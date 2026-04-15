【新製品】デュアルノズル搭載3Dプリンター「X2D」予約販売開始【APPLE TREE株式会社】
APPLE TREE株式会社（所在地：大阪府大阪市／代表取締役社長：朴 秀明）は、Bambu Labより発表された最新3Dプリンター「X2D」の予約販売を、2026年4月15日より開始いたしました。
本製品は、同社のフラッグシップモデルとして高い評価を得てきた「X1 Carbon（X1C）」の系譜を継ぐ次世代モデルであり、新たにデュアルノズル構造を採用することで、造形品質と生産性のさらなる向上を実現します。
X2Dの特長
デュアルノズル構造による効率的な造形
X2Dは、独立制御が可能なデュアルノズル構造を採用しています。
モデル材とサポート材の分離や複数素材の使い分けにより、効率的かつ高品質な造形を実現します。
高精度造形を支える自動キャリブレーション機能
最適化された制御機構と自動キャリブレーション機能により、高精度な造形を安定して実現します。
セットアップ時の調整を自動化することで、作業負担を軽減しながら一貫した品質を維持します。
ヒートチャンバーによる安定した造形環境
本体はエンクロージャー構造に加え、庫内温度を一定に保つヒートチャンバーを搭載。
ABSやナイロンなどのエンジニアリング材料においても、反りや割れを抑えた安定した造形を実現します。
スマート機能による安定した運用
各種センサーや監視機能により、造形中の状態を常時チェック。
トラブルの早期検知と安定した運用をサポートします。
製品概要
- 製品名：X2D
- 造形サイズ：最大 約256 × 256 × 260 mm
- ノズル温度：最大300℃
- チャンバー温度：最大約65℃
- 主な特徴：デュアルノズル構造、スマート監視機能、AMS対応
※仕様は予告なく変更される場合があります。
予約販売について
本製品は、用途に応じて選択可能な2つのモデルをご用意しています。
- X2D 単体 3Dプリンター（AMS2Pro無）
- X2D Combo 3Dプリンター（AMS2Pro付）
運用に応じて最適なモデルをお選びいただけます。
本日より予約販売を開始しております。
詳細およびご予約は、下記各製品ページよりご確認ください。
X2D 単体はこちら :
https://apple-tree.shop/?pid=191452863
X2D Comboはこちら :
https://apple-tree.shop/?pid=191452920
予約特典について
予約期間中にご購入いただいた方へ、HOTO Tools製カッターをプレゼントいたします。
※数量限定のため、なくなり次第終了となります。
会社情報
APPLE TREE株式会社
■所在地
大阪本社：
〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町4-3-9 本町サンケイビル 18階
06-6710-9061
東京支社：
〒105-0012 東京都港区芝大門2-9-4 VORT芝大門III 9階
03-6450-1163
■設立：
2012年10月
■事業内容：
3Dプリンターの販売・保守 / 3Dスキャナーの販売・保守・測定サービス /
3D関連ソフトウェアの販売 /3Dプリントシューズの販売 /
新製品の設計・開発支援 / 3Dプリント量産サービスビューロ
■各種ホームページ
APPLE TREE：https://apple-tree.co.jp
Markforged：https://apple-tree.co.jp/brand/markforged
FLASHFORGE：https://flashforge.jp
SCANOLOGY：https://3d-scantech.jp
STARAY：https://staray.co.jp
PollyPolymer：https://pollypolymer.jp