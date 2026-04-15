まもりこ対応センサー「人感センサー」リターン出荷完了。5月より一般販売開始。

合同会社ネコリコ

高齢者見守りサービスを全国展開する合同会社ネコリコ（本社：東京都千代田区、代表：山中泰介）は、1,269%を記録した『高齢者みまもりサービス・まもりこ対応センサー「人感センサー」』クラウドファンディングは4月14日にリターン（商品）の出荷を完了しました。また、好評を受け5月より一般販売を開始します。

「まもりこ」は冷蔵庫の開閉で大切な家族を見守るサービスとして、2021年のサービス開始以来、多くのお客さまにご利用いただいております。

去る2026年3月27日、支援目標1,269%を記録し、好評のうちに終了したクラウドファンディング『高齢者みまもりサービス・まもりこ対応センサー「人感センサー」』は、4月14日（火）に全てのご支援者様にリターンの出荷を完了いたしました。多くの皆様よりご支援をいただけたこと、改めまして感謝申し上げます。

また、クラウドファンディングでの好評を受け、予定より一般販売の開始を前倒しし、2026年5月より販売を開始いたします。

販売価格は9,900円(税込)となります。Amazon.co.jpでの販売開始を皮切りに、販売経路は順次拡大予定です。

今後も合同会社ネコリコは、見守りサービスの提供を通じて、ご家族の生活を支え、安心して暮らせる社会の実現に取り組んでまいります。

■一般販売 概要

販売経路：Amazon.co.jp（5月）、直営ECサイト、ネコリコ Yahoo!ショッピング店、他、順次拡大

発売時期：2026年5月予定

定価：9,900円(税込)

■製品説明

本製品の基本動作はとてもシンプルです。一定の時間、人感センサーが動きを検知しない場合に、スマホアプリ「まもりこ」へ通知します。通知が届いた場合のみ、安否確認を行なってください。毎日アプリを開く煩わしさがないので、無理なく誰でも離れて暮らす家族を見守ることができます。

＜本製品の３つの特徴＞

1.生活動線で見守る。

特許出願中のスリット構造で人だけを効率よく検知することを目指しました。廊下・キッチン・リビング等の生活動線上に設置することで、お住まいの方の生活の変化に早期に気づくことができます。

2.Wi-Fi不要。日本全国で使用可能。

LTE通信機能搭載で設置場所にWi-Fi/ネット環境がなくても使えます。Softbank&auのLTE通信に対応しているため、日本全国で使用可能です。

3.設定不要。電源を繋ぐだけ。

面倒な設定はありません。「まもりこ」アプリで契約したら、あとは設置して電源を繋ぐだけで見守りをスタートできます。専用スタンドや両面テープなどが同梱されているので設置も簡単です。また三脚で広く使用されている1/4インチネジに対応しているので、市販の固定具なども使用することができます。

■製品仕様

＜パッケージイメージ＞

＜仕様＞

＜同梱品＞

■製品画像

サービス紹介ページ

https://www.necolico.co.jp/mamolico/

弊社プレスリリース

https://www.necolico.co.jp/news/2026/04/15/mamolico/human_sensor_4/