ガス漏洩という“見えない危険”を可視化。AR×レーザーによる新しい安全支援システム「Laser Gas Visualizer」を開発

株式会社NeoRealX

株式会社NeoRealX（本社：東京都港区、代表取締役社長：安藤聖泰）は、ＥＮＥＯＳグローブ株式会社、新コスモス電機株式会社、東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社と共同で、ガス漏洩を可視化するARレーザーガス可視化システム「Laser Gas Visualizer」を開発しました。

写真はイメージです

開発の背景

都市ガス、LPガスをはじめ、化学プラント等で取り扱われる可燃性ガスや有毒性ガスは、日常生活から高度な産業現場に至るまで幅広く利用されています。万一の爆発や中毒などの災害を防ぐため、様々なガス検知器が用いられており、近年ではレーザーを用いた遠隔ガス検知器が実用化されています。

しかし、ガス漏洩の状況を的確に把握するには、刻一刻と変化するガスの拡散状態を計測データから推定する必要があり、これまでは熟練検査者の経験や勘に頼る面が大きくありました。

インフラ設備の老朽化や熟練技能者の不足といった社会的課題が顕在化する中、熟練者でなくとも効率的にガス漏洩を探索できる、いわゆるスマート保安技術の導入が求められています。特に、ガス会社、プラント運営事業者、インフラ点検業務において、現場作業の効率化と安全性向上が期待されています。

レーザーガス検知技術

波長可変半導体レーザーを用いた吸収分光法により、光路上のメタンの存在を高感度に検知する技術が実用化されています。同様の技術は他のガス種にも展開されつつあります。

レーザー式ガス検知器は遠隔からガス漏洩を検知できる優れた特性を持つ一方、その出力は光路上の積算濃度（コラム密度：ppm・m）という数値情報であり、三次元的なガスの広がりを直接示すものではありません。

開発技術の概要

本技術の本質は、レーザーによる“線の検知情報”を、作業者が直感的に理解できる“空間情報”へ変換する点にあります。

本プロジェクトでは、AR（拡張現実）技術とレーザーガス検知技術を統合し、リアルタイムでガス漏洩を可視化するシステムを開発しました。遠隔検知で得られる「線情報」を、作業者がその場で理解できる「空間情報」として提示することで、検査の精度と効率を向上させます。

検査の流れは以下の通りです。

- 検査者はレーザーガス検知器付きヘルメットを装着し、視線方向とレーザー照射方向を一致させることで、ハンズフリーで検査を行います。- 検知データに基づき、ARグラスを通してガスの存在を示す情報が視界内に重ねて表示されます。- 作業者の動きに応じて表示は空間的に維持され、ガスの存在位置を手がかりに効率的な探索が可能となります。ARによるガス漏洩可視化イメージ

これにより、従来は熟練者の経験に依存していたガス漏洩の把握を、より直感的かつ再現性のある形で行うことが可能になります。

また、本取り組みは、NeoRealXが取り組んできた「見えないものを見えるようにする」というXR技術の価値を、ガス保安分野に応用したものです。

ガス漏洩は本質的に目視できない危険であり、その不可視性が事故の一因となっています。本システムは、その「見えない危険」を空間的に可視化することで、作業者の判断を支援し、事故の未然防止に寄与することを目的としています。

システム構成

本システムはレーザーガス検知器とARグラスを連携させ、ガス漏洩をリアルタイムに“見える化”するシステムです。

検知された情報は即座に処理され、作業者の視界内にガスの存在が直感的に分かる形で表示されます。これにより、従来は数値と経験に頼っていた漏洩位置の把握を、視覚的に理解できるようになります。

さらに、音声ガイダンスや表示制御により、作業の適正速度や注意点を提示することで、経験の有無に関わらず安全で効率的な点検を支援します。

本システムは、高精度な三次元濃度分布解析を目的とするものではなく、漏洩の存在を早期に把握し、探索および判断を支援する実用的な作業支援システムとして設計されています。

今後の計画

ガス漏洩の可視化という、ガス検知分野における重要なニーズを、最新技術の融合により実現しました。

今後はフィールドテスト等を通じて早期の実用化を目指すとともに、メタンガスに加えアンモニア等、レーザー式検知が可能なガス種への応用拡大も検討してまいります。

さらに、本技術をガス漏洩事故の未然防止に寄与するソリューションとして発展させ、国内外のインフラ・産業分野における安全性向上に貢献していきます。