイドのMSCI ESG評価データ活用について- 制度開示対応における優先順位やガバナンス

3. サステナビリティ情報開示の効率化に向けた取り組みのご紹介

＜こんな方におすすめです＞- 東証プライム上場企業のサステナビリティ推進担当または責任者の方- サステナビリティ情報開示の実務に携わり、業務整理や効率化に課題を感じている方々＜登壇者プロフィール＞MSCI Inc. Sustainability & Climate Research ヴァイスプレジデント ポーター・萌子 氏

MSCI Sustainability & Climate Researchのシニアガバナンスアナリスト。MSCIのアジア地域のコーポレートガバナンスリサーチを統括。前職では米議決権行使助言会社グラスルイスのアジアリサーチ部のアナリストとして従事。日本市場のリサーチやエンゲージメント活動に参加し、香港・インド・マレーシア・フィリピン・シンガポール・タイを含むアジア・パシフィック地域のマーケットを6年超にわたり担当。上智大学比較文化学部卒業。

シェルパ・アンド・カンパニー株式会社 サステナビリティ&インパクト本部 プロダクトチーム リード・サステナビリティ・エキスパート 奈良 雄介

プロダクトへのサステナビリティ知見の導入および社内サステナビリティ推進業務を担当。 前職ではESG評価格付け機関Vigeo Eiris／Moody’s ESG Solutionsにてシニアアソシエイトとして、主に日本企業のESG評価およびメソドロジー改善業務に約6年間従事。英Coventry UniversityにてInternational Relationsの修士号を取得。

※お申し込みフォームからのお申し込みが難しい場合は、info@cierpa.co.jp までご連絡ください。メールでお申し込み対応をさせていただきます。

※競合企業様・個人のお申し込みはキャンセルさせていただく場合がございます。

※本セミナーの内容は、予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ

ウェビナーお申込み :https://smartesg.jp/seminar/MSCI2026

シェルパ・アンド・カンパニー株式会社 セミナー事務局

Email: info@cierpa.co.jp

会社概要

会社名：シェルパ・アンド・カンパニー株式会社

代表：代表取締役CEO 杉本 淳

所在地：東京都品川区西五反田3-6-32 TERRACE SITE GOTANDA 1F

設立：2019年9月

資本金：100百万円

事業：ESG情報開示支援クラウド「SmartESG」の開発・提供、ESG・サステナビリティ特化メディア「ESG Journal Japan」の運営、専門家によるコンサルティングサービス「ESG Advisory」の提供

- コーポレートサイト：https://cierpa.co.jp/- 採用サイト：https://cierpa.co.jp/recruit