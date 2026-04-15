FMV公式ショッピングサイトが「FMV Store」へリニューアル

富士通クライアントコンピューティング株式会社

富士通クライアントコンピューティング株式会社（本社：神奈川県川崎市 代表取締役社長：大隈健史 以下、FCCL）は、4月17日より、FMV公式ショッピングサイト「富士通 WEB MART」を「FMV Store」に名称変更するとともに、サイトデザインおよび機能を全面リニューアルいたします。

「富士通 WEB MART」は、2000年の開設以来、約25年にわたりお客様に合わせたパソコン選びができる直販サイトとして運営してまいりました。このたび、FMVブランドとしての一体感をより高め、自分にあった商品の選びやすさと快適な操作性を重視したサイトへ刷新します。

FCCLは、コンピューティング環境の提供により、お客様一人ひとりがより豊かで快適なライフスタイルを実現できるよう、常に努めてまいります。

【リニューアルの背景】

近年、ショッピングサイトにおける購買体験では、商品の価格や性能だけでなく、「探しやすさ」「比較のしやすさ」「購入までのスムーズさ」といった利便性が重視されています。これまでのサイト利用状況やお客様からの声を踏まえ、「富士通 WEB MART」は、FMVのブランドコンセプトである「シンプルでわかりやすいこと」「時代にあった価値観であること」「日本の暮らしを応援すること」をより明確にし、商品選択や比較検討がしやすく、さらに使いやすいショッピングサイト「FMV Store」へ生まれ変わります。

【「FMV Store」の特徴】

1 FMV公式ショッピングサイトの名称変更とデザインの全面刷新

FMV公式ショッピングサイトの名称を「富士通 WEB MART」から「FMV Store」へ変更することで、FMVブランドとしての統一感を高め、お客様により親しみやすく分かりやすいブランドイメージを提供します。あわせて、サイトデザインを全面的に刷新。お客様の用途に応じて選べるカスタムメイドモデルのスペック選択画面をタイル式のUIに一新します。さらにスマートフォンやタブレットでの閲覧・操作にも対応し、移動中や隙間時間でも直感的に使えるショッピング体験を提供します。

2 自分に合った商品を探せる検索・比較・保存機能

メモリ容量やストレージなどのスペックで商品を絞り込める検索機能や、気になる複数の商品を一画面で並べて比較できる比較機能を強化します。さらに、選択した商品やスペック情報をカートに保存できる機能を追加。一度選んだ内容を保持したまま再訪問できるため、再度一から選び直す手間がなくなり、じっくり検討したうえでのスムーズな購入につなげます。

3 購入者レビューの絞り込み機能を追加。自分に合った商品選択をサポート

購入者レビューの掲載単位をシリーズ単位から商品単位へと細分化し、より具体的でリアルな使用感を確認いただけるようになります。さらに、用途・年齢・性別などの条件で絞り込みが可能となり、ご自身に近い利用シーンのレビューを参照しやすくなります。スペックだけでは判断しづらい実際の使い心地や選定のポイントを把握しやすくすることで、お客様が納得して製品を選べる環境を作ります。

【「FMV Store リニューアル記念キャンペーン」の実施】

サイトリニューアルを記念して、期間限定でお得にFMVを購入可能・抽選でギフトカードが当たる「FMV Store リニューアル記念キャンペーン」を実施します。

・キャンペーン期間

2026年4月17日（金）8：00 ～ 5月13日（水）14：00

・キャンペーン内容

【企画その1】クーポンキャンペーン

パソコン（カスタムメイドモデル）が「5,500円OFF」となるクーポンを発行します。

【企画その2】台数限定セール

対象商品※1を30台限定の特別価格で販売します。

【企画その3】FMV公式Xのリポストとキャンペーンへの申し込みで、抽選で50名様にAmazonギフトカードをプレゼント

参加方法：

１. FMV公式Xの該当のキャンペーン投稿をリポストしてください。

２. キャンペーンサイト内のフォームよりキャンペーンにお申し込みください。

抽選で50名様にAmazonギフトカード1,000円分をプレゼントいたします※2。

キャンペーンの内容、対象商品などの詳細はキャンペーンサイト(https://www.fmv.com/store/pc/ui3213.html)をご確認ください。

【「FMV Store リニューアル記念！FMV活用サービスキャンペーン」の実施】

サイトリニューアルを記念して、期間限定で「FMV プレミアムサービス」や「FMVまなびナビ」がお得に開始できる「FMV Store リニューアル記念！FMV活用サービスキャンペーン」を実施します。

なお、サイトリニューアルに伴い、「My Cloudアカウント」の名称が「FMV members」へ変更となります。

・キャンペーン期間

2026年4月17日（金）8：00 ～ 5月13日（水）14：00

・キャンペーン内容

「FMV プレミアムサービス」と「FMVまなびナビ」の年額版にて加入時にご利用いただけるクーポンを発行します※3。クーポン価格は対象サービスによって異なります。詳細はキャンペーンサイト(https://www.fmv.com/mypage/campaign0417.html)をご覧ください。

【サイト一時停止および再開に関するお知らせ】

システムメンテナンスおよびサービス品質向上のため、サービスを一時停止いたします。

■ サイト停止期間

2026年4月16日（木）17：00 ～ 2026年4月17日（金）8：00

■ サイト再開予定

2026年4月17日（金）8：00

作業状況により、再開時間が前後する場合がございます。

詳細はこちら(https://www.fmv.com/store/pc/ui1161.html)をご確認ください。

【関連WEBサイト】

・サイト一時停止および再開に関するお知らせ（重要）(https://www.fmv.com/store/pc/ui1161.html)

・FMV公式ショッピングサイト「FMV Store」(https://www.fmv.com/store)（4月17日（金）8：00よりリニューアル予定）

・FMV Storeリニューアル記念キャンペーンサイト(https://www.fmv.com/store/pc/ui3213.html)

・FMV Store リニューアル記念！FMV活用サービスキャンペーンサイト(https://www.fmv.com/mypage/campaign0417.html)

・FMV公式X(https://x.com/Official_FMV)

【商標について】

記載されている商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

【注釈】

※1 FMV WU2-K3、WA3-K3

※2 本キャンペーンはFCCLによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはFMV Store sales centerまでお願いします

※3 クーポンご利用には「FMV members（My Cloudアカウント）」（登録無料）の登録が必要です。FMV プレミアムサービス・FMVまなびナビの対象コースへ新規加入の方に限ります

以 上

≪製品ご購入に関するお問い合わせ≫

購入相談窓口

0120-719-242（通話料無料）

受付時間：9時～19時

*2026年4月16日（木）14時をもって受付を終了します

FMV Store sales center

0120-719-242（通話料無料）

受付時間：9時～19時

*2026年4月17日（金）9時以降、受付を開始します