【新製品】デュアルノズル搭載3Dプリンター「X2D」予約販売開始【APPLE TREE株式会社】

APPLE TREE 株式会社

APPLE TREE株式会社（所在地：大阪府大阪市／代表取締役社長：朴 秀明）は、Bambu Labより発表された最新3Dプリンター「X2D」の予約販売を、2026年4月15日より開始いたしました。

本製品は、同社のフラッグシップモデルとして高い評価を得てきた「X1 Carbon（X1C）」の系譜を継ぐ次世代モデルであり、新たにデュアルノズル構造を採用することで、造形品質と生産性のさらなる向上を実現します。

X2Dの特長

デュアルノズル構造による効率的な造形

X2Dは、独立制御が可能なデュアルノズル構造を採用しています。

モデル材とサポート材の分離や複数素材の使い分けにより、効率的かつ高品質な造形を実現します。

高精度造形を支える自動キャリブレーション機能

最適化された制御機構と自動キャリブレーション機能により、高精度な造形を安定して実現します。

セットアップ時の調整を自動化することで、作業負担を軽減しながら一貫した品質を維持します。

ヒートチャンバーによる安定した造形環境

本体はエンクロージャー構造に加え、庫内温度を一定に保つヒートチャンバーを搭載。

ABSやナイロンなどのエンジニアリング材料においても、反りや割れを抑えた安定した造形を実現します。

スマート機能による安定した運用

各種センサーや監視機能により、造形中の状態を常時チェック。

トラブルの早期検知と安定した運用をサポートします。

製品概要

予約販売について

- 製品名：X2D- 造形サイズ：最大 約256 × 256 × 260 mm- ノズル温度：最大300℃- チャンバー温度：最大約65℃- 主な特徴：デュアルノズル構造、スマート監視機能、AMS対応※仕様は予告なく変更される場合があります。

本製品は、用途に応じて選択可能な2つのモデルをご用意しています。

- X2D 単体 3Dプリンター（AMS2Pro無）- X2D Combo 3Dプリンター（AMS2Pro付）

運用に応じて最適なモデルをお選びいただけます。

本日より予約販売を開始しております。

詳細およびご予約は、下記各製品ページよりご確認ください。

予約特典について

X2D 単体はこちら :https://apple-tree.shop/?pid=191452863X2D Comboはこちら :https://apple-tree.shop/?pid=191452920

予約期間中にご購入いただいた方へ、HOTO Tools製カッターをプレゼントいたします。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

会社情報APPLE TREE株式会社

■所在地

大阪本社：

〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町4-3-9 本町サンケイビル 18階

06-6710-9061



東京支社：

〒105-0012 東京都港区芝大門2-9-4 VORT芝大門III 9階

03-6450-1163



■設立：

2012年10月



■事業内容：

3Dプリンターの販売・保守 / 3Dスキャナーの販売・保守・測定サービス /

3D関連ソフトウェアの販売 /3Dプリントシューズの販売 /

新製品の設計・開発支援 / 3Dプリント量産サービスビューロ



■各種ホームページ

APPLE TREE：https://apple-tree.co.jp

Markforged：https://apple-tree.co.jp/brand/markforged

FLASHFORGE：https://flashforge.jp

SCANOLOGY：https://3d-scantech.jp

STARAY：https://staray.co.jp

PollyPolymer：https://pollypolymer.jp