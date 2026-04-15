デジタルフルカラー複合機＜BP-80C80＞を発売

シャープ株式会社

シャープは、業界トップクラス（※1）の高速印刷性能を備えたデジタルフルカラー複合機＜BP-80C80＞を、本年6月15日に発売します。普通紙に加え、厚紙もカラー印刷80枚/分の高速出力に対応しました。

デジタルフルカラー複合機＜BP-80C80＞●写真はオプション装着時

近年、オフィスにおいては、少部数かつ多様な印刷への対応や短納期での印刷ニーズが高まってきており、コスト削減などの観点から、印刷業務を内製化する動きが見られます。複合機には、印刷にかかる業務の効率化支援に加え、高品位かつ多用途に対応した性能が求められています。

こうした背景から、本機は高速印刷性能を向上。300g/m(2)までの厚紙に対応し、220g/m(2)までの厚紙は普通紙と同等のカラー印刷80枚/分で高速出力できます（※2）。POPや冊子の表紙といった質感や風合いを重視した印刷物の作成時にも便利に活用できます。原稿送り装置は、普通紙を最大375枚（※3）セットできるうえ、両面300ページ/分の高速読み取りに対応。紙文書の電子化もスムーズに行えます。

また、印刷後の後工程を効率化する多彩な仕上げオプションを用意しています。用紙の端部をそろえて排出するジョガー機能により印刷後に整える手間を削減するほか、薄紙や光沢紙の排紙時には紙の間に風を送り込んで密着を抑制。さらに、ステープルした書類をずらして積み上げていくオフセット機能で、排出後の束の崩れを防ぎ、仕分け作業も効率よく行えます（※4）。最大5枚までの重ね巻き三つ折りも可能です（※5）。本体トレイからの封筒の自動給紙にも対応し、書類の封入作業における工程短縮に貢献します。

セキュリティ面では、起動時にシステム（BIOS（※6）やファームウェア）の異常を自動で検知して修復する機能を搭載。想定外の不正な動作や障害があった際は、自動的に復旧し、セキュリティリスクを軽減します。

環境面にも配慮しました。カラー印刷80枚/分クラスで業界トップクラス（※7）となる、本体総樹脂量の約50％（重量比）に再生プラスチックを使用。バージンプラスチックの使用量削減により、資源循環と環境負荷低減に貢献します。

■ 主な特長

1．多様な用紙の高速印刷、および大量の原稿の高速読み取りを実現

2．大量印刷時の手間を削減する多彩な仕上げオプションを用意。封入作業の負担も軽減

3．起動時にシステム（BIOSやファームウェア）の異常を自動で検知して修復する機能を搭載

4．再生プラスチックを本体総樹脂量の約50%（重量比）に使用

※1 2026年4月15日現在。オフィス向けA3カラー印刷対応の複合機において。シャープ調べ。

※2 大容量給紙トレイからの給紙時において。

※3 64g/m(2)の普通紙が375枚までセット可能。

※4 いずれも、100枚とじフィニッシャー装着時において利用可能。

※5 65枚とじフィニッシャー装着時において利用可能。

※6 基本入出力システム（Basic Input Output System）。

※7 2026年4月15日現在。シャープ調べ。

＜シャープについて＞

シャープは、110年以上にわたり、エレクトロニクスを中心に、多くの世界初・業界初の革新的な製品や技術を開発してきました。経営信条「二意専心 誠意と創意」に基づき、コーポレートスローガン「ひとの願いの、半歩先。」を定め、人々の「暮らす」と「働く」のあらゆるシーンに寄り添う独創的なモノやサービスを通じ、「新しい文化」を創造する企業を目指しています。

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